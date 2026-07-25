Quảng Ninh: Gói thầu xây lắp gần 3,5 tỷ ở Mạo Khê chỉ có 1 nhà thầu tham dự

Gói thầu xây lắp tại Mạo Khê gần 3,5 tỷ đồng ghi nhận duy nhất Liên danh 668-QT tham dự với mức giảm giá 0,2% sau bước điều chỉnh tiêu chuẩn E-HSMT dự án.

Ngày 24/07/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Mạo Khê (Quảng Ninh) đã hoàn thành công tác mở thầu đối với Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến phố tiểu mạch cụm dân cư tổ 2, tổ 5, tổ 8, tổ 9, tổ 10, khu Nhuệ Hổ. Theo Biên bản mở thầu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), gói thầu có giá trị gần 3,5 tỷ đồng này chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Chi tiết tiến trình mời thầu và bước chỉnh sửa hồ sơ

Dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến phố tiểu mạch cụm dân cư tổ 2, tổ 5, tổ 8, tổ 9, tổ 10, khu Nhuệ Hổ" được Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Mạo Khê phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 524/QĐ-TTCUDV ngày 10/07/2026. Dự án bao gồm 4 gói thầu với tổng mức đầu tư các gói thầu là 3.662.857.000 đồng, trong đó Gói thầu số 01: Xây lắp có giá gói thầu được duyệt là 3.499.173.000 đồng.

Đến ngày 13/07/2026, Chủ đầu tư ban hành Quyết định số 565/QĐ-TTCUDV phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và phát hành Thông báo mời thầu mã số IB2600366021 theo hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn lập HSMT là Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn kiến trúc hạ tầng Tâm Thành.

Đáng chú ý, trong quá trình phát hành hồ sơ, ngày 20/07/2026, Chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-TTCUDV về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT trên cơ sở Tờ trình số 194/TTr-TT của bên tư vấn. Nội dung điều chỉnh tập trung vào Chương III (Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT), cụ thể: ở mục Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, yêu cầu loại kết cấu công trình đã được chuẩn xác từ "Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV" sang "Công trình giao thông, cấp IV" có giá trị tối thiểu 1.749.586.000 đồng.

Duy nhất một nhà thầu nộp E-HSDT

Đúng 08:00 ngày 24/07/2026, gói thầu chính thức đóng thầu và thực hiện mở thầu trên hệ thống e-GP (hoàn thành lúc 08:39). Kết quả kiểm tra dữ liệu Biên bản mở thầu cho thấy: Liên danh xây dựng 668-QT (Mã định danh: vn5701291035) dự thầu với giá 3.498.374,9388 sau đó nhà thầu đã thực hiện điều chỉnh giảm 0,2% còn 3.491.105.172,1889 đồng. Nếu được phê duyệt trúng thầu với mức giá này thì giá trị thấp hơn giá gói thầu khoảng 8,07 triệu đồng).

Liên danh xây dựng 668-QT do công ty TNHH Hải Đăng 668 làm đại diện. Theo đó, công ty TNHH Hải Đăng 668 có địa chỉ tại phường Mạo Khê, Quảng Ninh. Thành lập năm 2009 do ông Phạm Việt Hùng làm đại diện pháp luật. Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu tháng 7/2017 đến nay đã tham gia và trúng khoảng 19/32 gói, trượt 10 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh khoảng 38.525.757.394 đồng (có 6.093.989.449 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 35.697.479.954 đồng, còn lại là liên danh...

Yêu cầu kỹ thuật khắt khe và chế tài nghiêm ngặt trong E-HSMT

Theo Chương V của E-HSMT, gói thầu có quy mô cải tạo, nâng cấp hai đoạn tuyến phố tiểu mạch với tổng chiều dài 804,25m (Tuyến 1 dài 500,78m, Tuyến 2 dài 303,47m). Khối lượng thi công bao gồm: thảm bê tông nhựa C12.5, bù vênh, cải tạo nền bê tông, xử lý mương thoát nước dài 171m, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông theo QCVN 41:2024/BGTVT và hệ thống chiếu sáng dài 746,5m.

Đặc biệt, E-HSMT quy định chế tài phạt hợp đồng rất chi tiết nhằm siết chặt chất lượng và tiến độ thi công:

Chất lượng vật liệu: Sử dụng vật tư chính không đạt tiêu chuẩn bị phạt 100.000.000 đồng; không tuân thủ quy định lấy mẫu lần 1 phạt 150.000.000 đồng, lần 2 sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cung cấp kết quả thí nghiệm giả mạo bị phạt 150.000.000 đồng.

Tiến độ & Nhân lực: Chậm tiến độ phạt 0,1% giá trị hợp đồng/ngày (tối đa 12%). Nếu chậm quá 20 ngày, Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thiếu nhân công so với biểu đồ quá 21 ngày bị phạt 12% giá trị hợp đồng và cắt giảm khối lượng.

An toàn lao động & Môi trường: Vi phạm sự cố an toàn lao động nghiêm trọng phạt đến 200.000.000 đồng; hành vi hối lộ bị phạt 150.000.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh, minh bạch

Đánh giá về bối cảnh mở thầu gói IB2600366021, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định:” Việc gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự là diễn biến phù hợp với quy định pháp luật hiện hành nếu quy trình đăng tải E-HSMT minh bạch, công khai. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu phải thực hiện soi xét kỹ lưỡng các tiêu chí về năng lực tài chính, hợp đồng tương tự, cũng như khả năng huy động thiết bị, nhân sự chủ chốt đúng theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả, phòng chống tiêu cực trong hoạt động đấu thầu."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích:

"Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ có 1 nhà thầu tham dự tại thời điểm đóng thầu vẫn cho phép Bên mời thầu tiến hành mở thầu ngay mà không bắt buộc phải gia hạn, trừ khi Bên mời thầu có quyết định khác. Dù vậy, Luật định rõ nhà thầu chỉ được công nhận trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: E-HSDT hợp lệ; đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt. Hơn nữa, những quy định nghiêm ngặt về phạt vi phạm hợp đồng được nêu chi tiết trong E-HSMT gói thầu này sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu trong suốt 120 ngày thi công nếu được lựa chọn trúng thầu."

Hiện tại, gói thầu IB2600366021 đang bước vào giai đoạn đánh giá E-HSDT của Liên danh xây dựng 668-QT. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được công bố sau khi hoàn thành quá trình đánh giá E-HSDT.