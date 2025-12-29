Hà Nội

Cái đuôi đáng sợ của thằn lằn khổng lồ thống trị sa mạc Bắc Phi

Giải mã

Cái đuôi đáng sợ của thằn lằn khổng lồ thống trị sa mạc Bắc Phi

Thằn lằn đuôi chuỳ Ai Cập (Uromastyx aegyptia) là loài bò sát sa mạc cổ xưa, nổi bật với ngoại hình dữ dằn và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.

Một trong những loài thằn lằn lớn nhất vùng sa mạc. Thằn lằn đuôi chuỳ Ai Cập có thể đạt chiều dài hơn 70 cm và trọng lượng trên 2 kg, kích thước vượt trội so với nhiều loài thằn lằn khác ở Trung Đông và Bắc Phi. Ảnh: Pinterest.
Chiếc đuôi chuỳ là vũ khí phòng vệ lợi hại. Phần đuôi to, ngắn và phủ đầy gai cứng giúp loài này quật mạnh để xua đuổi kẻ thù, đặc biệt hiệu quả khi bị dồn vào hang. Ảnh: Pinterest.
Chủ yếu ăn thực vật. Khác với nhiều loài thằn lằn ăn côn trùng, thằn lằn đuôi chuỳ Ai Cập chủ yếu ăn lá, hoa, hạt và chồi non, thích nghi hoàn hảo với môi trường khan hiếm mồi sống. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi xuất sắc với khí hậu sa mạc khắc nghiệt. Chúng chịu được nhiệt độ cao ban ngày, giảm hoạt động khi nắng gắt và trú ẩn sâu trong hang để tránh mất nước. Ảnh: Pinterest.
Có tập tính đào hang phức tạp. Thằn lằn đuôi chuỳ Ai Cập đào các hang dài và sâu, vừa làm nơi trú ẩn vừa duy trì nhiệt độ ổn định, giúp sinh tồn trong điều kiện thời tiết cực đoan. Ảnh: Pinterest.
Tuổi thọ tương đối cao so với nhiều loài bò sát. Nếu không bị săn giết, loài này có thể sống hơn 20–30 năm trong tự nhiên, thậm chí lâu hơn trong điều kiện nuôi bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái sa mạc. Bằng việc ăn thực vật và đào hang, chúng góp phần phát tán hạt giống và cải thiện cấu trúc đất ở các vùng khô cằn. Ảnh: Pinterest.
Đang chịu áp lực lớn từ con người. Thằn lằn đuôi chuỳ Ai Cập bị săn bắt làm thực phẩm, thuốc dân gian và thú nuôi, khiến số lượng suy giảm tại nhiều khu vực phân bố. Ảnh: Pinterest.
#Thằn lằn đuôi chuỳ Ai Cập #Hệ sinh thái sa mạc #Khả năng thích nghi khắc nghiệt #Vai trò sinh thái #Đào hang và phòng vệ #Chế độ ăn thực vật

