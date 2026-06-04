Gói thầu hơn 3 tỷ đồng xây đường Long Hà - Hồ Bù Ka đã tìm được nhà thầu

Phòng Kinh tế xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai vừa chính thức ban hành Quyết định phê duyệt số 122/QĐ-PKT ngày 26/05/2026 về kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây mới tuyến đường Long Hà - Hồ Bù Ka, đoạn từ ranh xã Long Hà đến đường bờ hồ Bù Ka.

Quyết định do Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đỗ Văn Phong ký thay Trưởng phòng, đánh dấu bước đi tiếp theo trong công tác triển khai giải ngân vốn đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2026. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện kéo dài trong 150 ngày kể từ khi bàn giao mặt bằng sạch.

Theo hồ sơ pháp lý công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối này đã được phê duyệt tổng thể trước đó thông qua Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 05/05/2026 do Chủ tịch UBND xã Bình Tân ký phê duyệt. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng nhanh chóng được thông qua tại Quyết định số 91/QĐ-PKT ngày 06/05/2026, tạo cơ sở cho việc phát hành hồ sơ mời thầu điện tử số 106/QĐ-PKT vào ngày 11/05/2026.

Việc triển khai hạ tầng này nhằm mục tiêu cải thiện năng lực lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại quanh khu vực hồ chứa nước Bù Ka theo quy hoạch mới của đô thị hai cấp tại thành phố Đồng Nai.

Theo biên bản mở thầu ghi nhận vào ngày 21/05/2026, gói thầu có giá dự toán được duyệt là 3.062.222.087 đồng. Sau quá trình đóng thầu, hệ thống ghi nhận hai đơn vị nộp hồ sơ đề xuất tham gia cạnh tranh. Kết quả đánh giá hồ sơ cho thấy, Liên danh Công ty Phúc Thành đã vượt qua đối thủ để giành quyền thực hiện dự án với giá trúng thầu công bố là 3.016.288.299 đồng. So với dự toán ban đầu, giá trị tiết kiệm tuyệt đối mang lại cho ngân sách nhà nước là 45.933.788 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá tiết kiệm xấp xỉ mức 1,5%.

Trong khi đó, nhà thầu còn lại tham gia cạnh tranh tại gói thầu này là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông, có mã số thuế là 6400301940. Đơn vị này đưa ra mức giá dự thầu sau cùng là 3.046.416.966 đồng. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử của bên mời thầu phân tích rõ, lý do Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông không trúng thầu là do hồ sơ được xếp hạng thứ hai sau khi chấm điểm tổng hợp về cả năng lực kỹ thuật lẫn giá cả thương mại. Diễn biến này phản ánh tính cạnh tranh trực tiếp về tài chính giữa hai nhà thầu khi cả hai đều đạt các tiêu chí cơ bản quy định sẵn trong hồ sơ mời thầu điện tử.

Quyết định phê duyệt số 122/QĐ-PKT ngày 26/05/2026 về kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây mới tuyến đường Long Hà - Hồ Bù Ka, đoạn từ ranh xã Long Hà đến đường bờ hồ Bù Ka. (Nguồn MSC)

Đi sâu phân tích lịch sử năng lực đấu thầu của các thành viên thuộc liên danh trúng thầu, dữ liệu quản lý cho thấy các doanh nghiệp này đều là những đơn vị có thâm niên tại địa phương. Cụ thể, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Phúc Thành, có mã số thuế 3801197120, đặt trụ sở tại Số 15, Đường Hoàng Văn Thái, Khu Phố Phú Tân, Phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Doanh nghiệp này từng tham gia tổng cộng 44 gói thầu, trong đó trúng 32 gói, trượt 10 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng lũy kế đạt khoảng 112.935.720.053 đồng.

Thành viên liên danh còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Quang Minh, mang mã số thuế 3801280795, có địa chỉ tại Tổ 5, Khu Phố Tân Trà, Phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Doanh nghiệp này ghi nhận hiệu suất đấu thầu đặc biệt khi tham gia 11 gói thầu và đạt tỷ lệ trúng tuyệt đối 100% cả 11 gói trên địa bàn thành phố Đồng Nai, mang về tổng giá trị trúng thầu 19.287.304.831 đồng. Việc hai doanh nghiệp có cùng địa bàn hoạt động tại Phường Bình Phước bắt tay liên danh và cùng đạt tỷ lệ trúng thầu cao là điểm đặc trưng đáng ghi nhận trong hoạt động xây lắp đầu tư công tại khu vực.

Dưới góc nhìn pháp lý chuyên sâu, Luật sư Nguyễn Thị Hương thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định, việc các doanh nghiệp có mối quan hệ đối tác hoặc cùng địa bàn liên danh với nhau tham gia đấu thầu là điều pháp luật không cấm, miễn là bảo đảm tính độc lập, khách quan và không có hành vi dàn xếp giá hay thông thầu quy định tại Luật Đấu thầu 2023. Theo tinh thần quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, mục tiêu cốt lõi của hoạt động lựa chọn nhà thầu đầu tư công luôn hướng đến nâng cao tính cạnh tranh công bằng, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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