An Giang chỉ định thầu hơn 202 tỷ đồng xây trường nội trú vùng biên giới

Triển khai dự án theo cơ chế đầu tư đặc biệt
Dự án Trường phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) được triển khai theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới.
Để triển khai chủ trương này, ngày 5/6/2026, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND cho phép áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt theo trình tự, thủ tục dự án đầu tư công đặc biệt đối với các dự án xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới.
Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án.
Theo Quyết định số 718/QĐ-BQLDA ngày 25/6/2026, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 17 (thi công xây lắp công trình) với giá trị hơn 202 tỷ đồng. Liên danh Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên được chỉ định thực hiện gói thầu.
Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước gói thầu này, Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên đã trúng 9 gói thầu tại Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, trong khi Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang đã trúng 10 gói thầu tại đơn vị này.
Chuyên gia lưu ý việc tuân thủ quy định pháp luật
Trao đổi với phóng viên, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho biết, Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định chỉ định thầu chỉ được áp dụng đối với một số trường hợp theo luật định, như gói thầu thuộc dự án cấp bách, dự án cần bảo đảm bí mật nhà nước hoặc gói thầu có tính chất đặc thù mà chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu thực hiện.
Theo ông Việt, đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù, chủ đầu tư vẫn phải bảo đảm việc lựa chọn nhà thầu tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đồng thời đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phù hợp với quy mô và tính chất gói thầu nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
Ông Việt cũng cho rằng, cơ chế đầu tư đặc biệt được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, việc áp dụng cơ chế này không làm thay đổi các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về đấu thầu, trong đó việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm đúng điều kiện áp dụng, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.