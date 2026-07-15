Đồng Tháp: Gói thầu trạm trộn bê tông 4,28 tỷ chỉ tiết kiệm 440.000 đồng

Gói thầu hơn 4,2 tỷ đồng ở Đồng Tháp ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp sau khi hai đối thủ cùng nộp giá vượt dự toán, nhường sân cho một doanh nghiệp trúng thầu.

Mới đây, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-BMC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Trạm trộn bê tông 120m3/h" . Đây là gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện 60 ngày . Đáng chú ý, kết quả tài chính của gói thầu này ghi nhận một tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp, đặt ra nhiều băn khoăn dưới góc nhìn kinh tế về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại doanh nghiệp .

Cụ thể, theo dữ liệu công khai từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giá dự toán của gói thầu được phê duyệt ở mức 4.285.440.000 đồng . Doanh nghiệp được xướng tên trúng thầu độc lập là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật VBT với giá trúng thầu chính xác là 4.285.000.000 đồng . Như vậy, sau một quy trình đấu thầu rộng rãi công khai trên môi trường mạng với sự tham gia của nhiều bên, số tiền tiết kiệm được cho chủ đầu tư chỉ vỏn vẹn là 440.000 đồng . Đây là một con số hữu hạn, đạt tỷ lệ giảm giá chưa đầy 0,01% so với giá dự toán ban đầu .

Nguồn MSC

Nhìn lại diễn biến của ngày mở thầu 30/06/2026, hệ thống ghi nhận có tổng cộng 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) . Tuy nhiên, một kịch bản hy hữu đã xảy ra khi cả hai nhà thầu đối thủ của đơn vị trúng thầu đều nộp mức giá vượt qua cả giá trần dự toán của gói thầu . Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Máy xây dựng Việt Nam nộp giá dự thầu lên tới 4.370.000.000 đồng, còn Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị G7 bỏ giá 4.451.260.000 đồng .

Do không có thư giảm giá đi kèm, hai nhà thầu này hiển nhiên bị loại trực tiếp vì lý do giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt theo báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng XD15 . Việc các đối thủ cùng nhau bỏ giá cao hơn giá trần đã giúp Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật VBT tiến thẳng vào vòng đối chiếu tài liệu và trúng thầu sát nút với mức tiết kiệm mang tính "tượng trưng" .

Đi sâu vào tìm hiểu lịch sử hoạt động, dữ liệu phân tích hệ thống cho thấy Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật VBT (Mã số thuế: 3703116677, đăng ký trụ sở chính tại số 26 Đường V, Khu TTHC, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương) là một cái tên khá mới mẻ trên sàn đấu thầu công . Doanh nghiệp này có loại hình pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ông Huỳnh Tấn Bảo làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc . Đáng lưu ý, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đơn vị này mới chỉ ghi nhận lịch sử tham gia duy nhất 1 gói thầu và đã trúng ngay gói thầu này với vai trò độc lập tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp .

Bên cạnh kết quả tài chính sát nút, hồ sơ pháp lý của gói thầu cũng ghi nhận một bước điều chỉnh quan trọng ngay trước thời điểm đóng thầu . Tại Quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) số 188/QĐ-BMC do Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh ký ngày 24/06/2026, chủ đầu tư đã tiến hành thay đổi hàng loạt tiêu chí kỹ thuật cốt lõi . Cụ thể, giá trị bảo lãnh dự thầu được điều chỉnh tăng từ 50.000.000 đồng lên 60.000.000 đồng .

Đặc biệt, tiêu chí năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu cũng được siết chặt một cách rõ rệt . Doanh thu bình quân hằng năm tối thiểu của 3 năm tài chính gần nhất bị đẩy từ hơn 5,41 tỷ đồng lên mức 5.843.782.000 đồng . Yêu cầu về quy mô hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự cũng tăng từ mức 1,98 tỷ đồng lên ít nhất 2.142.720.000 đồng, đồng thời bắt buộc phải là hệ thống trạm trộn bê tông công suất lớn tương tự gói thầu đang xét (đạt công suất từ 120m3/h trở lên) .