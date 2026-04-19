Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu ‘siêu tiết kiệm’ tại xã Cát Tiên

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Hoạt động đầu tư công tại các địa phương luôn đòi hỏi sự minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tối ưu. Tuy nhiên, qua phản ánh của dư luận và từ những dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phóng viên của Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận một hiện tượng đáng chú ý tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ và hành trình trúng thầu "bách chiến bách thắng" của Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt.

Kỷ lục trúng thầu 100% qua chỉ định thầu

Dựa trên dữ liệu tổng hợp và phân tích từ những dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt (Mã số thuế: 5801528344; trụ sở tại Thôn Hưng Nghĩa, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) mới chỉ chính thức được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 24/11/2025. Thế nhưng, chỉ ngay sau đó, doanh nghiệp này đã liên tục được xướng tên tại hàng loạt dự án trên địa bàn xã Cát Tiên.

Thống kê đến giữa tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 9 gói thầu và trúng cả 9 gói với vai trò độc lập, đạt tỷ lệ thắng thầu 100%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt 2.511.319.967 đồng. Điều đáng nói là toàn bộ 9 gói thầu này đều được thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu có giá trị lớn nhất trong danh sách này là "Gói thầu số 03: Thi công công trình Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng làng đồng bào dân tộc Buôn Go, xã Cát Tiên". Ngày 10/04/2026, ông Nguyễn Phước Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên (phụ trách Văn phòng HĐND và UBND xã) đã ký Quyết định số 179/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt thực hiện gói thầu với giá 1.776.182.793 đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp này tiếp tục trúng "Gói thầu số 03: Thi công công trình Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng các thôn đã đầu tư từ giai đoạn trước Đoạn đường thôn Ninh Hạ từ nhà ông Đinh Văn Hợi đến cầu Ninh Hạ, xã Cát Tiên" với giá 504.706.000 đồng theo Quyết định số 216/QĐ-VP ngày 16/12/2025 do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên ký .

Bài toán hiệu quả kinh tế: Tiết kiệm hay chỉ là "con số lẻ"?

Dưới góc độ quản lý đầu tư công, chỉ số tiết kiệm (chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu) là thước đo quan trọng để đánh giá tính hiệu quả của công tác đấu thầu. Tuy nhiên, tại các gói thầu của Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt, chỉ số này lại ở mức thấp đến mức ngạc nhiên.

Phân tích dữ liệu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này đạt tới 99,96%. Trong tổng số 9 gói thầu đã thực hiện, có tới 7 gói thầu ghi nhận tỷ lệ chênh lệch giá bằng 0% và 2 gói thầu còn lại tỷ lệ chênh lệch dưới 1%. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách Nhà nước gần như không tiết kiệm được đáng kể sau khi thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu.

Ví dụ tiêu biểu là gói thầu thi công điện chiếu sáng Buôn Go nêu trên, giá trúng thầu sát nút với giá gói thầu được phê duyệt. Tại các gói thầu tư vấn giám sát có giá trị nhỏ hơn như gói duy tu đường thôn Mỹ Bắc (52.035.217 đồng) hay thôn Ninh Hạ (47.109.816 đồng), kịch bản trúng thầu sát nút dự toán cũng liên tục lặp lại.

Việc giá trúng thầu luôn ở mức "ngưỡng tối đa" khiến dư luận đặt câu hỏi về tính khách quan trong việc lập dự toán, khảo sát giá và quy trình thương thảo hợp đồng của chủ đầu tư là Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên.

Sự "đa năng" và mối quan hệ thắt chặt tại xã Cát Tiên

Đi sâu vào hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt, phóng viên không khỏi bất ngờ trước sự "đa năng" của doanh nghiệp này. Không chỉ đảm nhiệm vai trò thi công xây lắp, doanh nghiệp này còn xuất hiện dày đặc trong vai trò tư vấn giám sát, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và thẩm định thầu cho chính các dự án do UBND xã Cát Tiên làm chủ đầu tư.

Chỉ riêng trong ngày 16/12/2025, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên đã ký liên tiếp các quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giám sát cho Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt tại các công trình:

Duy tu đường giao thông Mỹ Hợp (Quyết định số 222/QĐ-VP).

Duy tu đường giao thông thôn Ninh Hạ (Quyết định số 228/QĐ-VP).

Duy tu đường giao thông thôn Ninh Thủy (Quyết định số 227/QĐ-VP).

Chưa dừng lại ở đó, tại gói thầu "Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy xã Cát Tiên", Chánh văn phòng Đảng ủy xã Đặng Thị Xuân cũng ký Quyết định số 24-QĐ/VPĐU ngày 11/03/2026 chỉ định doanh nghiệp này thực hiện gói thầu "Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT". Thậm chí, tại xã lân cận là xã Cát Tiên 3, doanh nghiệp này cũng được chỉ định thầu tư vấn thẩm định HSMT cho công trình xây dựng kè chống sạt lở vào tháng 12/2025 .

Việc một doanh nghiệp vừa thực hiện thi công, vừa đi giám sát, vừa lập hồ sơ thầu cho các gói thầu khác nhau của cùng một chủ đầu tư trong cùng một thời điểm đặt ra vấn đề lớn về tính khách quan và kiểm soát chéo trong quản lý chất lượng công trình.

Bối cảnh sáp nhập và yêu cầu minh bạch

Cần nhấn mạnh rằng, các hoạt động đấu thầu này diễn ra trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kể từ ngày 01/07/2025, xã Cát Tiên mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cát Tiên, xã Nam Ninh và xã Quảng Ngãi.

Trong giai đoạn chuyển tiếp và kiện toàn bộ máy chính quyền mới, công tác quản lý tài chính công và đầu tư dự án đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa. Việc một nhà thầu như Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt nhanh chóng "phủ sóng" các dự án tại địa phương ngay sau khi thành lập hệ thống cho thấy sự ưu tiên đáng kể từ phía chủ đầu tư.

Trao đổi về hiện tượng trúng thầu "tuyệt đối" này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Dưới góc độ pháp lý, hình thức chỉ định thầu rút gọn được quy định cụ thể tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cho các gói thầu quy mô nhỏ. Tuy nhiên, việc một nhà thầu liên tục trúng sát giá dự toán tại một địa bàn duy nhất có thể là dấu hiệu cho thấy công tác lập dự toán chưa sát với giá thị trường hoặc quy trình lựa chọn nhà thầu thiếu tính cạnh tranh. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc rà soát để đảm bảo không có tình trạng chia nhỏ gói thầu nhằm né đấu thầu rộng rãi, gây lãng phí ngân sách".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng nhấn mạnh: "Mục tiêu tối thượng của đấu thầu là công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu đóng quá nhiều vai trò trong một hệ sinh thái dự án của một chủ đầu tư, tính độc lập khách quan rất khó được bảo đảm. Điều này có thể dẫn đến rủi ro về chất lượng công trình nếu công tác giám sát bị xem nhẹ".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về công tác thực hiện các dự án này khi có phản hồi từ phía UBND xã Cát Tiên để cung cấp thông tin đa chiều đến bạn đọc.