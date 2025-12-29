Cây dại mọc bờ rào 'lên chậu' thành bonsai trăm triệu

Hà Nội

Kinh doanh

Từ loài cây mọc bờ rào, dâm bụt trở thành cây cảnh được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp độc lạ, nhiều cây giá lên tới cả trăm triệu đồng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Dâm bụt là loài cây quen thuộc, thường trồng làm hàng rào tại nhiều vùng quê ở Việt Nam. Ảnh: Internet
Nhưng mấy năm gần đây, cây dâm bụt được các nghệ nhân đưa lên chậu với dáng thế gọn gàng thành bonsai đẹp mắt. Ảnh: Yeubonsai
Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ, dâm bụt bonsai khoác lên mình diện mạo mới lạ, trở thành lựa chọn của nhiều người yêu cây cảnh. Ảnh: Youtube
Dâm bụt thuộc loại cây thân gỗ nhỏ, chiều cao có thể đạt tới khoảng 5m, vỏ màu nâu xám, nhiều cành nhánh. Ảnh: Facebook
Lá mọc so le, có cuống dài, hình bầu dục, đầu nhọn, mép lá có răng cưa to, mặt lá xanh sẫm và bóng. Ảnh: Facebook
Lá mọc so le, có cuống dài, hình bầu dục, đầu nhọn, mép lá có răng cưa to, mặt lá xanh sẫm và bóng. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, giá bonsai dâm bụt từ vài trăm nghìn hoặc hơn triệu đồng cho cây trưởng thành, có dáng đẹp, nhiều nụ và màu hiếm. Ảnh: Internet
Tùy thuộc vào kích thước, tuổi cây, chất lượng, dâm bụt bonsai có mức giá khác nhau. Ảnh: Internet
Đáng chú ý, xuất hiện tại triển lãm cây cảnh ở Thanh Hóa năm 2019, tác phẩm bonsai dâm bụt thân to, xù xì được định giá 300 triệu đồng nhờ sự độc lạ, hiếm có. Ảnh: Internet
Tác phẩm bonsai dâm bụt của ông Nguyễn Văn Út (Đồng Tháp) được trả 100 triệu đồng nhưng ông không bán. Ảnh: Internet
#Cây dâm bụt bonsai độc lạ #Giá trị cao của bonsai dâm bụt #Nghệ thuật tạo hình bonsai #Thị trường cây cảnh Việt Nam #Triển lãm cây cảnh Thanh Hóa #Chăm sóc cây cảnh nghệ thuật

