Đấu thầu tại Phường Bình Phước: Cần làm rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, xuyên suốt bức tranh hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước (TP Đồng Nai) trong năm 2026 bộc lộ nhiều điểm đáng lưu tâm. Hàng loạt dự án giao thông được triển khai với nguồn vốn đầu tư công, nhưng tính hiệu quả kinh tế và sự cạnh tranh công bằng lại đang là vấn đề được dư luận đặt nhiều dấu hỏi.
Bức tranh khép kín và điệp khúc thiếu vắng cạnh tranh
Nhìn lại toàn cảnh, có thể thấy hệ sinh thái đấu thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước vận hành theo một "kịch bản" có tính lặp lại cao. Ở khâu chuẩn bị đầu tư và đánh giá hồ sơ, các gói thầu tư vấn liên tục được áp dụng chỉ định thầu cho một nhóm doanh nghiệp quen thuộc. Điển hình, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tấn Phước trúng tuyệt đối 8/8 gói thầu tham dự, hay Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng TTCONS trúng trọn vẹn 6/6 gói.
Sự khép kín ở khâu tư vấn dường như đã dẫn đến những hiện tượng đáng chú ý ở khâu thi công xây lắp. Mặc dù tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhưng các gói thầu xây lắp hàng tỷ đồng tại khu vực Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Bình lại thường xuyên rơi vào trạng thái "một mình một ngựa". Các nhà thầu như Thọ Xuân, Tuấn Tú, Quang Phú nộp hồ sơ và dễ dàng được phê duyệt trúng thầu sát giá dự toán. Hệ quả của việc vắng bóng đối thủ cạnh tranh là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước tại chủ đầu tư này trung bình chỉ đạt mức rất thấp, khoảng 2,49%.
Trách nhiệm giải trình của người đứng đầu
Hành lang pháp lý hiện hành, đặc biệt là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã phân định rất rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động đấu thầu. Mục tiêu tối thượng của luật là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định: Pháp luật quy định rõ ràng về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, người có thẩm quyền và chủ đầu tư. Khi sử dụng vốn ngân sách để đầu tư, nếu xuất hiện tình trạng một loạt gói thầu đều chỉ có một nhà thầu tham gia, tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt, các gói tư vấn thì chỉ định thầu cho nhóm doanh nghiệp quen mặt, người đứng đầu cơ quan không thể đứng ngoài cuộc. Họ phải có trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý cấp trên và dư luận về tính minh bạch, khách quan trong việc phê duyệt dự toán, phê duyệt hồ sơ mời thầu và phê duyệt kết quả.
Tiếng nói cảnh báo và đề xuất giám sát toàn diện
Nhằm chấn chỉnh môi trường đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026, cùng với đó là Công văn 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính. Các văn bản này phát đi thông điệp cứng rắn về việc kiên quyết xử lý các hành vi cản trở cạnh tranh, lạm dụng chỉ định thầu và yêu cầu các địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: Bức tranh lựa chọn nhà thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước mang nhiều dấu hiệu của một môi trường hạn chế cạnh tranh. Việc để cho các nhà thầu quen mặt luân phiên trúng thầu sát giá làm giảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Đã đến lúc các cơ quan thanh tra, kiểm toán của TP Đồng Nai cần thiết lập các đoàn kiểm tra chuyên đề, rút toàn bộ hồ sơ gốc của các dự án tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước để đối chiếu, rà soát lại năng lực thực sự của các nhà thầu, tính hợp lý của các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu và đảm bảo kỷ cương pháp luật.
Việc minh bạch hóa công tác đấu thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước (TP Đồng Nai) không chỉ là câu chuyện tuân thủ pháp luật, mà còn là thước đo niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TRONG ĐẤU THẦU
Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), pháp luật quy định chặt chẽ trách nhiệm pháp lý của Người có thẩm quyền và Chủ đầu tư nhằm bảo đảm các mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
1. Trách nhiệm của Người có thẩm quyền (Điều 77 Luật Đấu thầu): Người có thẩm quyền (người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định đầu tư) có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động đấu thầu. Người có thẩm quyền có quyền đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc hủy thầu đối với các trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật. Người có thẩm quyền phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và giải trình về các quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể, giải quyết kiến nghị hoặc ban hành các quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.
2. Trách nhiệm toàn diện của Chủ đầu tư (Điều 78 Luật Đấu thầu): Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Người có thẩm quyền về tiến độ, chất lượng, hiệu quả của quá trình lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư có nghĩa vụ pháp lý:
Tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT).
Thành lập tổ chuyên gia có đủ năng lực để đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), tổ chức thẩm định kết quả, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bảo đảm trung thực, khách quan và công bằng.
Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu, cập nhật tiến độ thực tế lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nhà thầu theo thỏa thuận trong hợp đồng nếu có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến việc phải chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư.
3. Chấn chỉnh và siết chặt kỷ cương theo Chỉ thị số 12/CT-TTg và Công văn số 5557/BTC-QLĐT: Để chấn chỉnh các tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu đầu tư công, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 và Bộ Tài chính yêu cầu người đứng đầu và chủ đầu tư thực hiện nghiêm các nội dung sau:
Phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm: Nghiêm cấm việc chỉ định thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt sai quy định để ưu ái, trao thầu cho các nhà thầu "thân hữu, quen thuộc", không đủ năng lực, làm thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước và tạo ra cơ chế "xin - cho" trái pháp luật.
Trách nhiệm lập E-HSMT và đánh giá thầu: Chủ đầu tư phải rà soát chặt chẽ từ khâu khảo sát, lập dự toán thiết kế; bảo đảm tiêu chí đánh giá trong E-HSMT phù hợp thực tế, tuyệt đối không cài cắm các điều khoản mang tính định hướng nhằm hạn chế cạnh tranh hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một vài nhà thầu cụ thể. Đồng thời, chủ đầu tư phải lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và ràng buộc chặt chẽ các chế tài phạt vi phạm chất lượng, tiến độ trong hợp đồng tư vấn.
Giám sát thực hiện hợp đồng: Chủ đầu tư phải tăng cường các giải pháp kiểm soát chất lượng, tiến độ thi công của nhà thầu; đôn đốc nhà thầu tập trung huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và tài chính theo đúng cam kết trong E-HSDT. Quản lý chặt chẽ việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng bảo đảm nguồn vốn tạm ứng được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và rà soát thường xuyên hiệu lực bảo lãnh của nhà thầu.
Trách nhiệm bảo đảm hiệu quả kinh tế: Người đứng đầu đơn vị mua sắm, chủ đầu tư phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong việc bảo đảm đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm túc tuân thủ mức sàn tiết kiệm tối thiểu 5% đối với các gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu.