Xây dựng Việt Nam trúng 3 gói thầu tại phường Trung Mỹ Tây: Bài toán năng lực và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh đấu thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây, TP HCM không chỉ dừng lại ở những tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp hay các dấu hiệu rào cản kỹ thuật ở khâu chấm thầu của đơn vị tư vấn Hưng Thịnh. Việc đánh giá năng lực thực tế của nhà thầu khi tiếp nhận nhiều dự án cùng lúc cũng là một điểm nghẽn lớn cần được làm rõ, nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ của các công trình giáo dục trọng điểm trên địa bàn.
Ký 3 quyết định phê duyệt trúng thầu trong một ngày
Dữ liệu trích xuất từ hồ sơ đấu thầu công khai cho thấy, chỉ trong đúng một ngày 24/06/2026, ông Phan Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây đã ký liên tiếp 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 99/QĐ-QLDA, 100/QĐ-QLDA và 101/QĐ-QLDA) cho 3 dự án nâng cấp, cải tạo trường học quy mô nhỏ. Điểm đáng chú ý là cả 3 gói thầu này đều gọi tên CTCP Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam, hoặc liên danh do đơn vị này làm thành viên chính đứng đầu.
Cụ thể, tại gói thầu thứ nhất mang tên Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sơn Ca 5, mã số thông báo mời thầu IB2600262234, Công ty Xây dựng Việt Nam trúng thầu kịch trần với giá 4.184.495.335 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,06%. Tại gói thầu thứ hai mang tên Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Quang Trung, mã số thông báo mời thầu IB2600262323, Công ty Xây dựng Việt Nam tiếp tục trúng thầu độc lập với giá 4.277.083.362 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm rất hạn chế ở mức 2,78%. Tại gói thầu thứ ba mang tên Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị - Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh, mã số thông báo mời thầu IB2600262341, Liên danh Việt Nam - Thành Công trúng thầu với mức giá tiệm cận giá dự toán là 4.339.501.760 đồng, kéo tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xuống mức siêu thấp chỉ đạt 1,70%.
Tổng giá trị trúng thầu của 3 gói thầu này lên tới hơn 12,8 tỷ đồng. Theo quy định tại hồ sơ mời thầu được phê duyệt, cả 3 dự án giáo dục này đều có thời gian thực hiện hợp đồng rất khẩn trương và đồng bộ là 120 ngày. Việc trúng thầu đồng thời đồng nghĩa với việc nhà thầu Xây dựng Việt Nam phải tổ chức lực lượng thi công song song, dàn trận trên cả 3 công trường trong cùng một quỹ thời gian ngắn ngủi bắt đầu từ cuối tháng 6/2026 để kịp hoàn thành trước mùa mưa bão.
Bài toán năng lực thi công và nghi vấn trùng lặp nhân sự chủ chốt
Việc một doanh nghiệp đảm nhận cùng lúc nhiều gói thầu trên cùng một địa bàn không bị hành lang pháp lý ngăn cấm, tuy nhiên, điều này dấy lên những băn khoăn khách quan từ giới chuyên môn về khả năng đáp ứng cùng lúc một lượng lớn nhân sự chủ chốt, kỹ sư, công nhân, cũng như máy móc chuyên dụng trên cả 3 mặt trận thi công thực tế.
Cụ thể, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam thuộc quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, với tổng số nhân sự 14 người. Trong khi đó, đối với các công trình xây lắp dân dụng trường học, để bảo đảm an toàn lao động và quản lý chất lượng hằng ngày, quy định pháp luật bắt buộc nhà thầu phải bố trí tối thiểu cho mỗi công trường độc lập: 1 Chỉ huy trưởng công trình có bằng đại học và chứng chỉ hành nghề phù hợp, 1 Cán bộ kỹ thuật thi công chuyên trách và 1 Cán bộ chuyên trách an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
Như vậy, để vận hành song song 3 công trường cùng một lúc, nhà thầu bắt buộc phải duy trì liên tục và thường xuyên tối thiểu 9 nhân sự kỹ thuật chuyên trách độc lập xuất hiện trên thực địa. Với quy mô nhân sự cơ hữu quá mỏng chỉ có 14 người, sau khi trừ đi Ban Giám đốc và bộ phận kế toán, hành chính văn phòng, việc cắt cử cùng lúc 9 kỹ sư hiện trường là một bài toán năng lực cực kỳ nan giải.
Dư luận và giới chuyên môn có cơ sở để đặt dấu hỏi lớn: Liệu hồ sơ năng lực nhân sự chủ chốt được kê khai trong 3 bộ hồ sơ dự thầu qua mạng này có sự trùng lặp hay không? Nghi vấn này càng được củng cố khi hồ sơ dự án lưu vết việc nhà thầu từng phát hành văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu, trong đó có nội dung "dò xét" chủ đầu tư xem các nhân sự đề xuất có bắt buộc phải trực tiếp xuất hiện tại buổi đối chiếu tài liệu gốc hay không. Nếu không bố trí đủ lực lượng cơ hữu, thi công trên thực địa có nguy cơ bị phó mặc cho các tổ đội thầu phụ tự do thông qua hình thức chuyển nhượng thầu trái phép, trực tiếp đe dọa đến kết cấu và tuổi thọ công trình trường học.
Cần sự giám sát toàn diện và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu
Đánh giá về vấn đề dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM phân tích, việc một nhà thầu ôm đồm quá nhiều dự án trong một thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ dàn trải năng lực, dẫn đến chậm tiến độ hoặc chất lượng công trình không bảo đảm. Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rất chặt chẽ: Nhà thầu không được phép đề xuất nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu đang xét. Việc Tổ chuyên gia chấm thầu đánh giá Đạt về khả năng huy động nhân sự cho cả 3 gói thầu chạy song song này đòi hỏi sự minh bạch trong việc đối chiếu tài liệu gốc, bảo đảm không có sự kê khai khống hòng làm đẹp hồ sơ dự thầu ở vòng giấy tờ.
Quy chiếu trách nhiệm về phía chủ đầu tư, những dấu hiệu cần làm rõ có tính hệ thống: từ việc loại bỏ các đối thủ có giá dự thầu rẻ hơn hàng trăm triệu đồng bằng lỗi bản vẽ kỹ thuật điển hình mà không qua bước yêu cầu làm rõ theo quy định, cho đến việc phê duyệt trúng thầu 3 dự án song song cho cùng một đơn vị có quy mô nhân sự hạn chế. Tất cả đặt ra câu hỏi lớn về quy trình thẩm định và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây.
Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ nguồn vốn ngân sách nhà nước và chất lượng cơ sở vật chất của các công trình giáo dục, công tác rà soát cần tập trung vào quy trình lập hồ sơ mời thầu của tư vấn Hưng Thịnh, công tác chấm thầu và đặc biệt là đối chiếu năng lực thi công, dòng tiền, hóa đơn vật tư vật liệu và nhân sự kỹ thuật trực tiếp trên thực địa tại 3 dự án nêu trên để làm rõ có hay không hành vi bán thầu ăn chênh lệch.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
Cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu
Trong bối cảnh nền hành chính quốc gia vừa bước qua một cuộc cải tổ mạnh mẽ theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, các địa phương trên cả nước đã quyết liệt thực hiện sáp nhập địa giới và tinh gọn bộ máy vận hành. Sự thay đổi mang tính lịch sử này đồng nghĩa với việc chính quyền cấp cơ sở được giao quyền tự chủ, tự quyết lớn hơn rất nhiều trong việc quản lý và điều hành các nguồn vốn dự án đầu tư công. Tuy nhiên, quyền hạn mở rộng bắt buộc phải đi kèm với trách nhiệm giải trình toàn diện và sự kiểm soát quyền lực nghiêm ngặt nhằm tránh tình trạng buông lỏng quản lý, mất minh bạch dòng vốn cơ sở.
Để kiểm soát chặt chẽ quá trình này, phòng chống lãng phí và tiêu cực, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã thiết lập một "vòng kim cô" pháp lý vô cùng nghiêm khắc. Chỉ thị nhấn mạnh người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về mọi quyết định trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi quản lý. Người đứng đầu tuyệt đối không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm cho cấp dưới hay tổ chuyên gia tư vấn khi xảy ra những điểm nghẽn về thất thoát dòng vốn ngân sách, đồng thời nghiêm cấm lợi dụng chức vụ để tạo ra cơ chế "xin - cho" thân hữu nhằm trục lợi. Đặc biệt, chủ đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ để tuyệt đối không xảy ra việc chuyển nhượng thầu (bán thầu) hoặc sử dụng nhà thầu phụ trái quy định pháp luật.
Song song đó, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng cụ thể hóa trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thẩm định kỹ lưỡng năng lực thực tế của nhà thầu. Tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nghiêm cấm tuyệt đối nhà thầu đề xuất nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu đang xét. Đặc biệt đối với các gói thầu xây lắp công trình giáo dục dân dụng có tính chất khẩn trương, chủ đầu tư không chỉ dựa trên các văn bản nộp trong hệ thống, mà còn phải có trách nhiệm rà soát lịch sử trúng thầu, tình trạng huy động nhân sự thực tế của doanh nghiệp và tổ chức đối chiếu tài liệu gốc bằng biên bản theo Phụ lục 4A của Thông tư 79/2025/TT-BTC.
Nếu nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả thầu, hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải bị loại ngay và bị coi là có hành vi gian lận. Trường hợp nhà thầu có năng lực thực tế quá hạn chế, không đủ khả năng phân bổ nhân lực cho nhiều dự án chạy song song nhưng vẫn được phê duyệt trúng thầu sát giá trần, người đứng đầu cơ quan phê duyệt kết quả sẽ phải trực tiếp đối mặt với các chế tài xử lý kỷ luật nghiêm khắc, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Việc thực thi triệt để tinh thần của Chỉ thị 12/CT-TTg và Nghị định 214/2025/NĐ-CP chính là thước đo rõ ràng nhất cho năng lực quản lý, tính minh bạch và sự thượng tôn pháp luật của mỗi đơn vị cơ sở trong kỷ nguyên hành chính mới.