Gói thầu thi công mương nước tại xã La Ngà: Những điểm cần làm rõ về kỹ thuật

Gói thầu IB2600134395 tại xã La Ngà đang thu hút sự chú ý khi nhà thầu yêu cầu làm rõ loạt tiêu chí kỹ thuật phức tạp. Liệu E-HSMT đã thực sự tối ưu?

Thục Anh

Dự án: Khắc phục, gia cố mương tiêu thoát nước bị sạt lở, bồi lấp do mưa lũ tại ấp Đồn Điền 1, 2 xã La Ngà (tỉnh Đồng Nai) đang trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng đấu thầu khi gói thầu số 01 (xây lắp) – mã IB2600134395 – vừa mở thầu với những tình tiết đáng lưu tâm.

Những con số biết nói từ Biên bản mở thầu

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành vào 16:13 ngày 17/04/2026, gói thầu số 01 (xây lắp) có giá 2.606.272.000 đồng, được lựa chọn theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Gia An Phát với giá dự thầu 2.579.312.008 đồng.

1a.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Năng lực nhà thầu: "Gương mặt thân quen" tại Đồng Nai

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Gia An Phát (trụ sở tại Phường Biên Hòa, Đồng Nai) do ông Phạm Thanh Thắng làm Chủ tịch kiêm Giám đốc. Dữ liệu trích xuất cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia 130 gói thầu, trúng 124 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt 49.571.947.800 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,32%. Với bề dày kinh nghiệm chủ yếu tại thị trường Đồng Nai (110 gói), Gia An Phát là một nhà thầu dày dạn, tuy nhiên, việc đơn độc tham gia gói thầu này cũng cho thấy những rào cản nhất định trong khâu chuẩn bị E-HSDT.

Những "nút thắt" trong yêu cầu làm rõ E-HSMT

Trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã gửi văn bản yêu cầu làm rõ nhiều nội dung tại Chương III. Các điểm đáng chú ý bao gồm:

  • Vật tư không liên quan: Nhà thầu yêu cầu làm rõ nguồn gốc hàng loạt vật tư như: cột BTLT 8,5m, đèn LED 150W, dây cáp. Đáng lưu ý, nhà thầu khẳng định: "Đối chiếu với bản vẽ và khối lượng mời thầu, các loại vật tư này không sử dụng cho hạng mục nào của gói thầu".
  • Biện pháp an toàn: Nhà thầu chất vấn về yêu cầu cam kết tuân thủ Quyết định số 959/QĐ-EVN cho hạng mục nào.
  • Thí nghiệm hiệu chỉnh: Các yêu cầu về thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị, quản lý vật tư cũng bị yêu cầu làm rõ hạng mục áp dụng.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc nhà thầu phải yêu cầu làm rõ những vật tư không nằm trong phạm vi dự án cho thấy sự thiếu thống nhất giữa thiết kế kỹ thuật và bảng khối lượng mời thầu (BOQ). Điều này vi phạm nguyên tắc công bằng và minh bạch trong Luật Đấu thầu 2023".

Góc nhìn pháp lý: Ai chịu trách nhiệm?

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 quy định rất rõ về tính chính xác của hồ sơ. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Nếu E-HSMT đưa vào các yêu cầu vật tư không có trong hồ sơ thiết kế, chủ đầu tư (Văn phòng HĐND và UBND xã La Ngà) cần xem xét lại trách nhiệm của đơn vị tư vấn lập E-HSMT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Thịnh Group. Việc phê duyệt một hồ sơ có nội dung không rõ ràng như Quyết định số 26/QĐ-VP ngày 13/04/2026 do Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Hồng Bông ký có thể dẫn đến rủi ro pháp lý khi triển khai thực tế".

Được biết, dự án có tổng mức đầu tư 2.987.477.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 2.606.272.000 đồng. Các quyết định liên quan như Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 10/03/2026 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Chủ tịch UBND xã Thái Bình Dương ký đã khẳng định mục tiêu cấp thiết của công trình. Tuy nhiên, khi các nội dung kỹ thuật vẫn còn "mơ hồ" trong mắt nhà thầu, hiệu quả đầu tư sẽ khó đảm bảo.

Sự thận trọng của nhà thầu qua các văn bản yêu cầu làm rõ cho thấy thị trường đấu thầu ngày càng yêu cầu sự chuyên nghiệp cao từ phía bên mời thầu. Để dự án ấp Đồn Điền 1, 2 sớm về đích, chủ đầu tư cần minh bạch hóa danh mục vật tư và biện pháp kỹ thuật, tránh tình trạng "râu ông nọ cắm cằm bà kia" trong các gói thầu xây lắp hạ tầng cấp IV.

Gói thầu B2600134395 vẫn đang trong giai đoạn đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Liên danh Vũ Gia - Dương Thịnh trúng gói thầu 5,6 tỷ

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu mương thoát nước xã Lộc Ninh đã ngã ngũ khi nhà thầu đối thủ không vượt qua được bước đánh giá về tài chính, nhường sân chơi cho liên danh Vũ Gia - Dương Thịnh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công xây dựng mương thoát nước trên địa bàn xã. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát khi Liên danh Lộc Ninh (gồm công ty TNHH tư vấn Vũ Gia và công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Dương Thịnh) đã vượt qua đối thủ để giành chiến thắng với giá trúng thầu 5.652.578.000 đồng.

Cuộc cạnh tranh về giá

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu ‘siêu tiết kiệm’ tại xã Cát Tiên

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Hoạt động đầu tư công tại các địa phương luôn đòi hỏi sự minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tối ưu. Tuy nhiên, qua phản ánh của dư luận và từ những dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phóng viên của Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận một hiện tượng đáng chú ý tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ và hành trình trúng thầu "bách chiến bách thắng" của Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt.

Kỷ lục trúng thầu 100% qua chỉ định thầu

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Định Quán: Loại nhà thầu bỏ giá thấp do sai sót kỹ thuật tại gói thầu vỉa hè

Một kịch bản đấu thầu "dở khóc dở cười" vừa diễn ra tại xã Định Quán khi nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại vì lỗi kỹ thuật khó tin: Đưa quy phạm đóng tàu thủy vào hồ sơ xây dựng đường bộ

Phòng kinh tế xã Định Quán vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp vỉa hè các tuyến đường nội ô thị trấn Định Quán (Giai đoạn 4). Theo Quyết định số 59/QĐ-KT ngày 10/4/2026 do ông Hồ Cảnh Hoài ký phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thành Hưng Phúc. Đáng chú ý, quá trình xét thầu đã bộc lộ những sai sót khó tin từ phía nhà thầu đối thủ, dẫn đến việc bị loại ngay từ "vòng gửi xe" về kỹ thuật.

qd-2974.jpg
Quyết định số 59/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Hà Nội: Yêu cầu đình chỉ xây dựng công trình sai quy định tại di tích chùa Bảo Tháp

Hà Nội: Yêu cầu đình chỉ xây dựng công trình sai quy định tại di tích chùa Bảo Tháp

Công trình nhà Tứ Ân trong khuôn viên cùa Bảo Tháp và chùa Phe (xã Đại Thanh) được xây khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích. Trước vấn đề này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu địa phương đình chỉ thi công và dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích.