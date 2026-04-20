Gói thầu thi công mương nước tại xã La Ngà: Những điểm cần làm rõ về kỹ thuật

Gói thầu IB2600134395 tại xã La Ngà đang thu hút sự chú ý khi nhà thầu yêu cầu làm rõ loạt tiêu chí kỹ thuật phức tạp. Liệu E-HSMT đã thực sự tối ưu?

Dự án: Khắc phục, gia cố mương tiêu thoát nước bị sạt lở, bồi lấp do mưa lũ tại ấp Đồn Điền 1, 2 xã La Ngà (tỉnh Đồng Nai) đang trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng đấu thầu khi gói thầu số 01 (xây lắp) – mã IB2600134395 – vừa mở thầu với những tình tiết đáng lưu tâm.

Những con số biết nói từ Biên bản mở thầu

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành vào 16:13 ngày 17/04/2026, gói thầu số 01 (xây lắp) có giá 2.606.272.000 đồng, được lựa chọn theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Gia An Phát với giá dự thầu 2.579.312.008 đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Năng lực nhà thầu: "Gương mặt thân quen" tại Đồng Nai

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Gia An Phát (trụ sở tại Phường Biên Hòa, Đồng Nai) do ông Phạm Thanh Thắng làm Chủ tịch kiêm Giám đốc. Dữ liệu trích xuất cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia 130 gói thầu, trúng 124 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt 49.571.947.800 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,32%. Với bề dày kinh nghiệm chủ yếu tại thị trường Đồng Nai (110 gói), Gia An Phát là một nhà thầu dày dạn, tuy nhiên, việc đơn độc tham gia gói thầu này cũng cho thấy những rào cản nhất định trong khâu chuẩn bị E-HSDT.

Những "nút thắt" trong yêu cầu làm rõ E-HSMT

Trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã gửi văn bản yêu cầu làm rõ nhiều nội dung tại Chương III. Các điểm đáng chú ý bao gồm:

Vật tư không liên quan: Nhà thầu yêu cầu làm rõ nguồn gốc hàng loạt vật tư như: cột BTLT 8,5m, đèn LED 150W, dây cáp. Đáng lưu ý, nhà thầu khẳng định: "Đối chiếu với bản vẽ và khối lượng mời thầu, các loại vật tư này không sử dụng cho hạng mục nào của gói thầu".

Biện pháp an toàn: Nhà thầu chất vấn về yêu cầu cam kết tuân thủ Quyết định số 959/QĐ-EVN cho hạng mục nào.

Thí nghiệm hiệu chỉnh: Các yêu cầu về thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị, quản lý vật tư cũng bị yêu cầu làm rõ hạng mục áp dụng.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc nhà thầu phải yêu cầu làm rõ những vật tư không nằm trong phạm vi dự án cho thấy sự thiếu thống nhất giữa thiết kế kỹ thuật và bảng khối lượng mời thầu (BOQ). Điều này vi phạm nguyên tắc công bằng và minh bạch trong Luật Đấu thầu 2023".

Góc nhìn pháp lý: Ai chịu trách nhiệm?

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 quy định rất rõ về tính chính xác của hồ sơ. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Nếu E-HSMT đưa vào các yêu cầu vật tư không có trong hồ sơ thiết kế, chủ đầu tư (Văn phòng HĐND và UBND xã La Ngà) cần xem xét lại trách nhiệm của đơn vị tư vấn lập E-HSMT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Thịnh Group. Việc phê duyệt một hồ sơ có nội dung không rõ ràng như Quyết định số 26/QĐ-VP ngày 13/04/2026 do Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Hồng Bông ký có thể dẫn đến rủi ro pháp lý khi triển khai thực tế".

Được biết, dự án có tổng mức đầu tư 2.987.477.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 2.606.272.000 đồng. Các quyết định liên quan như Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 10/03/2026 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Chủ tịch UBND xã Thái Bình Dương ký đã khẳng định mục tiêu cấp thiết của công trình. Tuy nhiên, khi các nội dung kỹ thuật vẫn còn "mơ hồ" trong mắt nhà thầu, hiệu quả đầu tư sẽ khó đảm bảo.

Sự thận trọng của nhà thầu qua các văn bản yêu cầu làm rõ cho thấy thị trường đấu thầu ngày càng yêu cầu sự chuyên nghiệp cao từ phía bên mời thầu. Để dự án ấp Đồn Điền 1, 2 sớm về đích, chủ đầu tư cần minh bạch hóa danh mục vật tư và biện pháp kỹ thuật, tránh tình trạng "râu ông nọ cắm cằm bà kia" trong các gói thầu xây lắp hạ tầng cấp IV.

Gói thầu B2600134395 vẫn đang trong giai đoạn đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.