Đồng Tháp: Gói mua tấm nhận ảnh máy X-quang DR gần 5 tỷ chỉ có 1 nhà thầu

Gói thầu mua tấm nhận ảnh cho máy X-quang kỹ thuật số DR tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự với giá gần 4,89 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp đang tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu "Mua tấm nhận ảnh cho Máy X-quang kỹ thuật số DR".

Gói thầu có giá 4.941.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hồ sơ mời thầu được phê duyệt theo Quyết định số 1888/QĐ-BBVĐKĐT do Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp Tạ Tùng Lâm ký ban hành.

Theo Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời điểm đóng thầu ngày 1/7/2026 chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt. Doanh nghiệp chào giá 4.890.000.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 51 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,03%.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Trao đổi với PV, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, đối với những gói thầu mua sắm thiết bị y tế chỉ thu hút một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư nên rà soát lại hồ sơ mời thầu, nhất là các tiêu chí kỹ thuật và điều kiện tham gia, nhằm bảo đảm phù hợp quy định và tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp đủ năng lực tiếp cận.

Theo chuyên gia, việc xây dựng yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị y tế cần xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế của đơn vị, đồng thời bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng và không hạn chế sự tham gia của nhà thầu nếu không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị y tế

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt đã tham gia 209 gói thầu, được công bố trúng 183 gói, trượt 21 gói, 4 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng đạt hơn 611 tỷ đồng, gồm khoảng 413 tỷ đồng với vai trò độc lập và hơn 198 tỷ đồng theo hình thức liên danh.

Riêng tại tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp này từng được công bố trúng ít nhất 16 gói thầu tại các cơ sở y tế công lập trong nhiều năm qua. Các gói thầu chủ yếu thuộc lĩnh vực cung cấp thiết bị, vật tư và hóa chất phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh.

Việc tiếp tục tham dự gói thầu lần này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động tại thị trường Đồng Tháp. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn phụ thuộc vào quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu theo các tiêu chí được quy định trong hồ sơ mời thầu.

Kết quả lựa chọn phụ thuộc quá trình đánh giá hồ sơ

Theo quy định của Luật Đấu thầu, việc chỉ có một nhà thầu tham dự không đồng nghĩa doanh nghiệp đó mặc nhiên được lựa chọn.

Trong trường hợp hồ sơ dự thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật và các tiêu chí khác theo hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư có thể xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Ngược lại, nếu hồ sơ không đáp ứng các tiêu chí bắt buộc hoặc phát hiện những nội dung chưa phù hợp trong quá trình đánh giá, chủ đầu tư sẽ xử lý theo các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chủ đầu tư là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả theo thẩm quyền.

Theo luật sư, cùng với việc bảo đảm quy trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định pháp luật, chủ đầu tư còn có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu trên cơ sở các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; đồng thời thực hiện giải trình với cơ quan quản lý khi có yêu cầu.

Hiện Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp vẫn đang tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu đối với Gói thầu "Mua tấm nhận ảnh cho Máy X-quang kỹ thuật số DR". Việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt có được lựa chọn hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá hồ sơ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.