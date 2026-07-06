Gói thầu Trường Mẫu giáo Vĩnh Hảo hơn 3,2 tỷ đồng tiết kiệm chưa đến 1%

Gói thầu xây lắp Trường Mẫu giáo Vĩnh Hảo (Lâm Đồng) có giá hơn 3,21 tỷ đồng, chỉ ghi nhận 2 nhà thầu tham dự, mức tiết kiệm ngân sách khoảng 0,95%.

Gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng chỉ tiết kiệm khoảng 30,5 triệu đồng

Theo tài liệu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng) Đinh Văn Thành đã ký Quyết định số 116/QĐ-KT ngày 10/6/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc Dự án Trường Mẫu giáo Vĩnh Hảo.

Gói thầu có giá 3.214.645.544 đồng. Công ty CP Nam Bình được phê duyệt trúng thầu với giá 3.184.137.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 30,5 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,95%.

Quyết định 116/QĐ-KT ngày 12/6/2026, của Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng. Nguồn MSC

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng và ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Việc chỉ có hai nhà thầu tham dự cùng mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu dưới 1% là những dữ liệu đáng chú ý trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư công này.

Dự án Trường Mẫu giáo Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, vừa được ông Đinh Văn Thành Trưởng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hảo phê duyệt Công ty CP Nam Bình trúng thầu hơn 3 tỷ đồng.

Năng lực nhà thầu

Công ty CP Nam Bình (MST: 3400869199) có trụ sở tại Khu dân cư Bến Lội, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 39 gói thầu, trong đó trúng khoảng 25 gói, trượt 12 gói và có 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 141,5 tỷ đồng; trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 65,4 tỷ đồng và với vai trò liên danh hơn 76,1 tỷ đồng.

Nhà thầu chủ yếu hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng với khoảng 31 gói thầu đã tham gia. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt khoảng 98,73%.

Trong tháng 6/2026, Công ty CP Nam Bình tiếp tục được công bố trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tại Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc Dự án Chỉnh trang các tuyến đường nội thị xã Liên Hương, doanh nghiệp được phê duyệt trúng thầu với giá 6.655.036.000 đồng theo Quyết định số 93/QĐ-PKT ngày 11/6/2026. So với giá gói thầu 6.754.888.963 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,48%.

Trước đó, tại Dự án Cải tạo, nạo vét và nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực Thanh Lương, xã Phan Rí Cửa, Công ty CP Nam Bình được chỉ định trúng Gói thầu số 05 với giá 1.918.832.003 đồng theo Quyết định số 60/QĐ-PKT ngày 6/5/2026.

Doanh nghiệp cũng tham gia với vai trò liên danh tại Gói thầu số 05: Thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Lắp đặt hệ thống tháp trung hòa Clo (Nhà máy nước Tuy Phong). Liên danh Công ty TNHH Thương mại Phú Hiệp - Công ty CP Nam Bình trúng thầu với giá 1.187.814.323 đồng theo Quyết định số 333/QĐ-CTCC ngày 22/4/2026.

Đặt ra yêu cầu tăng cường tính cạnh tranh trong đấu thầu

Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ đầu tư được yêu cầu rà soát từ khâu lập dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu đến thương thảo hợp đồng nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường tính cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết đấu thầu rộng rãi qua mạng theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được thiết kế nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong lựa chọn nhà thầu.

Theo Luật sư Hương, đối với những gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự ít hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp, chủ đầu tư và cơ quan quản lý cần rà soát việc xây dựng tiêu chí hồ sơ mời thầu, đánh giá mức độ cạnh tranh của quá trình lựa chọn nhà thầu cũng như năng lực thực hiện đồng thời nhiều hợp đồng của doanh nghiệp, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.