[GALLERY] Bệnh viện ở Lebanon hư hại nặng sau đòn không kích của Israel

Cuộc không kích của Israel vào thành phố Tyre ở Lebanon đã gây thiệt hại nặng nề cho Bệnh viện Jabal Amel.
TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống trên thế giới, phát triển bền vững đến năm 2050 với GRDP 1.200 tỉ USD.
Ít ai biết người tạo ra Gmail cũng là cha đẻ AdSense và tác giả câu nói "Don't be evil" từng định hình văn hóa Google suốt nhiều năm.
Lỗ hổng nghiêm trọng của Meta AI khiến hacker có thể chiếm tài khoản Instagram chỉ bằng vài câu lệnh, ngay cả khi đã bật bảo mật hai lớp.
Ứng dụng Rocket Now của Coupang đang tạo địa chấn tại Nhật Bản khi bán món ăn đúng giá niêm yết, miễn phí giao hàng và không thu phí dịch vụ.
Acer vừa chính thức gia nhập thị trường kính thông minh bằng việc ra mắt hai thiết bị hoàn toàn mới, diện cho hai triết lý thiết kế hoàn toàn trái ngược nhau.
Mang thiết kế xe ga với động cơ 700cc, hộp số côn tay 6 cấp, Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition là mẫu xe "lai" độc đáo giữa giữa scooter và sportbike.
Từng là lựa chọn “vàng” của nhiều doanh nghiệp, biển quảng cáo cỡ lớn tại Hà Nội nay trống trơn không ai sử dụng, trơ khung sắt hoặc bạc màu.
Jennifer Phạm có 3 con với doanh nhân Đức Hải cùng con trai Bảo Nam từ hôn nhân trước. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ sức hút trong showbiz.
Với mức giá chỉ 148 triệu, Nano S05 không chỉ cạnh tranh với các mẫu xe điện mini mà còn bước thẳng vào vùng giá của xe ga Honda SH 350i hay Vespa GTS Super.
Màn hình OLED trên iPhone là một trong những công nghệ hiển thị tốt nhất thế giới, nhưng ít ai biết Samsung mới là đối tác góp công lớn tạo nên tính năng này.
Kia Seltos 2027 vừa ra mắt tại Mỹ và công bố mức giá khởi điểm từ 24.990 USD chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD. Mức giá này tăng 1.200 USD so với đời cũ.
Nhiều người dùng iPhone đang lãng phí hàng chục GB bộ nhớ mà không hề hay biết. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể lấy lại dung lượng đáng kể.
Honda Việt Nam (HVN) chính thức mở bán mẫu xe máy điện Honda CUV e: từ ngày 04/6/2026 và Honda UC3 từ tháng 7/2026, đồng thời triển khai hệ thống Trạm đổi pin.
Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản như đời cũ, Suzuki Jimny 2026 tại Thái Lan được nâng cấp mạnh mẽ về mặt trang bị, đặc biệt là các tính năng an toàn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất cân nhắc các phương án để sớm có quyết định riêng và tiêu tiền không phải nghĩ nhiều.
Không chỉ tái xuất World Cup 2026 với vai trò bình luận viên cho FOX Sports, Zlatan Ibrahimović còn gây chú ý bởi bộ sưu tập Rolex đắt giá.
Từ danh xưng “hot girl trà sữa”, Jun Vũ từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên trưởng thành với nhan sắc ngày càng nổi bật.
Loại sơn gây nhiễu này dường như được thiết kế nhằm đánh lạc hướng các hệ thống ngắm mục tiêu bằng AI, trong bối cảnh UAV ngày càng trở thành mối đe dọa lớn.
Facebook vẫn miễn phí nhưng Meta đang tung nhiều gói thuê bao với dấu xác minh, bảo mật và AI, mở ra cuộc đua mới ngoài doanh thu quảng cáo.
Giữa nắng nóng miền Trung, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế miệt mài huấn luyện các phương án cứu nạn dưới nước.
Hãng xe siêu sang Rolls-Royce vừa ra mắt Spectre Series II, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu coupe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.