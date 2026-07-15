Đồng Tháp: Gói thầu trạm trộn bê tông 4,28 tỷ chỉ tiết kiệm 440.000 đồng

Mới đây, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-BMC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Trạm trộn bê tông 120m3/h"
Cụ thể, theo dữ liệu công khai từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giá dự toán của gói thầu được phê duyệt ở mức 4.285.440.000 đồng
Nhìn lại diễn biến của ngày mở thầu 30/06/2026, hệ thống ghi nhận có tổng cộng 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT)
Do không có thư giảm giá đi kèm, hai nhà thầu này hiển nhiên bị loại trực tiếp vì lý do giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt theo báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng XD15
Đi sâu vào tìm hiểu lịch sử hoạt động, dữ liệu phân tích hệ thống cho thấy Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật VBT (Mã số thuế: 3703116677, đăng ký trụ sở chính tại số 26 Đường V, Khu TTHC, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương) là một cái tên khá mới mẻ trên sàn đấu thầu công
Bên cạnh kết quả tài chính sát nút, hồ sơ pháp lý của gói thầu cũng ghi nhận một bước điều chỉnh quan trọng ngay trước thời điểm đóng thầu
Đặc biệt, tiêu chí năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu cũng được siết chặt một cách rõ rệt
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU (SÁT THỰC TẾ 2026)
Điều 14 Luật Đấu thầu quy định bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của mình. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 1,5% giá gói thầu đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn quy mô nhỏ; và từ 1,5% đến 3% đối với các gói thầu quy mô lớn hơn.
Thời hạn có hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày. Một lưu ý quan trọng cho các doanh nghiệp: Bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả trong các trường hợp: Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu khi hồ sơ vẫn còn hiệu lực; Nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; Nhà thầu không thực hiện đối chiếu tài liệu hoặc từ chối ký hợp đồng khi đã được thông báo trúng thầu.
Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc thực hiện bảo đảm dự thầu điện tử đã trở nên phổ biến. Các ngân hàng kết nối trực tiếp với hệ thống mạng đấu thầu để phát hành thư bảo lãnh số. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng làm giả thư bảo lãnh ngân hàng - một vấn đề nhức nhối trong những năm trước đây. Chủ đầu tư tại các xã hoặc tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực của các văn bản này trên hệ thống ngân hàng để đảm bảo tính an toàn cho gói thầu.