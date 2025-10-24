Gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD khu vực 5 Tây Ninh: 6 nhà thầu 'so kè', tiết kiệm 17,5%

Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh đã vượt qua 5 đối thủ, trúng gói thầu tại Tây Ninh sau khi giảm giá 17%, đạt tỷ lệ tiết kiệm đáng chú ý.

Hoạt động đấu thầu qua mạng nhằm tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế là mục tiêu được quy định rõ tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Thực tế ghi nhận tại Gói thầu số 1: Xây lắp (bao gồm Xây dựng + ĐBGT) (Mã E-TBMT: IB2500372514-00) thuộc công trình Đường tổ 6, 7 ấp Phước Lợi 1 (tỉnh Tây Ninh) đã cho thấy một bức tranh cạnh tranh rõ nét.

Gói thầu này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 5 (Ban QLDA KV5) làm chủ đầu tư, đồng thời là bên mời thầu. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam.

Dự án Đường tổ 6, 7 ấp Phước Lợi 1 được UBND huyện Dương Minh Châu phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 22/05/2025. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được điều chỉnh tại Quyết định số 23/QĐ-BQLDAKV5 ngày 27/08/2025, do Giám đốc Ban QLDA KV5 Phạm Minh Tùng ký.

Giá Gói thầu số 1: Xây lắp (bao gồm Xây dựng + ĐBGT) được duyệt là 2.046.308.592 đồng. Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Giá dự toán gói thầu được duyệt là 2.009.102.981 đồng.

Cuộc đua giảm giá của 6 nhà thầu

Theo biên bản mở thầu, đến thời điểm đóng thầu (08:00 ngày 17/09/2025), có 6 nhà thầu nộp E-HSDT. Đáng chú ý, cả 6 nhà thầu đều có địa chỉ tại tỉnh Tây Ninh.

Biên bản mở thầu (thể hiện trong Báo cáo đánh giá E-HSDT số 647/BC-CTY) cho thấy các nhà thầu đã đưa ra các mức giá dự thầu (sau giảm giá) cạnh tranh sát sao:

Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh (Mã định danh: vn3900230587) dự thầu với giá 2.008.645.010 đồng, đề xuất giảm giá 17%, giá dự thầu sau giảm giá là 1.657.132.133,25 đồng. Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Huỳnh Ngọc Lương dự thầu 1.854.723.055 đồng, giảm giá 10%, giá sau giảm giá là 1.669.250.749,5 đồng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tinh Anh dự thầu 1.845.248.157 đồng, giảm giá 9%, giá sau giảm giá là 1.671.610.305,4263 đồng. Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên dự thầu 1.692.245.652 đồng, không giảm giá. Liên danh Đường tổ 6,7 ấp Phước Lợi 1 dự thầu 1.998.977.410 đồng, giảm giá 14%, giá sau giảm giá là 1.703.328.651,061 đồng. Công ty TNHH Trường Chinh Phát dự thầu 1.833.949.562 đồng, không giảm giá.

Như vậy, giá dự thầu sau giảm giá của Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh là thấp nhất.

Vì sao Liên danh Đường tổ 6,7 ấp Phước Lợi 1 bị loại?

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT (BCĐG) số 647/BC-CTY ngày 29/09/2025 của Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam, cả 6 nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" ở bước đánh giá tính hợp lệ và đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Tuy nhiên, tại bước đánh giá về kỹ thuật, Tổ chuyên gia xác định 5/6 nhà thầu "Đạt".

Trường hợp duy nhất "Không đạt" về kỹ thuật là Liên danh Đường tổ 6,7 ấp Phước Lợi 1 (gồm Liên danh chính Công ty TNHH MTV Nguyên Phương và Liên danh phụ Doanh nghiệp tư nhân Hà Anh Phong).

BCĐG đã thuyết minh lý do nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Biểu tiến độ thi công không phù hợp thuyết minh (tưới nhựa 02 lớp tiêu chuẩn 3kg/m2, yêu cầu tưới nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn 4,5kg/m2); Không có quyết định công nhận LAS-XD của đơn vị thí nghiệm.

Do bị loại ở bước kỹ thuật, Liên danh Đường tổ 6,7 ấp Phước Lợi 1 không được tiếp tục xét duyệt ở vòng tài chính.

Hồng Phượng Tây Ninh trúng thầu, tiết kiệm 17,5% so với dự toán

Sau khi loại 01 nhà thầu ở vòng kỹ thuật, Tổ chuyên gia của Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam đã tiến hành xếp hạng tài chính đối với 5 nhà thầu còn lại. Kết quả, Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh (Mã số thuế: 3900230587) được xếp hạng 1 do có giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất (1.657.132.133,25 đồng).

BCĐG cũng ghi nhận quá trình làm rõ E-HSDT đối với nhà thầu xếp hạng nhất. Cụ thể, ngày 24/9/2025, đơn vị tư vấn đề nghị Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh bổ sung gia hạn kiểm định kỹ thuật xe 70C-143.30 (trọng tải 14.050kg). Ngày 25/9/2025, nhà thầu đã cung cấp tài liệu bổ sung (gia hạn đến 12/9/2026) và được đánh giá là "đáp ứng E-HSMT”.

Tổ chuyên gia kiến nghị Ban QLDA KV5 mời Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh vào đối chiếu tài liệu và đề nghị trúng thầu. Giá trị tiết kiệm được BCĐG ghi nhận là 351.970.848 đồng (tương đương 17,5%) so với giá dự toán (2.009.102.981 đồng).

Ngày 03/10/2025, ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA ĐTXD khu vực 5, đã ký Quyết định số 170/QĐ-BQLKV5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Quyết định số 170/QĐ-BQLKV5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh được công bố trúng thầu với giá 1.657.132.133 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

5 nhà thầu còn lại bị loại, trong đó 4 nhà thầu (Huỳnh Ngọc Lương, An Hồng Nguyên, Trường Chinh Phát, Tinh Anh) có lý do "Không đạt về giá trúng thầu" và 01 liên danh (Liên danh Đường tổ 6,7 ấp Phước Lợi 1) bị loại vì "Không đạt: Đánh giá về kỹ thuật".

Một điểm đáng lưu ý, tại Quyết định phê duyệt KQLCNT số 170/QĐ-BQLKV5, mã số thuế của Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh được ghi là 3901217395. Trong khi đó, dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trong các tài liệu khác của gói thầu (như E-TBMT IB2500372514-00) đều thể hiện mã số thuế của nhà thầu này là 3900230587.