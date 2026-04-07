Gói thầu thiết bị CNTT tại phường Bình Đông: Tiết kiệm khoảng 0,1% [Kỳ 2]

Trong mạng lưới trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B, có những gói thầu mà số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức "tượng trưng", cùng sự xuất hiện lặp lại của các đối thủ.

Hải Anh

kỳ 1, Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về chuỗi trúng thầu thiết bị CNTT tại các phường xã TP HCM của Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B.

Một điểm đáng chú ý tại gói thầu tại Phường Bình Đông. Cụ thể, ngày 23/03/2026, bà Nguyễn Thị Yến Linh – Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Bình Đông đã ký Quyết định số 27-QĐ/VPĐU phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B trúng gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số của Đảng ủy phường Bình Đông".

Đáng kinh ngạc là gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 440.580.000 đồng. Kết quả trúng thầu của Gia Bảo A.B là 440.126.000 đồng. Như vậy, qua đấu thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước chỉ 454.000 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm "siêu thấp" chỉ khoảng 0,1%. Đây là một con số khiến các chuyên gia đấu thầu không khỏi đặt dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế của công tác tổ chức thầu tại đây.

Trước đó, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Đông, bà Trần Thị Thu Trang – Chủ tịch cũng đã ký Quyết định số 33/QĐ-MTTQ-MSC ngày 13/02/2026 phê duyệt cho Gia Bảo A.B trúng gói thầu tương tự với giá 342.610.000 đồng. Giá trúng thầu này bằng đúng giá gói thầu được duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 32/QĐ-MTTQ-MSC (342.610.000 đồng), đồng nghĩa với việc tỉ lệ tiết kiệm là 0%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong nhiều gói thầu mà Gia Bảo A.B trúng, có sự xuất hiện thường xuyên của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa với vai trò là nhà thầu đối thủ.

Tại gói thầu ở Phường Long Trường, Công ty Đại Tín Nghĩa cũng tham gia nhưng không được đánh giá theo quy trình 2 vì Gia Bảo A.B có giá chào thấp hơn và đã đạt yêu cầu kỹ thuật. Kịch bản tương tự lặp lại tại Xã Hiệp Phước, Công ty Đại Tín Nghĩa tiếp tục xếp hạng 2 với giá chào thầu 7.116.409.000 đồng, cao hơn mức 6.877.290.000 đồng của Gia Bảo A.B.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B đã từng đối đầu với 269 nhà thầu khác nhau. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Đỉnh Vàng đã thua Gia Bảo A.B tới 17 lần trong 24 gói thầu cùng tham gia.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc sử dụng Quy trình 2 để đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) cho phép chỉ đánh giá nhà thầu xếp hạng thứ nhất về giá. Tuy nhiên, nếu giá trúng thầu sát nút dự toán như tại các gói thầu trên, Bên mời thầu cần xem xét kỹ lưỡng tính cạnh tranh và việc lập dự toán đã sát với giá thị trường hay chưa".

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc bảo đảm hiệu quả kinh tế của gói thầu. Những gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm dưới 1%, đặc biệt là 0,1% như tại phường Bình Đông, cần được giải trình rõ ràng để đảm bảo tinh thần của Luật Đấu thầu".

Bên cạnh những con số về giá, năng lực nhân sự của nhà thầu này cũng là một vấn đề cần soi xét khi đồng thời triển khai nhiều gói thầu trong cùng một khung thời gian.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3:] Sức khỏe nhà thầu và trách nhiệm giải trình của các Bên mời thầu cơ sở.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

#Hiệu quả đấu thầu và tiết kiệm ngân sách #Chính sách đấu thầu và quy trình lựa chọn #Minh bạch và trách nhiệm trong đấu thầu #Tác động của giá trúng thầu sát dự toán #Vai trò của các nhà thầu và cạnh tranh #Quản lý và giám sát dự án công

Bạn đọc - Phản biện

Gia Bảo A.B và chuỗi trúng thầu thiết bị CNTT tại các phường xã TP HCM [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu mua sắm thiết bị CNTT tại các Phường, Xã trên địa bàn TP HCM với giá sát nút.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B (MST: 0303224753, trụ sở tại 155/1 Đất Thánh, Phường Tân Hòa, TP HCM) đang thể hiện năng lực cung ứng thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) vượt trội tại phân khúc mua sắm công cấp cơ sở. Chỉ riêng trong tháng 3/2026, nhà thầu này đã ghi tên mình vào hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại các phường như Long Trường, Thạnh Mỹ Tây, Tân Thuận và Bình Đông.

Cụ thể, tại Phường Long Trường, ngày 26/03/2026, ông Phan Anh Việt – Chánh Văn phòng Đảng ủy phường đã ký Quyết định số 31-QĐ/VPĐU phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B trúng gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin trong các cơ quan khối Đảng, khối Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Long Trường". Gói thầu này có mã số TBMT là IB2600091228. Đáng chú ý, giá trúng thầu là 2.323.850.000 đồng so với giá dự toán 2.457.900.000 đồng, đạt tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 5,4%.

Xã Cần Giờ: Đối thủ bị loại vì lỗi hy hữu, Công ty DVS Việt Nam trúng thầu sát giá [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị CNTT của xã Cần Giờ, Công ty TNHH DVS Việt Nam đã trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,12%. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh bị loại bởi những lỗi kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 23/03/2026, bà Huỳnh Thị Mỹ Linh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Cần Giờ (TP HCM) đã ký Quyết định số 200/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Hàng hóa_Mua sắm thiết bị CNTT". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH DVS Việt Nam (địa chỉ tại Tòa Nhà Đại Kim Building, Phố Trần Hòa, Phường Định Công, TP Hà Nội).

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 3.036.668.000 đồng. Công ty TNHH DVS Việt Nam đã trúng thầu với giá 3.032.808.000 đồng. Như vậy, qua công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ khoảng 3,8 triệu đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm là 0,12%.

Công ty Phúc Minh Đạt: "Vượt rào" kỹ thuật tại dự án đường liên xã 4,2 tỷ đồng [Kỳ 2]

Tại gói thầu xây lắp dự án nâng cấp đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngoài các gói thầu được chỉ định, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt cũng khẳng định năng lực tại các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng. Điển hình là gói thầu số 05: Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung (đoạn từ cầu Bến Gành đến cầu Điềm Tịnh).

Gói thầu này do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa làm chủ đầu tư (theo ủy quyền), có giá dự toán là 4.769.809.000 đồng. Theo Biên bản mở thầu ngày 18/12/2025, có 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Lương Khánh Phương, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mạnh Trung và Công ty TNHH Phúc Minh Đạt.

