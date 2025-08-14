Gói thầu tại Thủy lợi Bến Tre: Nhà thầu "quen mặt" chiến thắng nhờ giảm giá phút chót

Vốn có lịch sử trúng thầu với giá cao, Công ty Quốc Dũng đã bất ngờ giảm giá sâu để thắng gói thầu hơn 2,1 tỷ đồng tại Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre khi có đối thủ cạnh tranh thực sự.

Ngày 06/08/2025, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre (MST: 1300100790; địa chỉ: Số 26B, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói "Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2500313180), thuộc công trình Xử lý sạt lở bờ bao sông Ba Lai xã Tường Đa, huyện Châu Thành.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán về mặt kỹ thuật nhưng lại hé lộ một câu chuyện đầy kịch tính về chiến lược giá trong đấu thầu. Gói thầu này thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) số PL2500164895, được phê duyệt tại Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Minh Cảnh ký, với giá gói thầu là 2.138.854.330 VND.

Cuộc đối đầu và chiến thắng nhờ "bẻ lái" về giá

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã thông tin, cuộc thầu có sự tham gia của hai nhà thầu. Theo Biên bản mở thầu ngày 23/07/2025:

1. Công ty TNHH Ngọc Linh Phát (MST: 3602114786) nộp E-HSDT với giá 2.136.127.914 VND và không giảm giá.

2. Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Quốc Dũng (MST: 1300462649; địa chỉ: Số 225C1, Khu Phố 3, Nguyễn Văn Tư, Phường Bến Tre, Vĩnh Long; Giám đốc: Bà Lê Nguyễn Châu Ngân) ban đầu chào giá 2.184.253.649 VND (cao hơn giá gói thầu), nhưng sau đó áp dụng giảm giá, đưa giá dự thầu cuối cùng xuống còn 2.118.726.040 VND.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thuỷ lợi Bến Tre

Theo Báo cáo đánh giá HSDT số 01/BCĐG-DK-BBBL ngày 29/07/2025 của đơn vị tư vấn mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Kiên, cả hai nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" ở tất cả các bước về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do đó, việc xếp hạng hoàn toàn dựa vào giá.

Với mức giá cạnh tranh hơn, tại Quyết định số 540/QĐ-CTTL ngày 06/08/2025 do Giám đốc Phạm Quốc Phong ký, Chủ đầu tư đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Quốc Dũng trúng thầu với giá 2.118.726.000 VND. Đối thủ là Công ty TNHH Ngọc Linh Phát không trúng thầu với lý do "xếp hạng 2", điều này cho thấy hồ sơ của họ hoàn toàn hợp lệ nhưng có giá chào cao hơn.

Chiến thắng của Quốc Dũng cho thấy "cú bẻ lái" về giá đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 0,94% so với giá gói thầu.

Sự thay đổi chiến lược này của Quốc Dũng đặc biệt gây chú ý, bởi theo hồ sơ năng lực của chính doanh nghiệp này, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 125,91%. Điều này có nghĩa là, trong quá khứ, Quốc Dũng thường xuyên trúng các gói thầu với giá cao hơn đáng kể so với dự toán, điều chỉnh giá dự toán.

Vậy, điều gì đã khiến một nhà thầu "quen mặt" với việc trúng thầu giá cao lại đột ngột thay đổi chiến lược, sẵn sàng giảm giá sâu để cạnh tranh? Phải chăng sự xuất hiện của một đối thủ thực sự đã tạo ra một cuộc đua về giá, điều hiếm thấy ở các gói thầu mà doanh nghiệp này từng tham gia?

Cạnh tranh trong đấu thầu - Chìa khóa tiết kiệm ngân sách

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, phân tích: "Kết quả của gói thầu này là một minh chứng điển hình cho tầm quan trọng của yếu tố cạnh tranh trong đấu thầu. Khi có đối thủ, nhà thầu buộc phải tính toán lại chiến lược giá của mình để có thể thắng thầu. Dù tỷ lệ tiết kiệm chưa cao, nhưng nó đã thể hiện rõ hiệu quả của việc có cạnh tranh so với các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia. Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 đã nhấn mạnh nguyên tắc cạnh tranh, công bằng. Vấn đề cần xem xét là tại sao ở nhiều gói thầu khác, yếu tố cạnh tranh này lại không tồn tại?".

Chiến thắng của Quốc Dũng tại gói thầu này, dù hợp lệ, nhưng lại mở ra một câu chuyện lớn hơn về bức tranh đấu thầu tại địa phương.

Kết quả của gói thầu này là một chỉ dấu quan trọng. Trong kỳ tiếp theo, chúng tôi sẽ lật lại hồ sơ những gói thầu mà các đối thủ của Công ty Quốc Dũng đã "ngã ngựa" một cách có hệ thống, để thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh.