Gói thầu gần 4,5 tỷ tại Sở Xây dựng Tây Ninh: Chỉ một nhà thầu tham dự

Chỉ một nhà thầu tham dự Gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án sửa chữa đường ĐT.781 tại Sở xây dựng Tây Ninh. Năng lực nhà thầu và tính cạnh tranh đang được xem xét.

Ngày 21/10/2025, Sở Xây dựng Tây Ninh (Chủ đầu tư, đồng thời là Bên mời thầu) đã tiến hành mở hồ sơ dự thầu (E-HSDT) qua mạng cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình (Mã TBMT: IB2500449542). Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.781 (đoạn từ Km57+912 (Cầu K13) - Km58+222-Km60+078 Đến Km60+358, Đoạn Km60+881 Đến Km61+361), được phê duyệt tại Quyết định số 5879/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh. Đáng chú ý, biên bản mở thầu chỉ ghi nhận sự tham gia của duy nhất một nhà thầu.

Gói thầu Thi công xây lắp công trình được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng , phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn bảo trì đường bộ. Giá gói thầu được phê duyệt là 4.456.556.038 đồng, nằm trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-SXD ngày 08/10/2025. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 50 ngày.

Tại thời điểm đóng thầu (08:00 ngày 21/10/2025) và mở thầu (08:08 cùng ngày), duy nhất Công ty Cổ phần Quản lý Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh (Mã định danh: vn3901220408) nộp E-HSDT. Giá dự thầu nhà thầu này đưa ra là 4.322.000.000,3023 đồng, không có thư giảm giá, thấp hơn giá gói thầu 134.556.037,6977 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,02%. Nhà thầu cũng cung cấp bảo đảm dự thầu trị giá 66.000.000 đồng, có hiệu lực 125 ngày.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Việc chỉ có một nhà thầu tham gia vào một gói thầu đấu thầu rộng rãi đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của cuộc thầu. Mặc dù giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm hơn 3% là khá khiêm tốn. Tuy nhiên, theo quy định của phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, việc đánh giá không chỉ dừng lại ở giá. Hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh cần phải vượt qua bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật trước khi được xem xét đề nghị trúng thầu.

Năng lực Nhà thầu duy nhất tham gia

Công ty Cổ phần Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh (MST: 3901220408) có địa chỉ trụ sở tại Số 160 Trần Văn Trà, Khu phố 2, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh. Người đại diện pháp luật là ông Ngô Quí Cường, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Theo dữ liệu đấu thầu cập nhật đến ngày 23/10/2025, nhà thầu này đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 1 gói và 1 gói (chính là gói thầu đang phân tích) chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu trên tổng số gói đã có kết quả là rất cao (27/28 gói, khoảng 96%). Tổng giá trị các gói đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 135 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh đã tham gia 5 gói thầu, trúng 4 gói và đang chờ kết quả gói thầu này. Điều này cho thấy hoạt động đấu thầu tích cực và tỷ lệ thành công cao của nhà thầu trong năm hiện tại.

Đáng chú ý là mối quan hệ giữa nhà thầu này và Chủ đầu tư - Sở Xây dựng Tây Ninh. Dữ liệu cho thấy, Công ty Cổ phần Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh đã tham gia 3 gói thầu do Sở Xây dựng Tây Ninh mời thầu. Kết quả, nhà thầu đã trúng 2 gói và đang chờ kết quả gói thứ 3 (gói đang phân tích). Hai gói đã trúng trước đó là:

Gói thầu Thi công xây lắp công trình (trúng thầu ngày 16/10/2025) với giá 789.561.000 đồng.

Gói thầu Tư vấn Khảo sát, lập báo cáo KTKT đầu tư xây dựng (trúng thầu ngày 24/06/2025) với giá 135.039.000 đồng.

Nhà thầu này cũng có lịch sử liên danh thành công với 5 nhà thầu khác trong 12 gói thầu, và tất cả 12 gói này đều thắng thầu. Điều này phần nào cho thấy năng lực hợp tác và vị thế nhất định của công ty trong lĩnh vực tại địa phương.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, luôn nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong hoạt động đấu thầu.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn, đặc biệt là Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã tạo ra một khung pháp lý chặt chẽ hơn, hướng tới việc tăng cường tính cạnh tranh. Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia luôn là điều cần được xem xét kỹ lưỡng. Dù không vi phạm quy định nếu quy trình mời thầu được thực hiện đúng, công khai, nhưng nó phần nào phản ánh mức độ cạnh tranh chưa cao của thị trường đối với gói thầu đó, hoặc có thể tiềm ẩn những yếu tố khác cần làm rõ. Trách nhiệm của chủ đầu tư lúc này là phải đánh giá hồ sơ dự thầu một cách khách quan, toàn diện theo đúng tiêu chí đã phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, đảm bảo nhà thầu duy nhất đáp ứng đầy đủ yêu cầu và việc lựa chọn mang lại hiệu quả kinh tế."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Nguyên tắc cạnh tranh là một trong những trụ cột của Luật Đấu thầu. Mục tiêu là để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất thông qua sự ganh đua lành mạnh. Khi chỉ có một nhà thầu, áp lực chứng minh tính minh bạch và hiệu quả kinh tế đặt lên vai chủ đầu tư là rất lớn. Chủ đầu tư cần đảm bảo hồ sơ mời thầu không chứa đựng các điều kiện hạn chế cạnh tranh, thông tin mời thầu được công khai rộng rãi theo đúng quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu và Điều 13 Thông tư 79/2025/TT-BTC. Quy trình đánh giá phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều 61 Luật Đấu thầu và các hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đặc biệt là việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Trách nhiệm giải trình là rất quan trọng để đảm bảo quyết định lựa chọn nhà thầu là khách quan và đúng luật."

Thông tư 79/2025/TT-BTC mới ban hành ngày 04/8/2025 cũng đã chuyển giao vai trò quản lý Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho Bộ Tài chính và nhấn mạnh hơn nữa trách nhiệm đăng tải thông tin của Chủ đầu tư, thể hiện quyết tâm tăng cường minh bạch trong đấu thầu.

Gói thầu Thi công xây lắp công trình (Mã TBMT: IB2500449542) tại Sở Xây dựng Tây Ninh đang ở giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu với sự tham gia của duy nhất Công ty Cổ phần Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh. Mặc dù nhà thầu này có lịch sử trúng thầu ấn tượng, đặc biệt là với chính Chủ đầu tư, và giá chào thấp hơn giá gói thầu, việc chỉ có một "tay đua" trên đường băng đấu thầu rộng rãi luôn khiến dư luận quan tâm đến tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế thực sự.

Quyết định cuối cùng thuộc về Sở Xây dựng Tây Ninh sau quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của đấu thầu, đặc biệt là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, nhằm lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực thực hiện gói thầu với hiệu quả cao nhất cho nguồn vốn nhà nước. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này.