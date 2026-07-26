Hàng loạt gói thầu tiết kiệm nhỏ giọt: Ai chịu trách nhiệm tại xã Hàm Kiệm? [Kỳ 3]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, việc Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Minh Châu liên tiếp trúng các gói thầu thông qua hình thức chỉ định thầu tại Phòng Kinh tế xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng) với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp đang dấy lên nhiều lo ngại. Đáng chú ý, tình trạng trúng thầu sát giá dự toán lặp đi lặp lại từ năm 2025 đến giữa năm 2026, dư luận phải nhìn thẳng vào trách nhiệm giải trình của đơn vị chủ đầu tư.
Trách nhiệm người đứng đầu không thể "né tránh"
Công tác đấu thầu luôn được Chính phủ thắt chặt nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Cụ thể, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý, kiên quyết không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không làm phát sinh cơ chế "xin - cho". Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách.
Đối chiếu với thực tế tại Phòng Kinh tế xã Hàm Kiệm, việc để một doanh nghiệp liên tục trúng các gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm từ 0% đến 2%, cho thấy khâu kiểm soát chi phí và thương thảo hợp đồng đang bộc lộ những điểm nghẽn. Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính cũng đã quán triệt rõ: Đối với các trường hợp chỉ định thầu, chủ đầu tư phải chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm khả thi. Kết quả giảm giá ít ỏi tại các gói thầu giao cho Công ty Minh Châu là chi tiết cần được xem xét lại về mức độ tuân thủ tinh thần chỉ đạo này.
Dấu hỏi về tính khách quan và quy trình thẩm định
Một trong những vấn đề được quan tâm trong công tác mua sắm công hiện nay là việc đảm bảo tính khách quan, tránh tình trạng lạm dụng chỉ định thầu. Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 12/CT-TTg đã đặc biệt nghiêm cấm việc chỉ định nhà thầu không đúng quy định hoặc lợi dụng quy định nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu không bảo đảm năng lực, làm thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.
Việc Phòng Kinh tế xã Hàm Kiệm liên tục "chọn mặt gửi vàng" Công ty Minh Châu trong hàng loạt dự án sửa chữa, xây lắp cổng, tường rào và phòng chức năng đặt ra yêu cầu cần làm rõ tính minh bạch trong khâu lựa chọn nhà thầu. Hơn nữa, Chỉ thị 12/CT-TTg yêu cầu chủ đầu tư phải tập trung rà soát việc bố trí, huy động nguồn lực của nhà thầu để đáp ứng tiến độ, đặc biệt trong trường hợp nhà thầu thực hiện đồng thời nhiều gói thầu trong cùng thời điểm. Câu hỏi đặt ra là cơ quan chủ quản đã đánh giá như thế nào về năng lực tài chính và nhân sự của doanh nghiệp trước khi ký các quyết định giao thầu liên tiếp?
Cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Theo quy định tại Điều 122 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Khi xuất hiện các dấu hiệu đáng chú ý như một nhà thầu liên tục trúng chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, cơ quan chức năng có thể thiết lập đoàn kiểm tra đột xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 126 Nghị định 214/2025/NĐ-CP để rà soát toàn bộ hồ sơ, từ khâu thẩm định giá, thương thảo hợp đồng đến nghiệm thu thực tế".
Luật sư Lập cũng nhấn mạnh, Chỉ thị số 12/CT-TTg yêu cầu các cơ quan phải thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin phản ánh để thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các dấu hiệu bất thường, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.
Để minh bạch hóa môi trường đầu tư công tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là tại cấp cơ sở như xã Hàm Kiệm, thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cần sớm vào cuộc rà soát quy trình chỉ định thầu tại Phòng Kinh tế xã. Nếu phát hiện thiếu sót trong khâu quản lý, cần có biện pháp chấn chỉnh kịp thời nhằm bảo vệ nguồn vốn ngân sách.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
Chế tài xử lý vi phạm và trách nhiệm thanh tra, giám sát trong đấu thầu
Dưới khung pháp lý mới, công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu thầu được quy định cực kỳ nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tối đa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Theo Điều 122 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Bộ Tài chính chủ trì kiểm tra trên cả nước; các Bộ, cơ quan ngang Bộ kiểm tra dự án thuộc phạm vi quản lý; và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tài chính giúp việc) kiểm tra các đơn vị trực thuộc. Hoạt động kiểm tra này được tiến hành dưới hai hình thức là kiểm tra định kỳ hằng năm và kiểm tra đột xuất. Song song với đó, cơ chế giám sát hoạt động đấu thầu cũng được tổ chức chặt chẽ ở hai cấp độ cốt lõi. Tại Điều 131, người có thẩm quyền trực tiếp giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu hòng kịp thời phát hiện tồn tại để cảnh báo, chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư. Tại Điều 132, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại Bộ, ngành, địa phương thực hiện giám sát thường xuyên toàn bộ vòng đời dự án. Cơ quan quản lý sẽ đặc biệt đưa vào diện giám sát thường xuyên các gói thầu có "dấu hiệu bất thường" hoặc nguy cơ giảm tính cạnh tranh như chủ đầu tư có tỷ lệ gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự cao, gói thầu có nhiều kiến nghị kéo dài hoặc các gói thầu quan trọng áp dụng chỉ định thầu.
Đặc biệt, về chế tài xử lý vi phạm đối với các hành vi tiêu cực, Điều 133 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rõ việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với tổ chức, cá nhân vi phạm (bao gồm cả nhân sự thuộc chủ đầu tư, tổ chuyên gia, tổ thẩm định). Theo đó, áp dụng biện pháp cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng tại các khoản 1, 2, 4 và điểm a khoản 3 Điều 16 Luật Đấu thầu (như đưa, nhận hối lộ; can thiệp trái pháp luật; gian lận và thông thầu). Đối với các hành vi vi phạm khác thuộc Điều 16 Luật Đấu thầu, thời gian cấm dao động từ 01 năm đến 03 năm hoặc từ 06 tháng đến 01 năm tùy mức độ. Nếu tổ chức, cá nhân thực hiện từ hai hành vi vi phạm trở lên chưa bị xử lý, thời gian cấm sẽ được cộng dồn, tối đa không quá 05 năm. Đáng chú ý, thời hiệu áp dụng biện pháp cấm tham gia hoạt động đấu thầu là 10 năm tính từ ngày xảy ra hành vi vi phạm. Ngoài ra, thành viên tổ chuyên gia hoặc tổ thẩm định nếu vi phạm quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu ngoài bị cấm thầu còn bị thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.
Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương phải nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan phải chú trọng giám sát chặt chẽ các gói thầu, dự án quan trọng có giá trị lớn áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các dự án có nhiều kiến nghị phức tạp kéo dài. Quá trình xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, dàn xếp, thông thầu, lợi dụng chức vụ hoặc cố ý xây dựng các tiêu chí kỹ thuật định hướng hạn chế cạnh tranh phải được thực hiện kiên quyết, bảo đảm nguyên tắc "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Sự kết hợp giữa cơ chế giám sát của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và chỉ đạo quyết liệt từ Chỉ thị 12/CT-TTg là cơ sở vững chắc hòng làm sạch môi trường đấu thầu, phòng chống lãng phí, đồng thời quy trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu để xảy ra sai phạm.