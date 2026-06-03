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[GALLERY] Bệnh viện ở Lebanon hư hại nặng sau đòn không kích của Israel

Quân sự - Thế giới

[GALLERY] Bệnh viện ở Lebanon hư hại nặng sau đòn không kích của Israel

Cuộc không kích của Israel vào thành phố Tyre ở Lebanon đã gây thiệt hại nặng nề cho Bệnh viện Jabal Amel.

An An (Theo AP)
Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Tyre, gây thiệt hại tại Bệnh viện Jabal Amel và khiến một số người bị thương. Ảnh: Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường sau vụ không kích nhằm vào một tòa nhà và làm hư hại một bệnh viện ở thành phố cảng Tyre ngày 1/6/2026. Ảnh: AP.
Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Tyre, gây thiệt hại tại Bệnh viện Jabal Amel và khiến một số người bị thương. Ảnh: Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường sau vụ không kích nhằm vào một tòa nhà và làm hư hại một bệnh viện ở thành phố cảng Tyre ngày 1/6/2026. Ảnh: AP.
Bộ Y tế Lebanon đã chia sẻ 2 video cho thấy thiệt hại bên trong bệnh viện, với trần nhà bị thổi bay, vết máu trên sàn và đống đổ nát ngổn ngang. Ảnh: Những ô cửa sổ bị hư hại tại Bệnh viện Jabal Amel. Ảnh: AP.
Bộ Y tế Lebanon đã chia sẻ 2 video cho thấy thiệt hại bên trong bệnh viện, với trần nhà bị thổi bay, vết máu trên sàn và đống đổ nát ngổn ngang. Ảnh: Những ô cửa sổ bị hư hại tại Bệnh viện Jabal Amel. Ảnh: AP.
Khói bốc lên từ một đám cháy tại bãi đậu xe, nơi dường như đã bị hư hại nặng. Ảnh: Cảnh ngổn ngang bên trong một căn phòng của Bệnh viện Jabal Amel. Ảnh: AP.
Khói bốc lên từ một đám cháy tại bãi đậu xe, nơi dường như đã bị hư hại nặng. Ảnh: Cảnh ngổn ngang bên trong một căn phòng của Bệnh viện Jabal Amel. Ảnh: AP.
Một bé trai ngồi trong phòng bệnh tại Bệnh viện Jabal Amel bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel. Ảnh: AP.
Một bé trai ngồi trong phòng bệnh tại Bệnh viện Jabal Amel bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel. Ảnh: AP.
Một y tá đang nói chuyện điện thoại bên trong Bệnh viện Jabal Amel ngày 1/6/2026. Ảnh: AP.
Một y tá đang nói chuyện điện thoại bên trong Bệnh viện Jabal Amel ngày 1/6/2026. Ảnh: AP.
Hôm 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Israel và lực lượng Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn. Tuy nhiên, giao tranh thực tế vẫn tiếp diễn sau tuyên bố của ông Trump. Hezbollah đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Israel ở miền nam Lebanon trong khi Israel tuyên bố chặn đứng hai vật thể bay từ Lebanon. Ảnh: Những tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel ở thành phố Tyre, Lebanon, ngày 31/5/2026. Ảnh: AP.
Hôm 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Israel và lực lượng Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn. Tuy nhiên, giao tranh thực tế vẫn tiếp diễn sau tuyên bố của ông Trump. Hezbollah đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Israel ở miền nam Lebanon trong khi Israel tuyên bố chặn đứng hai vật thể bay từ Lebanon. Ảnh: Những tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel ở thành phố Tyre, Lebanon, ngày 31/5/2026. Ảnh: AP.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tấn công nhằm vào các thủ lĩnh của Hamas hồi năm 2025
An An (Theo AP)
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