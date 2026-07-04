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Xã Ba Sao chỉ định gói xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng cho Trường Khang Đồng Tháp

Phòng Kinh tế xã Ba Sao vừa áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án giao thông trên địa bàn với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Hữu Thông

Trong tiến trình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, công tác tổ chức triển khai các dự án hạ tầng giao thông cấp cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế và cải thiện diện mạo nông thôn. Mặc dù vậy, việc bảo đảm tính hiệu quả kinh tế, tối ưu hóa nguồn ngân sách nhà nước trong khâu lựa chọn nhà thầu luôn là bài toán đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa từ phía các đơn vị quản lý. Vừa qua, diễn biến tại một gói thầu xây lắp giao thông áp dụng hình thức chỉ định rút gọn tại địa bàn xã Ba Sao đang thu hút sự chú ý của dư luận khi giá trúng thầu được phê duyệt ở mức tiệm cận giá trần, đem lại tỷ lệ tiết kiệm chi phí tương đối thấp cho ngân sách.

Theo các tài liệu quản lý đầu tư, dự án Đường bờ Đông kênh Ba Sao Cụt (đoạn từ cống đến cầu Đường Tắt) được thiết lập nhằm xây dựng đồng bộ hạ tầng tuyến đường đê bao, kết nối các điểm giao thông huyết mạch tại địa bàn cơ sở. Nguồn vốn triển khai dự án được xác định rõ là nguồn vốn đầu tư công (ngân sách địa phương) năm 2026 do UBND xã Ba Sao trực tiếp quản lý và phân bổ theo các quy định hiện hành. Căn cứ theo phân cấp quản lý, Phòng Kinh tế xã Ba Sao được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng trình tự pháp luật.

Quá trình định giá và thẩm định phương án tài chính cho gói thầu xây lắp chính của dự án được tiến hành khẩn trương trong giai đoạn giữa năm 2026. Vào ngày 12/6/2026, ông Nguyễn Thành Vẹn, Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Sao, đã đặt bút ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-PKT về việc phê duyệt giá Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên. Theo nội dung quyết định này, giá gói thầu được xác định cụ thể là 1.722.726.792 đồng (bằng chữ: Một tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu bảy trăm hai mươi sáu nghìn bảy trăm chín mươi hai đồng). Về phương thức tổ chức, chủ đầu tư xác định hình thức áp dụng đối với gói thầu này là chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện ban đầu dự kiến là 180 ngày.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi giá trần được thiết lập, quy trình thương thảo hợp đồng rút gọn đã nhanh chóng được hoàn tất giữa đại diện chủ đầu tư và đơn vị được đề xuất trúng thầu. Đến ngày 22/6/2026, ông Nguyễn Thành Vẹn tiếp tục ký ban hành Quyết định số 27/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04. Theo đó, đơn vị được chỉ định thực hiện toàn bộ công trình xây dựng này là Công ty TNHH MTV Trường Khang Đồng Tháp (mã số doanh nghiệp: 1402149354), một doanh nghiệp có văn phòng đăng ký tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đáng chú ý, giá trúng thầu chính thức được phê duyệt tại quyết định này là 1.714.113.000 đồng. Khi thực hiện phép toán đối soát giữa giá gói thầu ban đầu và giá trúng thầu thực tế, dư luận dễ dàng nhận thấy biên độ chênh lệch chỉ dừng lại ở con số 8.613.792 đồng. Đối với một gói thầu đầu tư công trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, mức tiết kiệm chi phí chưa đầy 0,5% được xem là một tỷ lệ tương đối nhỏ giọt, cho thấy giá trúng thầu gần như trùng khít với giá dự toán tối đa của chủ đầu tư. Ngoài ra, sau quá trình thương thảo cụ thể, thời gian thực hiện hợp đồng cũng đã được các bên thống nhất điều chỉnh rút xuống còn 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đòi hỏi nhà thầu phải tập trung tối đa năng lực thi công để kịp tiến độ bàn giao công trình.

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Nguồn MSC

Đi sâu tìm hiểu hồ sơ năng lực của đơn vị được chỉ định thầu, dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu cho thấy Công ty TNHH MTV Trường Khang Đồng Tháp là một cái tên có thâm niên hoạt động đáng kể tại thị trường khu vực. Doanh nghiệp này chính thức thành lập vào ngày 09/09/2020, do bà Nguyễn Thị Huyền Trân là người đại diện pháp luật. Sau đợt sắp xếp và điều chỉnh địa giới hành chính cấp cơ sở, hiện tại trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp.

Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Huyền Trân đã ghi nhận lịch sử dự thầu rất sôi động với tổng cộng 83 gói thầu đã tham gia trên toàn quốc, trong đó trúng 34 gói, trượt 49 gói, mang về tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 79,3 tỷ đồng. Bản đồ phân bố địa bàn dự thầu của doanh nghiệp thể hiện tính chất "bản địa" cực kỳ rõ nét khi có tới 82 trên tổng số 83 gói thầu từng tham gia diễn ra ngay tại tỉnh Đồng Tháp. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa nhà thầu này và Phòng Kinh tế xã Ba Sao ghi nhận dữ liệu cụ thể khi đây là gói thầu duy nhất đơn vị này tham gia với tư cách độc lập do Phòng Kinh tế xã Ba Sao làm chủ đầu tư và lập tức được lựa chọn trúng thầu với giá trị 1.714.113.000 đồng thông qua hình thức chỉ định rút gọn.

Bình luận về tính pháp lý cũng như các khía cạnh kinh tế trong việc áp dụng quy trình rút gọn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Chỉ định thầu rút gọn là một cơ chế linh hoạt được pháp luật cho phép nhằm đẩy nhanh tối đa tiến độ giải ngân cho các dự án nhóm C hoặc các gói thầu có quy mô nhỏ dưới 02 tỷ đồng. Quy trình này giúp lược bỏ nhiều bước thủ tục đăng tải, chấm thầu kéo dài, từ đó giúp công trình sớm hoàn thành phục vụ dân sinh. Tuy nhiên, mặt trái của việc thiếu đi yếu tố cạnh tranh trực tiếp trên mạng là áp lực đè nặng lên khâu thương thảo giá của chủ đầu tư. Khi mức tiết kiệm đạt quá thấp, trách nhiệm giải trình về tính tối ưu của chi phí, việc khảo sát giá vật liệu và lập dự toán xây dựng của chủ đầu tư trước các cơ quan thanh tra, giám sát tài chính sẽ cần phải được thực hiện một cách hết sức minh bạch và chặt chẽ".

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

#chỉ định thầu rút gọn xã Ba Sao #Phòng Kinh tế xã Ba Sao #Công ty Trường Khang Đồng Tháp #Luật Đấu thầu 2023 #Nguyễn Thành Vẹn xã Ba Sao

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