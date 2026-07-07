An Giang: Công ty HAG trúng gói thầu hơn 15,8 tỷ sau vòng đánh giá kỹ thuật

Gói thầu số 25 thuộc dự án Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam đã trao cho Công ty HAG sau khi nhà thầu có giá thấp nhất không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 25: Thi công đường dây trung thế và hệ thống chiếu sáng (đã bao gồm chi phí cắt điện), thuộc dự án Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam. Theo Quyết định số 755/QĐ-BQLDA ngày 1/7/2026 do Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Phạm Ngọc Vũ ký, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG là đơn vị trúng thầu với giá 15,85 tỷ đồng.

Nguồn MSC

Nhà thầu giá thấp nhất dừng bước ở vòng kỹ thuật

Theo biên bản mở thầu công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 25/5/2026, Gói thầu số 25 (IB2600192663) có giá dự toán 19,366 tỷ đồng, thu hút 5 nhà thầu tham dự.

Trong đó, Liên danh Công viên Văn hóa Núi Sam chào giá thấp nhất với 15,796 tỷ đồng. Công ty HAG đứng thứ hai về giá với 15,85 tỷ đồng, cao hơn khoảng 53,236 triệu đồng. Ba nhà thầu còn lại có giá dự thầu từ hơn 16,8 tỷ đồng đến hơn 18 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 21/2026/BCDG-PĐ do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Đức lập, kết quả đánh giá kỹ thuật đã làm thay đổi thứ hạng.

Dù được yêu cầu làm rõ hồ sơ, Liên danh Công viên Văn hóa Núi Sam vẫn bị đánh giá không đạt do biện pháp bảo đảm chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Báo cáo đánh giá nêu hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ giải pháp kiểm soát chất lượng đối với nhiều hạng mục quan trọng như móng neo trụ bê tông ly tâm, thiết bị chống sét (LA), cầu dao cách ly (DS), thiết bị đóng cắt tự động (Recloser, LBS), đấu nối điện trung thế và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật.

Một liên danh khác cũng không vượt qua vòng kỹ thuật do chưa làm rõ biện pháp kiểm soát chất lượng đối với công tác lắp đặt xà, sứ, phụ kiện và hệ thống pin năng lượng mặt trời.

Trong khi đó, Công ty HAG đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu, được lựa chọn trúng thầu với giá bằng giá dự thầu là 15,85 tỷ đồng. Gói thầu được thực hiện theo hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 90 ngày.

Doanh nghiệp nhiều lần trúng thầu tại Ban Quản lý dự án An Giang

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG có trụ sở tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đến nay, doanh nghiệp đã tham gia 276 gói thầu, trúng 144 gói, trượt 125 gói, có 4 gói chưa công bố kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt hơn 3.311 tỷ đồng.

Riêng tại Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, doanh nghiệp đã tham gia 11 gói thầu, trúng 6 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 579,5 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 3/2026, Công ty HAG cũng được phê duyệt trúng Gói thầu số 24 thuộc cùng dự án Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam, với giá trị hợp đồng hơn 180,8 tỷ đồng. Việc tiếp tục trúng Gói thầu số 25 giúp doanh nghiệp đảm nhận thêm một hạng mục trong dự án này.

Đánh giá kỹ thuật giữ vai trò quyết định

Trao đổi dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy việc đánh giá không chỉ dựa trên giá dự thầu mà còn xem xét đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định.

Theo ông Vũ, Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn quy định hồ sơ đề xuất kỹ thuật phải chứng minh được năng lực thực hiện cũng như giải pháp thi công phù hợp với từng công trình. Việc thiếu hoặc chưa làm rõ biện pháp kiểm soát chất lượng đối với các hạng mục quan trọng có thể dẫn đến việc hồ sơ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

“Ở góc độ hiệu quả kinh tế, dù nhà thầu có giá thấp nhất không được lựa chọn, giá trúng thầu 15,85 tỷ đồng vẫn thấp hơn 3,516 tỷ đồng so với giá gói thầu được duyệt 19,366 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 18,16%. Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy quá trình đánh giá đã kết hợp giữa tiêu chí kỹ thuật và giá dự thầu theo hồ sơ mời thầu. Quá trình triển khai, giám sát thi công và nghiệm thu công trình sẽ là những yếu tố tiếp theo quyết định chất lượng, tiến độ thực hiện gói thầu”, ông Vũ nói.