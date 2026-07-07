Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

An Giang: Công ty HAG trúng gói thầu hơn 15,8 tỷ sau vòng đánh giá kỹ thuật

Gói thầu số 25 thuộc dự án Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam đã trao cho Công ty HAG sau khi nhà thầu có giá thấp nhất không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Hữu Thông

Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 25: Thi công đường dây trung thế và hệ thống chiếu sáng (đã bao gồm chi phí cắt điện), thuộc dự án Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam. Theo Quyết định số 755/QĐ-BQLDA ngày 1/7/2026 do Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Phạm Ngọc Vũ ký, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG là đơn vị trúng thầu với giá 15,85 tỷ đồng.

untitled-9765.jpg
Nguồn MSC

Nhà thầu giá thấp nhất dừng bước ở vòng kỹ thuật

Theo biên bản mở thầu công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 25/5/2026, Gói thầu số 25 (IB2600192663) có giá dự toán 19,366 tỷ đồng, thu hút 5 nhà thầu tham dự.

Trong đó, Liên danh Công viên Văn hóa Núi Sam chào giá thấp nhất với 15,796 tỷ đồng. Công ty HAG đứng thứ hai về giá với 15,85 tỷ đồng, cao hơn khoảng 53,236 triệu đồng. Ba nhà thầu còn lại có giá dự thầu từ hơn 16,8 tỷ đồng đến hơn 18 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 21/2026/BCDG-PĐ do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Đức lập, kết quả đánh giá kỹ thuật đã làm thay đổi thứ hạng.

Dù được yêu cầu làm rõ hồ sơ, Liên danh Công viên Văn hóa Núi Sam vẫn bị đánh giá không đạt do biện pháp bảo đảm chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Báo cáo đánh giá nêu hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ giải pháp kiểm soát chất lượng đối với nhiều hạng mục quan trọng như móng neo trụ bê tông ly tâm, thiết bị chống sét (LA), cầu dao cách ly (DS), thiết bị đóng cắt tự động (Recloser, LBS), đấu nối điện trung thế và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật.

Một liên danh khác cũng không vượt qua vòng kỹ thuật do chưa làm rõ biện pháp kiểm soát chất lượng đối với công tác lắp đặt xà, sứ, phụ kiện và hệ thống pin năng lượng mặt trời.

Trong khi đó, Công ty HAG đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu, được lựa chọn trúng thầu với giá bằng giá dự thầu là 15,85 tỷ đồng. Gói thầu được thực hiện theo hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 90 ngày.

Doanh nghiệp nhiều lần trúng thầu tại Ban Quản lý dự án An Giang

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG có trụ sở tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đến nay, doanh nghiệp đã tham gia 276 gói thầu, trúng 144 gói, trượt 125 gói, có 4 gói chưa công bố kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt hơn 3.311 tỷ đồng.

Riêng tại Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, doanh nghiệp đã tham gia 11 gói thầu, trúng 6 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 579,5 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 3/2026, Công ty HAG cũng được phê duyệt trúng Gói thầu số 24 thuộc cùng dự án Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam, với giá trị hợp đồng hơn 180,8 tỷ đồng. Việc tiếp tục trúng Gói thầu số 25 giúp doanh nghiệp đảm nhận thêm một hạng mục trong dự án này.

Đánh giá kỹ thuật giữ vai trò quyết định

Trao đổi dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy việc đánh giá không chỉ dựa trên giá dự thầu mà còn xem xét đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định.

Theo ông Vũ, Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn quy định hồ sơ đề xuất kỹ thuật phải chứng minh được năng lực thực hiện cũng như giải pháp thi công phù hợp với từng công trình. Việc thiếu hoặc chưa làm rõ biện pháp kiểm soát chất lượng đối với các hạng mục quan trọng có thể dẫn đến việc hồ sơ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

“Ở góc độ hiệu quả kinh tế, dù nhà thầu có giá thấp nhất không được lựa chọn, giá trúng thầu 15,85 tỷ đồng vẫn thấp hơn 3,516 tỷ đồng so với giá gói thầu được duyệt 19,366 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 18,16%. Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy quá trình đánh giá đã kết hợp giữa tiêu chí kỹ thuật và giá dự thầu theo hồ sơ mời thầu. Quá trình triển khai, giám sát thi công và nghiệm thu công trình sẽ là những yếu tố tiếp theo quyết định chất lượng, tiến độ thực hiện gói thầu”, ông Vũ nói.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Công ty HAG #Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG #Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang #Gói thầu số 25 #Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam #đấu thầu An Giang

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Công ty Thái Bảo được chỉ định gói xây lắp hơn 800 triệu đồng

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Bảo vừa được chỉ định thầu rút gọn gói xây lắp hơn 800 triệu đồng tại Đồng Tháp với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,72%.

Gói thầu tiết kiệm khoảng 3,72% so với dự toán

Ngày 29/6/2026, ông Bùi Thanh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Gò Công Đông (tỉnh Đồng Tháp), ký Quyết định số 69/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Xây lắp thuộc dự án Đường vào Miễu bà ấp Giồng Đình.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Nhà thầu An Phúc Đồng Tháp trúng gói xây lắp hơn 2 tỷ đồng tại Mỹ Trà

Gói thầu nâng cấp đường đê bao Ô6 tại Đồng Tháp chỉ có một nhà thầu dự thầu. Sau thư giảm giá, giá trúng thầu còn hơn 2,09 tỷ đồng, giảm 10,13%.

Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Trà (tỉnh Đồng Tháp) Lê Tấn Qui đã ký Quyết định số 412/QĐ-TTCUDVC ngày 30/6/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Nâng cấp, cải tạo đường đê bao Ô6 (cầu Mương Khai - Nhà bà Út Chẳm).

untitled-9260.jpg
Nguồn MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Ba Sao chỉ định gói xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng cho Trường Khang Đồng Tháp

Phòng Kinh tế xã Ba Sao vừa áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án giao thông trên địa bàn với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Trong tiến trình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, công tác tổ chức triển khai các dự án hạ tầng giao thông cấp cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế và cải thiện diện mạo nông thôn. Mặc dù vậy, việc bảo đảm tính hiệu quả kinh tế, tối ưu hóa nguồn ngân sách nhà nước trong khâu lựa chọn nhà thầu luôn là bài toán đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa từ phía các đơn vị quản lý. Vừa qua, diễn biến tại một gói thầu xây lắp giao thông áp dụng hình thức chỉ định rút gọn tại địa bàn xã Ba Sao đang thu hút sự chú ý của dư luận khi giá trúng thầu được phê duyệt ở mức tiệm cận giá trần, đem lại tỷ lệ tiết kiệm chi phí tương đối thấp cho ngân sách.

Theo các tài liệu quản lý đầu tư, dự án Đường bờ Đông kênh Ba Sao Cụt (đoạn từ cống đến cầu Đường Tắt) được thiết lập nhằm xây dựng đồng bộ hạ tầng tuyến đường đê bao, kết nối các điểm giao thông huyết mạch tại địa bàn cơ sở. Nguồn vốn triển khai dự án được xác định rõ là nguồn vốn đầu tư công (ngân sách địa phương) năm 2026 do UBND xã Ba Sao trực tiếp quản lý và phân bổ theo các quy định hiện hành. Căn cứ theo phân cấp quản lý, Phòng Kinh tế xã Ba Sao được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng trình tự pháp luật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

BQL dự án phường Thanh Điền, Tây Ninh: Bất thường loạt gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" [Kỳ 1]

BQL dự án phường Thanh Điền, Tây Ninh: Bất thường loạt gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" [Kỳ 1]

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, hàng loạt gói thầu xây lắp do Ban quản lý dự án phường Thanh Điền tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư lại có tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" ở mức dưới 0,5%. Thực trạng trúng thầu sát giá này đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công tại địa phương.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

BQL dự án phường Thanh Điền, Tây Ninh: Bất thường loạt gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" [Kỳ 1]

BQL dự án phường Thanh Điền, Tây Ninh: Bất thường loạt gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" [Kỳ 1]

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, hàng loạt gói thầu xây lắp do Ban quản lý dự án phường Thanh Điền tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư lại có tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" ở mức dưới 0,5%. Thực trạng trúng thầu sát giá này đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công tại địa phương.