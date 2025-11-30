Gói thầu 1,97 tỷ đồng tại Trường Bùi Minh Trực: Vì sao chỉ định thầu?

Trường Tiểu học Bùi Minh Trực đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại MK trúng gói thầu xây lắp 1,918 tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ngày 12/11/2025, ông Đặng Ngọc Trình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Minh Trực (phường Bình Đông, TP HCM) đã ký Quyết định số 114/QĐ-BMT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Bùi Minh Trực".

Quyết định số 114/QĐ-BMT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Bùi Minh Trực". Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại MK (MST: 0313938235) với giá trúng thầu là 1.918.397.980 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%). Hình thức hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện 30 ngày.

Trước đó, vào ngày 04/11/2025, Trường Tiểu học Bùi Minh Trực cũng đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-BMT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án này.

KHLCNT xác định gói thầu "Thi công xây dựng" có giá 1.977.920.081 đồng. Điều đáng chú ý là gói thầu này được phê duyệt thực hiện theo hình thức "Chỉ định thầu rút gọn trong nước".

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại MK thấp hơn 59.522.101 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,01%.

Dự án "Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Bùi Minh Trực" được Chủ tịch UBND phường Bình Đông phê duyệt tại Quyết định 2144/QĐ-UBND ngày 31/10/2025, với tổng mức đầu tư 2.323.512.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ kinh phí sự nghiệp giáo dục (khoản chưa phân bổ chi tiết) năm 2025.

Chỉ định thầu rút gọn vì giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng

Theo các tài liệu, việc Trường Tiểu học Bùi Minh Trực (Chủ đầu tư) lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu xây lắp 1,97 tỷ đồng là dựa trên các quy định mới của pháp luật về đấu thầu.

Cụ thể, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết Luật Đấu thầu) có hiệu lực đã mở rộng các trường hợp được chỉ định thầu. Tại Khoản 4, Điều 78 của Nghị định này quy định, hình thức chỉ định thầu được áp dụng cho "gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng".

Giá gói thầu "Thi công xây dựng" tại Trường Tiểu học Bùi Minh Trực là 1.977.920.081 đồng, thấp hơn mức trần 2 tỷ đồng, do đó đủ điều kiện áp dụng chỉ định thầu.

Tiếp đó, Khoản 2, Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng cho phép các gói thầu thuộc trường hợp tại Khoản 4, Điều 78 (bao gồm gói thầu này) được áp dụng quy trình "chỉ định thầu rút gọn".

Theo quy trình rút gọn, chủ đầu tư không bắt buộc phải lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu. Thay vào đó, chủ đầu tư căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được dự kiến có khả năng thực hiện. Trên cơ sở đó, hai bên tiến hành hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết.

Tại Quyết định 114/QĐ-BMT phê duyệt kết quả trúng thầu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Minh Trực căn cứ vào "Báo cáo đánh giá năng lực nhà thầu" của đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân) và "Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng" ngày 10/11/2025 giữa nhà trường và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại MK.

Năng lực nhà thầu được chỉ định ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại MK (Công ty MK) có mã số doanh nghiệp 0313938235, do ông Lê Văn Tâm làm Giám đốc. Doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở tại số 258/7/7 đường Bông Sao, phường Bình Đông, TP HCM, trùng địa bàn phường của chủ đầu tư.

Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy, Công ty MK được thành lập từ tháng 7/2016. Tính đến ngày 17/11/2025, nhà thầu này đã tham gia 21 gói thầu, trong đó trúng 19 gói, trượt 2 gói (tỷ lệ trúng thầu 90,48%). Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) là 15.773.450.866 đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty MK tham gia 6 gói thầu và trúng 5 gói. Gói thầu tại Trường Tiểu học Bùi Minh Trực là gói thầu có giá trị lớn thứ hai mà nhà thầu này trúng thầu độc lập trong năm .

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Công ty MK trúng thầu tại Trường Tiểu học Bùi Minh Trực. Dữ liệu cho thấy nhà thầu này từng trúng một gói thầu "Thi công xây dựng" khác tại đây vào tháng 12/2022 với giá trị 97.870.573 đồng. Cả hai lần tham gia tại bên mời thầu này, Công ty MK đều trúng thầu.

Không chỉ vậy, Công ty MK còn cho thấy "duyên" trúng thầu đặc biệt với các chủ đầu tư khác trên địa bàn Quận 8 cũ. Dữ liệu ghi nhận nhà thầu này trúng tuyệt đối 5/5 gói thầu đã tham gia tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 và trúng 2/2 gói thầu tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8.

Cần đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư ngay cả khi chỉ định thầu

Chia sẻ dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP ra đời với tinh thần cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, trong đó có việc nâng hạn mức chỉ định thầu cho các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (dưới 2 tỷ đồng).

"Mục tiêu của quy định này là giảm thời gian, chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, dự toán mua sắm quy mô nhỏ, đơn giản. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc xem nhẹ yếu tố cạnh tranh và hiệu quả kinh tế," Luật sư Lập phân tích.

Theo chuyên gia đấu thầu Đào Giang, quy trình chỉ định thầu rút gọn (Điều 80, Nghị định 214/2025/NĐ-CP) trao quyền chủ động rất lớn cho chủ đầu tư trong việc dự kiến nhà thầu và thương thảo hợp đồng.

"Việc không bắt buộc lập hồ sơ yêu cầu và không qua quy trình đánh giá hồ sơ đề xuất phức tạp giúp giảm tải công việc, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu chủ đầu tư không thực sự khách quan trong việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm sơ bộ của nhà thầu. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (nếu có) phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về năng lực của nhà thầu được chỉ định và tính hiệu quả của giá trị hợp đồng," ông Giang nhấn mạnh.

Trong trường hợp gói thầu tại Trường Tiểu học Bùi Minh Trực, tỷ lệ tiết kiệm 3,01% là một con số cần được xem xét. Mặc dù Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) không quy định tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu, nhưng tinh thần của Luật là "cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Luật sư Nguyễn Văn Lập cho rằng, ngay cả trong quy trình rút gọn, Khoản 3, Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP vẫn yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải "thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế". Trách nhiệm đảm bảo hiệu quả cuối cùng thuộc về Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Minh Trực, đơn vị sử dụng trực tiếp nguồn vốn sự nghiệp giáo dục.