Gói thầu xây trường mầm non Mỹ Hưng, Vĩnh Long: Hai nhà thầu bị loại vì lỗi kỹ thuật?

Liên danh Thanh Bình - Quốc Vinh trúng gói thầu gần 20 tỷ tại Vĩnh Long. Báo cáo đánh giá E-HSDT chỉ ra lý do 2 nhà thầu khác không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Liên danh Công ty TNHH xây dựng Thanh Bình và Công ty TNHH Quốc Vinh vừa được phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Mỹ Hưng (tỉnh Vĩnh Long) với giá gần 19,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quá trình đánh giá, có 2/5 nhà thầu tham dự đã không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.

Liên danh Thanh Bình - Quốc Vinh trúng thầu

Ngày 30/09/2025, ông Lê Văn Đồng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Thạnh Phú Phú (thuộc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long) đã ký Quyết định số 89/QĐ-BQLKV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu "Thi công xây dựng công trình" (Mã TBMT: IB2500299190) thuộc Dự án Trường Mầm non Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú cũ .

Quyết định số 89/QĐ-BQLKV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Trường mầm non Mỹ Hưng, Thạnh Phú, gồm Công ty TNHH xây dựng Thanh Bình (Mã số thuế: 1300492499; Địa chỉ tại xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long ) là thành viên đứng đầu liên danh và Công ty TNHH Quốc Vinh (Mã số thuế: 1101149914; Địa chỉ tại xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh ) là thành viên phụ .

Giá trúng thầu của liên danh là 19.421.829.027 đồng. Trước đó, liên danh này nộp E-Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) với giá 21.995.276.362,2436 đồng và đề xuất giảm giá 11,7%, đưa giá dự thầu sau giảm giá về mức 19.421.829.027,8611 đồng .

Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được duyệt theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tại Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 27/06/2024 của UBND tỉnh Bến Tre) là 21.089.561.525 đồng. Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu của liên danh Thanh Bình - Quốc Vinh thấp hơn khoảng 1,66 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,9%. Giá dự toán của gói thầu được công bố tại thời điểm mở thầu là 22.107.923.957 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng theo quyết định phê duyệt là 600 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định .

Hai nhà thầu bị loại vì lý do kỹ thuật

Biên bản mở thầu ghi nhận có 5 nhà thầu/liên danh nộp E-HSDT. Quá trình đánh giá được thực hiện bởi Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Gia Long. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 62/BCĐG ngày 11/08/2025 cho thấy cả 5 nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" ở bước kiểm tra tính hợp lệ và đánh giá năng lực, kinh nghiệm .

Tuy nhiên, đến bước đánh giá về kỹ thuật, 2 nhà thầu đã bị đánh giá "Không đạt". Cụ thể:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành (MST: 1801103062): Theo báo cáo đánh giá, nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu về mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng (cụ thể là cốt thép và cát không thể hiện đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng còn hiệu lực). Đồng thời, biểu đồ bố trí nhân lực được cho là không hợp lý, không thể hiện các nhân sự chủ chốt đề xuất (chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn lao động). Nhà thầu này có giá dự thầu sau giảm giá 17,25% là 18.524.386.591,4039 đồng, thấp nhất trong 5 nhà thầu tham dự .

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Ngọc Thành (MST: 1300523073): Báo cáo đánh giá chỉ ra nhiều điểm không đáp ứng trong thuyết minh biện pháp thi công chi tiết. Cụ thể, nhà thầu sử dụng tiêu chuẩn TCVN 4519:1988 (cho hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà) để áp dụng cho phần cấp thoát nước ngoài nhà; đề xuất máy vận thăng 1000kg không phù hợp yêu cầu; biện pháp thi công bê tông lót bể nước (M100 đá 2x4) không đúng hồ sơ thiết kế (M200 đá 1x2); có sự không thống nhất giữa hình vẽ (xây gạch) và thuyết minh (đổ bê tông) đối với rãnh thoát nước. Nhà thầu này đề xuất giảm giá 20,37%, đưa giá dự thầu sau giảm giá còn 19.000.876.529,9846 đồng, thấp thứ hai .

Xếp hạng các nhà thầu còn lại

Sau khi loại 2 nhà thầu trên, 3 nhà thầu/liên danh còn lại được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật và tiếp tục được xét duyệt về tài chính, xếp hạng theo phương pháp giá thấp nhất:

Liên danh Trường mầm non Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú (Thanh Bình - Quốc Vinh): Giá đánh giá 19.421.829.027,8611 đồng - Xếp hạng 1.

Công ty TNHH MTV Vật tư và Xây dựng Minh Thanh (MST: 1300348135): Giá dự thầu sau giảm giá 14,04% là 19.431.888.170,8282 đồng - Xếp hạng 2.

Liên danh thi công Trường Mầm non Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú (Ngọc Thơ - Khang Minh): Giá dự thầu sau giảm giá 12,57% là 19.563.807.537,8964 đồng - Xếp hạng 3.

Kết quả cuối cùng, Liên danh Thanh Bình - Quốc Vinh được phê duyệt trúng thầu.

Việc hai nhà thầu có giá chào cạnh tranh bị loại vì các lỗi cụ thể trong hồ sơ kỹ thuật đặt ra vấn đề về năng lực chuẩn bị hồ sơ dự thầu của các đơn vị, đồng thời cũng cần xem xét tính chặt chẽ và rõ ràng của các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu. Năng lực và lịch sử hoạt động của các thành viên trong liên danh trúng thầu cũng là một khía cạnh đáng chú ý, sẽ được đề cập trong các kỳ tiếp theo.