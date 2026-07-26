Hệ sinh thái thầu của Công ty Song Phú và trách nhiệm giải trình tại tỉnh Vĩnh Long [Kỳ 3]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh tổng thể về hoạt động lựa chọn nhà thầu không chỉ thể hiện qua một vài dự án đơn lẻ mà còn bộc lộ rõ nét qua lăng kính dữ liệu hệ sinh thái. Việc một nhà thầu duy trì tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại một địa phương cụ thể, đi kèm với các dấu hiệu chậm trễ trong khâu công khai thông tin và thương thảo giá, luôn là điểm nghẽn cần được các cơ quan giám sát làm rõ để bảo vệ tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công, tuân thủ nghiêm ngặt Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Con số tiết kiệm vừa khít 5% và khoảng tối thông tin nửa tháng
Phân tích chi tiết gói thầu Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp đường liên tổ 11, 12, 17 ấp 1 Giồng Sầm do Phòng Kinh tế xã Bình Đại (thuộc tỉnh Vĩnh Long mới sáp nhập) làm Chủ đầu tư đã bộc lộ nhiều điểm mờ đáng kinh ngạc. Gói thầu này áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 88/QĐ-PKT được ký ban hành ngày 02/06/2026 bởi Trưởng phòng Kinh tế là ông Đặng Minh Bửu.
Giá dự toán của gói thầu (theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt kèm Quyết định số 78/QĐ-PKT ngày 28/05/2026) là 1.734.287.001 đồng. Giá trúng thầu chỉ định cho Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Song Phú được chốt ở mức 1.647.572.540 đồng. Đáng chú ý, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt đúng 86.714.461 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt vừa khít 5%.
Dưới góc độ pháp lý, do giá trị gói thầu này dưới ngưỡng 2 tỷ đồng, Phòng Kinh tế xã Bình Đại hoàn toàn được quyền chỉ định thầu rút gọn theo hạn mức thông thường mà không thuộc trường hợp bắt buộc phải giảm giá tối thiểu 5% theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (vốn chỉ áp dụng bắt buộc đối với các gói thầu xây lắp có tính chất tương tự lặp lại quy mô lớn trên 2 tỷ đồng). Mức giảm giá đúng 5% tại gói thầu này hoàn toàn là kết quả thương thảo trực tiếp giữa hai bên theo hướng dẫn của Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính.
Tuy nhiên, việc một cuộc thương thảo giá tự nguyện lại mang về kết quả đạt tỷ lệ vừa khít 5% một cách tuyệt đối (giảm đúng 86.714.461 đồng trên dự toán 1.734.287.001 đồng) lại đặt ra một dấu hỏi lớn về tính thực chất. Thông thường, việc đàm phán giá xây dựng dựa trên định mức kỹ thuật, hao phí vật tư, nhân công và ca máy thực tế luôn tạo ra các con số giảm giá lẻ. Một tỷ lệ phần trăm chẵn tuyệt đối đến mức hoàn hảo này cho thấy quá trình đàm phán nhiều khả năng chỉ là hành vi "tính toán ngược" mang tính đối phó, nhằm chủ động hợp thức hóa số liệu hồ sơ cho nhà thầu Song Phú, thay vì thực chất đấu tranh thương thảo để tối ưu hóa nguồn ngân sách nhà nước.
Nghiêm trọng hơn, dù Quyết định số 88/QĐ-PKT được ký từ ngày 02/06/2026, nhưng phải đến tận ngày 17/06/2026, kết quả lựa chọn nhà thầu mới được Phòng Kinh tế xã Bình Đại đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Độ trễ công bố lên tới 15 ngày là hành vi vi phạm thời gian công bố thông tin theo quy định tại Khoản 5 Điều 33 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Điểm a Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (quy định thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kết quả). Khoảng trống thông tin nửa tháng này đã tạo ra một khoảng tối về dữ liệu, cản trở nghiêm trọng quyền tiếp cận thông tin và giám sát của cộng đồng.
Cảnh báo rủi ro vận hành dàn trải và thái độ im lặng từ nhà thầu
Bên cạnh đó, hồ sơ năng lực của nhà thầu Song Phú cũng phát đi tín hiệu cảnh báo đỏ về rủi ro thi công dàn trải, quá tải nguồn lực. Quy mô nhân sự cơ hữu của doanh nghiệp hiện vẫn chưa được Tổ chuyên gia chấm thầu xác nhận chính thức bằng văn bản mà mới ghi nhận theo con số tự kê khai trực tuyến. Thế nhưng, trong tháng 06/2026, Công ty Song Phú phải đồng thời triển khai ít nhất 04 công trình xây dựng lớn chồng chéo trực tiếp về mặt thời gian và trải dài trên nhiều địa bàn khác nhau:
Gói thầu Xây lắp Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh (Phường Diên Hồng, TP HCM): Trúng thầu theo Quyết định số 25/QĐ-QLDA-NCT ngày 23/06/2026 với thời gian thi công 60 ngày.
Gói thầu Xây dựng Trường Tiểu học Võ Trường Toản (Phường Diên Hồng, TP HCM): Trúng thầu theo Quyết định số 26/QĐ-QLDA-VTT ngày 23/06/2026 với thời gian thi công 60 ngày.
Gói thầu Đường liên tổ Giồng Sầm (xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long): Trúng thầu ngày 17/06/2026 (ngày đăng tải kết quả) với thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày theo Quyết định số 88/QĐ-PKT.
Gói thầu Trường Mẫu giáo Hương Nhãn (xã Tam Hiệp, tỉnh Vĩnh Long): Trúng thầu ngày 31/03/2026 theo Quyết định số 26/QĐ-BQLDA với thời gian thực hiện dở dang lên tới 450 ngày (kéo dài đến tháng 06/2027).
Với khối lượng công việc khổng lồ chồng chéo về mặt thời gian, vấn đề đặt ra là năng lực huy động các tổ đội thi công độc lập, nhân sự chủ chốt và thiết bị máy móc chuyên dụng của nhà thầu. Khoảng cách địa lý hàng trăm km giữa TP HCM và tỉnh Vĩnh Long đặt ra nghi vấn lớn về việc bố trí trùng lặp nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật) và thiết bị thi công chủ yếu (như thiết bị máy vận thăng từng bị phát hiện trùng lặp thời gian tại dự án khác). Hành vi này có rủi ro vi phạm quy định về uy tín đấu thầu tại Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Mặc dù cơ quan báo chí đã chính thức gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin, làm rõ phương án phân bổ nhân sự, thiết bị thi công để tránh vi phạm các quy định hiện hành, nhưng cho đến nay, ban lãnh đạo Công ty Song Phú vẫn giữ thái độ né tránh và hoàn toàn im lặng.
Siết chặt kỷ cương đầu tư công và quy chiếu trách nhiệm người đứng đầu
Đánh giá về vấn đề dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) phân tích, sự kết hợp giữa việc một nhà thầu trúng thầu áp đảo tại một địa phương và các dấu hiệu bất thường trong việc chậm trễ công bố thông tin thầu là cơ sở pháp lý để dư luận đặt dấu hỏi lớn về trách nhiệm giải trình của các đơn vị mời thầu và chủ đầu tư. Việc Phòng Kinh tế xã Bình Đại chậm trễ công bố thông tin đến 15 ngày không chỉ vi phạm trực tiếp các điều khoản luật định mà còn tước đi quyền tiếp cận thông tin kịp thời của các cơ quan giám sát và cộng đồng, tạo tiền lệ xấu về việc buông lỏng kỷ cương trong hoạt động đấu thầu sử dụng vốn đầu tư công.
Về rủi ro thi công dàn trải, quá tải nguồn lực, Luật sư Võ Quang Vinh cảnh báo việc một nhà thầu cùng một lúc triển khai đồng thời nhiều dự án xây lắp lớn có thời gian thực hiện trùng lặp trực tiếp luôn chứa đựng nguy cơ vi phạm Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP về uy tín của nhà thầu. Đặc biệt, nếu nhà thầu thực hiện hành vi kê khai trùng lặp nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị thi công chủ yếu có thời gian làm việc trùng nhau tại các công trường khác nhau, theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu sẽ bị loại và bị khóa tài khoản đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 03 tháng.
Nghiêm trọng hơn, nếu nhà thầu cố ý kê khai không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì sẽ bị coi là hành vi gian lận theo Điểm b Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và bị xử lý cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm theo Khoản 1 Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đây là lỗ hổng rất lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng thi công công trình và không loại trừ khả năng phát sinh hành vi bán thầu, chuyển nhượng thầu trái phép nếu không có sự quản lý, giám sát chặt chẽ từ phía chủ đầu tư.
Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu rất rõ về việc siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan quản lý, chủ đầu tư; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi thông thầu, chuyển nhượng thầu trái pháp luật.
Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như chậm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu hay nguy cơ quá tải nguồn lực thi công, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại địa phương (Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long) cần chủ động kích hoạt cơ chế giám sát thường xuyên theo quy định tại Điều 132 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất để chấn chỉnh kịp thời.
Việc quy chiếu trách nhiệm giải trình và xem xét xử lý vi phạm đối với các chủ đầu tư, bên mời thầu như Phòng Kinh tế xã Bình Đại và Ban Quản lý Dự án khu vực Bình Đại là bước đi pháp lý cần thiết nhằm rà soát và loại bỏ các điểm mờ kỹ thuật, thiết lập môi trường đấu thầu thực sự công bằng, bảo đảm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
Nghĩa vụ công khai thông tin, trách nhiệm thương thảo giá và kiểm soát rủi ro thi công dàn trải
Hệ thống pháp luật đấu thầu hiện hành đã thiết lập một khung pháp lý đồng bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nhằm ngăn chặn từ sớm các nguy cơ trục lợi, bưng bít dữ liệu hoặc gian lận đấu thầu, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chặt chẽ về nghĩa vụ công khai thông tin, trách nhiệm thương thảo giá và chế tài xử lý rủi ro quá tải nguồn lực thi công.
Nghĩa vụ công khai thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư bắt buộc phải đăng tải thông tin kết quả lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định. Hành vi chậm trễ đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu (như trường hợp Phòng Kinh tế xã Bình Đại chậm trễ công bố kết quả chỉ định thầu dự án đường liên tổ Giồng Sầm lên tới 15 ngày) là hành vi vi phạm quy định pháp luật về công khai thông tin, cản trở trực tiếp quyền tiếp cận thông tin giám sát hợp pháp của cộng đồng.
Bản chất thương thảo giá trong chỉ định thầu hạn mức: Đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư công có giá trị dưới 02 tỷ đồng (như gói thầu đường liên tổ Giồng Sầm với giá dự toán là 1.734.287.001 đồng), chủ đầu tư được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo hạn mức quy định. Ở trường hợp này, gói thầu không thuộc diện bắt buộc phải áp dụng cơ chế "gói thầu lặp lại" quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP (vốn chỉ áp dụng cho các gói thầu quy mô lớn hơn đã qua đấu thầu rộng rãi). Theo hướng dẫn tại Mục 1b Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, đối với các gói thầu chỉ định thầu theo hạn mức thông thường, chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành tự thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với điều kiện thị trường. Tuy nhiên, việc một cuộc thương thảo giá tự nguyện, không bị ràng buộc bởi mức sàn tối thiểu của luật, lại mang về kết quả giảm giá đạt tỷ lệ vừa khít 5,00% một cách tuyệt đối (giảm đúng 86.714.461 đồng trên dự toán 1.734.287.001 đồng) là một dấu hỏi lớn. Con số chẵn hoàn hảo này cho thấy quá trình đàm phán nhiều khả năng chỉ là hành vi "tính toán ngược" mang tính đối phó, nhằm chủ động hợp thức hóa số liệu hồ sơ cho nhà thầu "ruột" Song Phú thay vì đấu tranh thương thảo thực chất để tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách.
Chế tài xử lý rủi ro thi công dàn trải, quá tải nguồn lực: Nhằm ngăn ngừa tình trạng nhà thầu dàn trải năng lực, thi công song song quá nhiều công trình dẫn đến chậm tiến độ và suy giảm chất lượng, Điều 20 và Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đặt ra các chế tài kỹ thuật nghiêm khắc. Nếu nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị thi công chủ yếu đúng như cam kết trong đơn dự thầu (do trùng lặp lịch triển khai giữa các công trường), nhà thầu sẽ bị loại, bị đánh giá giảm uy tín khi tham dự thầu và bị Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khóa tài khoản trong thời hạn 03 tháng. Nếu nhà thầu cố ý kê khai gian lận hồ sơ năng lực nhân sự, thiết bị nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu không được phép thay thế nhân sự, thiết bị khác; hồ sơ dự thầu bị loại trực tiếp; đồng thời bị coi là thực hiện hành vi gian lận bị cấm theo Điểm b Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm theo Khoản 1 Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Trách nhiệm toàn diện của người đứng đầu: Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về hoạt động lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi quản lý của mình. Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu phải tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, chủ động kích hoạt cơ chế giám sát thường xuyên; kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi thông thầu, bưng bít thông tin, đùn đẩy trách nhiệm hoặc tạo ra cơ chế "xin - cho" bất hợp pháp nhằm trục lợi vốn đầu tư công.