An Giang chỉ định thầu hơn 202 tỷ đồng xây trường nội trú vùng biên giới

Triển khai dự án theo cơ chế đầu tư đặc biệt

Dự án Trường phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) được triển khai theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới.

Để triển khai chủ trương này, ngày 5/6/2026, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND cho phép áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt theo trình tự, thủ tục dự án đầu tư công đặc biệt đối với các dự án xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án.

Theo Quyết định số 718/QĐ-BQLDA ngày 25/6/2026, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 17 (thi công xây lắp công trình) với giá trị hơn 202 tỷ đồng. Liên danh Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên được chỉ định thực hiện gói thầu.

Quyết định số 718/QĐ-BQLDA do ông Võ Chí Trung phó giám đốc ﻿Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang ký ngày 25/6/2026. Nguồn MSC

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước gói thầu này, Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên đã trúng 9 gói thầu tại Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, trong khi Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang đã trúng 10 gói thầu tại đơn vị này.

Chuyên gia lưu ý việc tuân thủ quy định pháp luật

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho biết, Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định chỉ định thầu chỉ được áp dụng đối với một số trường hợp theo luật định, như gói thầu thuộc dự án cấp bách, dự án cần bảo đảm bí mật nhà nước hoặc gói thầu có tính chất đặc thù mà chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu thực hiện.

Theo ông Việt, đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù, chủ đầu tư vẫn phải bảo đảm việc lựa chọn nhà thầu tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đồng thời đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phù hợp với quy mô và tính chất gói thầu nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Ông Việt cũng cho rằng, cơ chế đầu tư đặc biệt được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, việc áp dụng cơ chế này không làm thay đổi các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về đấu thầu, trong đó việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm đúng điều kiện áp dụng, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.