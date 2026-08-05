Hà Nội chung tay chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết mùa cao điểm

Theo Sở Y tế Hà Nội, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, khiến số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội có xu hướng gia tăng. Mùa cao điểm của sốt xuất huyết bắt đầu, việc chủ động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt đang được các địa phương triển khai quyết liệt, với sự chung tay của cả cộng đồng.

Chủ động phòng dịch từ cơ sở và ý thức người dân

Sau khi điều trị sốt xuất huyết ổn định tại bệnh viện, cháu Đặng Như Quỳnh (xã Phúc Lộc, Hà Nội) đã xuất viện về nhà. Qua trải nghiệm này, gia đình bà Nguyễn Thị Liễu (bà nội cháu Quỳnh) đã nhận thức rõ sự nguy hiểm của bệnh và chủ động hơn trong công tác phòng ngừa. Gia đình hiện duy trì thói quen vệ sinh nhà cửa, kiểm tra, lật úp và đậy kín các dụng cụ chứa nước để diệt lăng quăng, bọ gậy, đồng thời tích cực phối hợp với địa phương trong các chiến dịch diệt muỗi.

Tương tự, ông Phùng Văn Tâm cùng xã chia sẻ, sau khi được đoàn công tác địa phương kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn xử lý bọ gậy trong các vật dụng quanh nhà, gia đình ông đã nâng cao ý thức, tự giác dọn dẹp môi trường sống và đồng thuận thực hiện phun hóa chất diệt muỗi để bảo vệ sức khỏe gia đình cũng như cộng đồng.

Dù từ đầu năm đến nay mới ghi nhận 4 ca mắc sốt xuất huyết, xã Phúc Lộc đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chứ không chờ dịch bùng phát mới ứng phó. Địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập 387 đội xung kích diệt bọ gậy cùng 92 tổ giám sát, đồng thời tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường tại các điểm nguy cơ cao.

Ông Đinh Xuân Hanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phúc Lộc cho biết, địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân thông qua việc xây dựng Đề án phòng, chống sốt xuất huyết giai đoạn 2026 - 2030, chỉ đạo phối hợp đồng bộ từ cấp xã đến các thôn. Trong đó, Trạm Y tế xã đóng vai trò chủ lực, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát sinh. Theo ông Đoàn Trọng Ký, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Phúc Lộc, trạm đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch năm 2026, phối hợp tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi và hướng dẫn từng hộ gia đình rà soát các yếu tố nguy cơ.

Các địa phương chủ động phun hóa chất phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh SYT Hà Nội

Ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội gia tăng, khuyến cáo từ chuyên gia

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng. Tính cộng dồn từ đầu năm đến ngày 31/7/2026, toàn thành phố ghi nhận 1.046 trường hợp mắc tại 113 phường, xã (chưa có ca tử vong) cùng 42 ổ dịch, trong đó còn 17 ổ dịch đang hoạt động. CDC Hà Nội đã và đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để khoanh vùng, điều tra và xử lý triệt để các khu vực có ca bệnh. Trước diễn biến dịch, các trạm y tế trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, tuyên truyền và vận động người dân loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.

Mỗi gia đình hãy dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để vệ sinh môi trường, kiểm tra và loại bỏ các ổ bọ gậy trong các vật dụng chứa nước.

Trong thời gian tới, CDC Hà Nội sẽ tập trung giám sát các ổ dịch đang hoạt động, triển khai phun hóa chất chủ động tại khu vực trọng điểm và tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm huy động sức mạnh toàn dân.

Nhấn mạnh về giải pháp phòng dịch hiệu quả, TS. BS Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo, do phần lớn ổ bọ gậy tồn tại ngay trong hộ gia đình, yếu tố quyết định kiểm soát dịch bệnh chính là ý thức của người dân. Mỗi gia đình nên dành ít nhất 10 phút hằng tuần để kiểm tra, cọ rửa và đậy nắp dụng cụ chứa nước, thả cá diệt lăng quăng, thay nước bình hoa, lật úp các vật dụng không sử dụng và loại bỏ nước đọng. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh, phối hợp với lực lượng y tế trong các đợt phun hóa chất, và khi có các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao đột ngột hay xuất huyết dưới da, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.