Gói thầu tại CĐ Nông lâm Nam Bộ: Vì sao nhà thầu duy nhất "về đích"?

Chỉ 2 nhà thầu dự thầu, 1 bị loại vì lỗi cơ bản. Gói thầu GT16 tại Trường CĐ Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh.

Gói thầu GT16 trị giá hơn 4,16 tỷ đồng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ chỉ ghi nhận 2 nhà thầu tham dự. Sau khi 1 nhà thầu bị loại vì lỗi E-HSDT không hợp lệ, nhà thầu duy nhất còn lại đã trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 1,76%.

Ngày 06/10/2025, ông Trần Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, đã ký Quyết định số 324/QĐ-CĐCNNLNB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số GT16- Thi công xây dựng công trình Hạng mục bổ sung.

Quyết định số 324/QĐ-CĐCNNLNB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số GT16- Thi công xây dựng công trình Hạng mục bổ sung. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc Dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ thuộc dự án “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng”, được thực hiện tại ấp Giáp Lạc, xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Nhật Sơn - Thuận An (bao gồm Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng & Thương mại Nhật Sơn và Công ty Cổ phần Xây lắp Thuận An). Giá trúng thầu là 4.088.906.116,4019 đồng, loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 76 ngày.

Tỷ lệ tiết kiệm 1,76%, đối thủ bị loại vì lỗi "không đáng có"

Theo các tài liệu, gói thầu GT16 được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Gói thầu có giá dự toán được duyệt theo Quyết định số 205/QĐ-CĐCNNLNB (ngày 28/7/2025) là 4.162.341.000 đồng.

Trước đó, Gói thầu GT16 được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 4) tại Quyết định số 1472/QĐ-BNNMT ngày 15/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với giá gói thầu khi đó là 4.038.745.000 đồng.

Như vậy, so với giá dự toán 4,162 tỷ đồng, giá trúng thầu 4,088 tỷ đồng chỉ tiết kiệm được khoảng 73,4 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,76%. Đáng chú ý, giá trúng thầu này còn cao hơn giá gói thầu được phê duyệt ban đầu trong KHLCNT khoảng 50,16 triệu đồng.

Quá trình lựa chọn nhà thầu ghi nhận chỉ có 2 đơn vị tham gia nộp E-HSDT.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 103/BCĐG-IPCV ngày 03/10/2025 của đơn vị tư vấn (Công ty TNHH IPC Việt), nhà thầu "Liên danh thi công xây dựng" (gồm Công ty TNHH MTV Xây dựng - Cảnh quan Vĩnh Hưng và Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng An Sinh Phát) bị đánh giá là "Không Đạt" ngay tại vòng đánh giá tính hợp lệ.

Lý do được Tổ chuyên gia đưa ra là: "Thỏa thuận liên danh không nêu nội dung công việc cụ thể mà từng thành viên trong liên danh thực hiện theo quy định khoản 2 Mục 1 Chương III của E-HSDT về Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT do vậy E-HSDT của nhà thầu không hợp lệ".

Đây được xem là một lỗi cơ bản trong việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Việc nhà thầu "Liên danh thi công xây dựng" bị loại sớm đã khiến Liên danh Nhật Sơn - Thuận An trở thành nhà thầu duy nhất đi tiếp vào các vòng sau.

Một điểm đáng lưu ý là, nhà thầu bị loại có giá dự thầu (sau giảm giá) là 3.662.860.577 đồng (làm tròn), thấp hơn đáng kể (khoảng 426 triệu đồng) so với giá trúng thầu của Liên danh Nhật Sơn - Thuận An.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có 2 nhà thầu tham dự, trong đó một nhà thầu có giá chào cạnh tranh hơn lại bị loại vì lỗi cơ bản, dẫn đến nhà thầu duy nhất còn lại trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn", đang đặt ra các câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế của gói thầu, theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Năng lực nhà thầu trúng thầu có gì đặc biệt?

Tìm hiểu về năng lực của các thành viên trong liên danh trúng thầu cho thấy nhiều điểm đáng chú ý.

Thành viên liên danh chính là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng & Thương mại Nhật Sơn (Công ty Nhật Sơn), mã số thuế 0601044442, có địa chỉ tại Tỉnh Ninh Bình, do ông Trần Xuân Tùng làm Giám đốc.

Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy Công ty Nhật Sơn có lịch sử hoạt động khá mờ nhạt. Thống kê từ năm 2020 đến nay, nhà thầu này mới chỉ tham gia 3 gói thầu và trúng 2 gói.

Đáng chú ý, trong cả năm 2025, Gói thầu GT16 tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ là gói thầu duy nhất mà Công ty Nhật Sơn tham gia và trúng thầu (tính đến ngày 10/10/2025).

Trước đó, lần trúng thầu độc lập duy nhất được ghi nhận của doanh nghiệp này là từ tháng 7/2020, tại "Gói thầu số 01: Sửa chữa công trình dân dụng (các trạm kiểm lâm)" do Vườn Quốc Gia Bạch Mã mời thầu, với giá trị trúng thầu 1.843.179.000 đồng.

Ngược lại với thành viên chính, thành viên liên danh phụ là Công ty Cổ phần Xây lắp Thuận An (Công ty Xây lắp Thuận An), mã số thuế 0600968667, cũng có địa chỉ tại tỉnh Ninh Bình, lại có một lịch sử đấu thầu khá dày đặc.

Mặc dù được hệ thống dữ liệu ghi nhận là "doanh nghiệp siêu nhỏ", Công ty Xây lắp Thuận An đã tham gia 76 gói thầu, trúng 49 gói. Chỉ riêng trong năm 2025 (tính đến tháng 10/2025), công ty này đã trúng 5 gói thầu (bao gồm gói GT16), với tổng giá trị trúng thầu (cả độc lập và liên danh) trong năm là hơn 22,3 tỷ đồng.

Sự kết hợp giữa một nhà thầu chính (Nhật Sơn) dường như "im ắng" cả năm 2025, với một nhà thầu phụ (Thuận An) quy mô "siêu nhỏ" nhưng trúng thầu liên tục, đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của liên danh và sự phân chia trách nhiệm khi thực hiện gói thầu tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ.

Để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ 76 ngày và chất lượng, rất cần sự giám sát chặt chẽ từ phía chủ đầu tư, cũng như sự minh bạch thông tin từ các nhà thầu trúng thầu.