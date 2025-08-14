Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu tại Thủy lợi Bến Tre: Nhà thầu "quen mặt" chiến thắng nhờ giảm giá phút chót

Vốn có lịch sử trúng thầu với giá cao, Công ty Quốc Dũng đã bất ngờ giảm giá sâu để thắng gói thầu hơn 2,1 tỷ đồng tại Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre khi có đối thủ cạnh tranh thực sự.

Hải Đăng

Ngày 06/08/2025, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre (MST: 1300100790; địa chỉ: Số 26B, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói "Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2500313180), thuộc công trình Xử lý sạt lở bờ bao sông Ba Lai xã Tường Đa, huyện Châu Thành.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán về mặt kỹ thuật nhưng lại hé lộ một câu chuyện đầy kịch tính về chiến lược giá trong đấu thầu. Gói thầu này thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) số PL2500164895, được phê duyệt tại Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Minh Cảnh ký, với giá gói thầu là 2.138.854.330 VND.

Cuộc đối đầu và chiến thắng nhờ "bẻ lái" về giá

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã thông tin, cuộc thầu có sự tham gia của hai nhà thầu. Theo Biên bản mở thầu ngày 23/07/2025:

1. Công ty TNHH Ngọc Linh Phát (MST: 3602114786) nộp E-HSDT với giá 2.136.127.914 VND và không giảm giá.

2. Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Quốc Dũng (MST: 1300462649; địa chỉ: Số 225C1, Khu Phố 3, Nguyễn Văn Tư, Phường Bến Tre, Vĩnh Long; Giám đốc: Bà Lê Nguyễn Châu Ngân) ban đầu chào giá 2.184.253.649 VND (cao hơn giá gói thầu), nhưng sau đó áp dụng giảm giá, đưa giá dự thầu cuối cùng xuống còn 2.118.726.040 VND.

screen-shot-2025-08-14-at-145700.png
Trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thuỷ lợi Bến Tre

Theo Báo cáo đánh giá HSDT số 01/BCĐG-DK-BBBL ngày 29/07/2025 của đơn vị tư vấn mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Kiên, cả hai nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" ở tất cả các bước về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do đó, việc xếp hạng hoàn toàn dựa vào giá.

Với mức giá cạnh tranh hơn, tại Quyết định số 540/QĐ-CTTL ngày 06/08/2025 do Giám đốc Phạm Quốc Phong ký, Chủ đầu tư đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Quốc Dũng trúng thầu với giá 2.118.726.000 VND. Đối thủ là Công ty TNHH Ngọc Linh Phát không trúng thầu với lý do "xếp hạng 2", điều này cho thấy hồ sơ của họ hoàn toàn hợp lệ nhưng có giá chào cao hơn.

Chiến thắng của Quốc Dũng cho thấy "cú bẻ lái" về giá đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 0,94% so với giá gói thầu.

Sự thay đổi chiến lược này của Quốc Dũng đặc biệt gây chú ý, bởi theo hồ sơ năng lực của chính doanh nghiệp này, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 125,91%. Điều này có nghĩa là, trong quá khứ, Quốc Dũng thường xuyên trúng các gói thầu với giá cao hơn đáng kể so với dự toán, điều chỉnh giá dự toán.

Vậy, điều gì đã khiến một nhà thầu "quen mặt" với việc trúng thầu giá cao lại đột ngột thay đổi chiến lược, sẵn sàng giảm giá sâu để cạnh tranh? Phải chăng sự xuất hiện của một đối thủ thực sự đã tạo ra một cuộc đua về giá, điều hiếm thấy ở các gói thầu mà doanh nghiệp này từng tham gia?

Cạnh tranh trong đấu thầu - Chìa khóa tiết kiệm ngân sách

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, phân tích: "Kết quả của gói thầu này là một minh chứng điển hình cho tầm quan trọng của yếu tố cạnh tranh trong đấu thầu. Khi có đối thủ, nhà thầu buộc phải tính toán lại chiến lược giá của mình để có thể thắng thầu. Dù tỷ lệ tiết kiệm chưa cao, nhưng nó đã thể hiện rõ hiệu quả của việc có cạnh tranh so với các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia. Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 đã nhấn mạnh nguyên tắc cạnh tranh, công bằng. Vấn đề cần xem xét là tại sao ở nhiều gói thầu khác, yếu tố cạnh tranh này lại không tồn tại?".

Chiến thắng của Quốc Dũng tại gói thầu này, dù hợp lệ, nhưng lại mở ra một câu chuyện lớn hơn về bức tranh đấu thầu tại địa phương.

Kết quả của gói thầu này là một chỉ dấu quan trọng. Trong kỳ tiếp theo, chúng tôi sẽ lật lại hồ sơ những gói thầu mà các đối thủ của Công ty Quốc Dũng đã "ngã ngựa" một cách có hệ thống, để thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh.

#gói thầu thủy lợi Bến Tre #đấu thầu giảm giá cạnh tranh #chiến lược giá trong đấu thầu #cạnh tranh trong xây dựng #tiết kiệm ngân sách nhà nước #trúng thầu giá cao

Bài liên quan

Bạn đọc

Đấu thầu tại Bến Tre qua một trường hợp điển hình: Cần thêm cạnh tranh

Từ vụ việc nhà thầu quen mặt liên tiếp trúng thầu, các chuyên gia cho rằng cần nâng cao vai trò của chủ đầu tư trong việc tạo ra môi trường cạnh tranh thực sự, đảm bảo hiệu quả vốn ngân sách.

Loạt bài của Tri thức & Cuộc sống đã phân tích một trường hợp điển hình trong hoạt động đấu thầu tại Bến Tre cũ, với tâm điểm là Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Thành. Qua đó, một số đặc điểm chung đã được ghi nhận, đặt ra vấn đề về việc làm thế nào để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đấu thầu theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu 2023.

Từ một gói thầu cụ thể đến bức tranh toàn cảnh hơn, có thể thấy rõ một số đặc trưng lặp lại trong các gói thầu mà Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Thành (MST: 1300646406) tham gia và trúng thầu. Việc nhìn nhận các đặc trưng này là cần thiết để rút ra bài học kinh nghiệm, góp phần hoàn thiện công tác đấu thầu trong thời gian tới.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu Thủy lợi Bến Tre: Chấn Hưng và đối tác 'một mình một ngựa' về đích

Liên danh Công ty Chấn Hưng và Thủy lợi Hà Nội là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu trị giá 12,5 tỷ của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 2,57%.

Trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long (mới) chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025 sau khi sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của Bến Tre và Trà Vinh, một gói thầu xây lắp trên địa bàn Bến Tre (cũ) đã có kết quả. Đáng chú ý, một liên danh quen thuộc đã trúng thầu khi là nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo Quyết định số 541/QĐ-CTTL được ký ngày 06/08/2025, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre (nay là một đơn vị hoạt động thuộc tỉnh Vĩnh Long mới) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500314243-00).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Liên danh Quốc Dũng – Phạm Hoàng trúng thầu hơn 13,6 tỷ tại Ban CSAT Bến Tre

Cả 03 đối thủ đều bị loại về năng lực và kỹ thuật, Liên danh Quốc Dũng - Phạm Hoàng không gặp khó để thắng gói thầu hơn 13,6 tỷ tại Ban CSAT Bến Tre.

Duy nhất đạt yêu cầu của E-HSMT và trúng thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 30/6/2025, Ban Quản lý Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (Ban CSAT Bến Tre) đã ban hành Quyết định số 735/QĐ-PMU, phê duyệt cho Liên danh Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Quốc Dũng - Công ty TNHH Xây dựng Giao thông & Thủy Lợi Phạm Hoàng (Liên danh Quốc Dũng – Phạm Hoàng) trúng gói thầu W10.2025: “Thi công xây dựng Đường liên ấp Tân Đông - Tân Nam - Tân Qui - Mỹ Phú (ĐA.03) xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre” (gọi tắt là Gói thầu W10.2025) với giá 13,639 tỷ đồng, thực hiện trong 330 ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới