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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Gói thầu trạm trộn bê tông 4,28 tỷ chỉ tiết kiệm 440.000 đồng

Gói thầu hơn 4,2 tỷ đồng ở Đồng Tháp ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp sau khi hai đối thủ cùng nộp giá vượt dự toán, nhường sân cho một doanh nghiệp trúng thầu.

Hữu Thông

Mới đây, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-BMC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Trạm trộn bê tông 120m3/h". Đây là gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện 60 ngày. Đáng chú ý, kết quả tài chính của gói thầu này ghi nhận một tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp, đặt ra nhiều băn khoăn dưới góc nhìn kinh tế về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại doanh nghiệp.

Cụ thể, theo dữ liệu công khai từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giá dự toán của gói thầu được phê duyệt ở mức 4.285.440.000 đồng. Doanh nghiệp được xướng tên trúng thầu độc lập là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật VBT với giá trúng thầu chính xác là 4.285.000.000 đồng. Như vậy, sau một quy trình đấu thầu rộng rãi công khai trên môi trường mạng với sự tham gia của nhiều bên, số tiền tiết kiệm được cho chủ đầu tư chỉ vỏn vẹn là 440.000 đồng. Đây là một con số hữu hạn, đạt tỷ lệ giảm giá chưa đầy 0,01% so với giá dự toán ban đầu.

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Nguồn MSC

Nhìn lại diễn biến của ngày mở thầu 30/06/2026, hệ thống ghi nhận có tổng cộng 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Tuy nhiên, một kịch bản hy hữu đã xảy ra khi cả hai nhà thầu đối thủ của đơn vị trúng thầu đều nộp mức giá vượt qua cả giá trần dự toán của gói thầu. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Máy xây dựng Việt Nam nộp giá dự thầu lên tới 4.370.000.000 đồng, còn Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị G7 bỏ giá 4.451.260.000 đồng.

Do không có thư giảm giá đi kèm, hai nhà thầu này hiển nhiên bị loại trực tiếp vì lý do giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt theo báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng XD15. Việc các đối thủ cùng nhau bỏ giá cao hơn giá trần đã giúp Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật VBT tiến thẳng vào vòng đối chiếu tài liệu và trúng thầu sát nút với mức tiết kiệm mang tính "tượng trưng".

Đi sâu vào tìm hiểu lịch sử hoạt động, dữ liệu phân tích hệ thống cho thấy Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật VBT (Mã số thuế: 3703116677, đăng ký trụ sở chính tại số 26 Đường V, Khu TTHC, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương) là một cái tên khá mới mẻ trên sàn đấu thầu công. Doanh nghiệp này có loại hình pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ông Huỳnh Tấn Bảo làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc. Đáng lưu ý, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đơn vị này mới chỉ ghi nhận lịch sử tham gia duy nhất 1 gói thầu và đã trúng ngay gói thầu này với vai trò độc lập tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh kết quả tài chính sát nút, hồ sơ pháp lý của gói thầu cũng ghi nhận một bước điều chỉnh quan trọng ngay trước thời điểm đóng thầu. Tại Quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) số 188/QĐ-BMC do Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh ký ngày 24/06/2026, chủ đầu tư đã tiến hành thay đổi hàng loạt tiêu chí kỹ thuật cốt lõi. Cụ thể, giá trị bảo lãnh dự thầu được điều chỉnh tăng từ 50.000.000 đồng lên 60.000.000 đồng.

Đặc biệt, tiêu chí năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu cũng được siết chặt một cách rõ rệt. Doanh thu bình quân hằng năm tối thiểu của 3 năm tài chính gần nhất bị đẩy từ hơn 5,41 tỷ đồng lên mức 5.843.782.000 đồng. Yêu cầu về quy mô hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự cũng tăng từ mức 1,98 tỷ đồng lên ít nhất 2.142.720.000 đồng, đồng thời bắt buộc phải là hệ thống trạm trộn bê tông công suất lớn tương tự gói thầu đang xét (đạt công suất từ 120m3/h trở lên).

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU (SÁT THỰC TẾ 2026)

Điều 14 Luật Đấu thầu quy định bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của mình. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 1,5% giá gói thầu đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn quy mô nhỏ; và từ 1,5% đến 3% đối với các gói thầu quy mô lớn hơn.

Thời hạn có hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày. Một lưu ý quan trọng cho các doanh nghiệp: Bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả trong các trường hợp: Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu khi hồ sơ vẫn còn hiệu lực; Nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; Nhà thầu không thực hiện đối chiếu tài liệu hoặc từ chối ký hợp đồng khi đã được thông báo trúng thầu.

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc thực hiện bảo đảm dự thầu điện tử đã trở nên phổ biến. Các ngân hàng kết nối trực tiếp với hệ thống mạng đấu thầu để phát hành thư bảo lãnh số. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng làm giả thư bảo lãnh ngân hàng - một vấn đề nhức nhối trong những năm trước đây. Chủ đầu tư tại các xã hoặc tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực của các văn bản này trên hệ thống ngân hàng để đảm bảo tính an toàn cho gói thầu.

#Dấu thầu Đồng Tháp #Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp #Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật VBT #Trạm trộn bê tông 120m3/h #tiết kiệm siêu thấp #Luật Đấu thầu 2023

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Kết quả đấu thầu Trường THCS Tân Phú: Chân dung nhà thầu đạt điểm kỹ thuật

Vượt qua hàng loạt đối thủ bị loại vì lỗi hồ sơ, Công ty Thế Vũ đã trúng gói thầu hơn 26,8 tỷ đồng nhờ giải pháp thi công chặt chẽ, đúng thiết kế.

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Theo Quyết định phê duyệt số 330/QĐ-BQLDAKV4 do Giám đốc Lê Phi Vũ ký ban hành, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thế Vũ (trụ sở tại số 53 Đường 84 Cao Lỗ, Phường Chánh Hưng, TP HCM). Doanh nghiệp này trúng thầu với giá đề nghị 26.890.000.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định là 330 ngày. Mặc dù gói thầu đã cán đích thành công và mang lại giá trị tiết kiệm nhất định cho ngân sách Nhà nước, song diễn biến tại biên bản mở thầu trước đó lại cho thấy nhiều điểm bất ngờ đáng suy ngẫm về chất lượng lập hồ sơ dự thầu của các nhà thầu bị loại.

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