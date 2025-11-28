Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đấu thầu Vĩnh Long: "Ma trận" giấy phép hóa chất và nghi vấn độc quyền [Kỳ 2]

Tại gói thầu thiết bị lớp 8, 9, Ban QLDA Vĩnh Long yêu cầu khắt khe về nguồn gốc hóa chất và kiểm định thủy tinh. Nhà thầu cho rằng các quy định này đang tạo thế độc quyền và dựng rào cản thủ tục phi lý.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ gói thầu thiết bị tiểu học gây tranh cãi, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Ban QLDA Vĩnh Long) cũng đang đối mặt với hàng loạt kiến nghị tại gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8 và lớp 9 cho các trường Trung học cơ sở (Mã TBMT: IB2500482459).

kn-k2.jpg
Nguồn: MSC

Gói thầu này có quy mô lớn, được phê duyệt E-HSMT theo Quyết định số 956/QĐ-BQL ngày 10/11/2025. E-HSMT của gói thầu này chứa đựng nhiều yêu cầu được cho là "rào cản" kỹ thuật và pháp lý bất hợp lý, làm suy giảm nghiêm trọng tính cạnh tranh.

Hóa chất thông dụng và nghi vấn lợi thế độc quyền

Một trong những nội dung bị kiến nghị gay gắt liên quan đến hạng mục hóa chất thí nghiệm. Tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật, E-HSMT đưa ra quy định: "Hàng hoá là hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Hoá chất: Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh các loại hoá chất dự thầu được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc cơ sở kinh doanh đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định của Luật Hoá chất và các quy định liên quan".

Phân tích yêu cầu này, các nhà thầu cho rằng đây là một "chốt chặn" nhằm hạn chế sự tham gia của các đơn vị thương mại. Hóa chất thí nghiệm trường học như Hydrochloric acid (HCl), Sodium sulfate (Na2SO4), Copper sulfate (CuSO4)... là các loại hóa chất cơ bản và thông dụng.

Trong văn bản kiến nghị mà phóng viên có được, nhà thầu thẳng thắn chỉ ra sự bất thường: "Qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết thông số kỹ thuật và việc yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh kèm theo của các loại hóa chất trên là chỉ phù hợp với sản phẩm của 1 Nhà sản xuất đã được định hướng tới từ trước, cụ thể là Hóa chất của Công ty CP Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang. Và không có hàng hóa tương đương từ các Nhà sản xuất khác có thể đáp ứng song song giữa hàng hóa và giấy tờ".

Theo phản ánh, việc yêu cầu tài liệu chứng minh từ "nhà sản xuất" đối với từng loại hóa chất nhỏ lẻ đồng nghĩa với việc nhà thầu phải xin được xác nhận hoặc ủy quyền trực tiếp từ hãng. Điều này gây khó khăn lớn cho các nhà thầu mua hàng từ các đơn vị thương mại uy tín khác hoặc hàng nhập khẩu.

Nhà thầu còn cung cấp thông tin đáng chú ý về tình trạng độc quyền: "Chúng tôi đã liên hệ đến Nhà cung cấp và nhận được thông tin đã hỗ trợ cho một nhà thầu khác, từ chối cung cấp hàng hóa và các tài liệu chứng từ liên quan". Nếu thực trạng này diễn ra, tính cạnh tranh của gói thầu rõ ràng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở hạng mục hóa chất.

Mặc dù Luật Hóa chất yêu cầu cơ sở sản xuất/kinh doanh hóa chất có điều kiện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện, nhưng việc yêu cầu nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh điều kiện của "nhà sản xuất" ngay trong giai đoạn dự thầu bị cho là phát sinh thủ tục không cần thiết, tạo cơ chế "xin - cho" và hạn chế cạnh tranh.

z7268672091939-0b835f5637841b7109eb399a3d6e56ef.jpg
z7268672701261-14c68af0b128a75e9e6868b606bebde4.jpg
Nguồn: MSC

Rào cản từ yêu cầu kiểm định trước đấu thầu

Không chỉ dừng lại ở hóa chất, E-HSMT gói thầu IB2500482459 còn đưa ra yêu cầu gây tranh cãi khác đối với các thiết bị thí nghiệm bằng thủy tinh. Cụ thể, E-HSMT yêu cầu: "Hàng hoá là các thiết bị trong phòng thí nghiệm sử dụng chất liệu bằng thuỷ tinh borosilicate 3.3: Cung cấp hồ sơ kiểm định chứng minh hàng hoá dự thầu sử dụng chất liệu thuỷ tinh borosilicate 3.3".

Các nhà thầu đã phản đối mạnh mẽ yêu cầu này trong văn bản kiến nghị, chỉ ra nhiều bất cập lớn:

Thứ nhất, việc yêu cầu hồ sơ kiểm định trước khi trúng thầu làm gia tăng chi phí dự thầu (chi phí kiểm định vật liệu), kéo dài thời gian chuẩn bị hồ sơ, từ đó hạn chế số lượng nhà thầu tham dự và làm giảm tính cạnh tranh.

Thứ hai, yêu cầu này không cần thiết trong giai đoạn dự thầu. Các chứng từ liên quan đến vật liệu cấu thành hàng hóa hoàn toàn có thể được yêu cầu ở giai đoạn thực hiện hợp đồng hoặc trước khi nghiệm thu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai.

Thứ ba, việc quy định cụ thể vật liệu "borosilicate 3.3" có thể được hiểu là mang tính chỉ định hoặc dẫn chiếu đến một nhóm sản phẩm cụ thể, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có sản phẩm tương đương về chất lượng và công năng sử dụng.

"Giấy phép con" và gánh nặng thủ tục

Bên cạnh các rào cản kỹ thuật, E-HSMT còn bị phản ánh về việc dựng thêm các rào cản thủ tục hành chính.

Thứ nhất là yêu cầu: "Cung cấp catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu do hãng sản xuất phát hành có xác nhận của hãng sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam (kèm tài liệu chứng minh đại lý)". Yêu cầu này thực chất là một dạng "giấy phép con", trao quyền cho các hãng hoặc đại lý độc quyền quyết định nhà thầu nào được tham gia, tạo cơ chế "xin - cho". Catalogue của nhà sản xuất vốn là tài liệu công khai, việc yêu cầu xác nhận thêm là không cần thiết.

Thứ hai là yêu cầu "Trường hợp catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật bản tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch sang tiếng Việt có công chứng". Yêu cầu này gây lãng phí chi phí và thời gian không cần thiết, khi mà Tổ chuyên gia hoàn toàn có thể đối chiếu bản dịch thông thường với bản gốc.

Chủ đầu tư tiếp tục khẳng định "đúng quy định"

Ngày 24/11/2025, Ban QLDA Vĩnh Long đã có Công văn số 1259/BQL-QLDA2 trả lời các kiến nghị của nhà thầu. Công văn này cũng dựa trên ý kiến của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre (tại Công văn số 3118/CPTVXD-TTTV ngày 24/11/2025).

Về yêu cầu đối với hóa chất, Chủ đầu tư khẳng định: "Đối với hàng hoá dự thầu là hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện... thì hoá chất phải được sản xuất, kinh doanh bởi nhà sản xuất hoặc cơ sở kinh doanh đủ điều kiện... bảo đảm tính hợp pháp của hàng hoá dự thầu. Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh... bảo đảm tính pháp lý, công khai minh bạch, không gây hạn chế nhà thầu". Chủ đầu tư không giải thích rõ tại sao lại yêu cầu tài liệu của nhà sản xuất ngay trong E-HSDT.

Về yêu cầu cung cấp catalogue có xác nhận, Chủ đầu tư giải thích rằng điều này nhằm "đảm bảo tính xác thực, chính xác của các thông số kỹ thuật... đảm bảo tính khách quan, trung thực và không gây hạn chế nhà thầu".

Về yêu cầu bản dịch công chứng, Chủ đầu tư cho rằng để đảm bảo tài liệu "không bị thay đổi nội dung trong quá trình dịch thuật, nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch".

Qua các phản hồi này, có thể thấy Ban QLDA Vĩnh Long vẫn kiên quyết bảo lưu toàn bộ các tiêu chí bị nhà thầu phản đối. Việc Chủ đầu tư không điều chỉnh các yêu cầu được cho là rào cản kỹ thuật và thủ tục đang khiến dư luận đặt câu hỏi về mục tiêu thực sự của gói thầu trị giá gần 145 tỷ đồng này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Dấu hỏi trách nhiệm của Tư vấn Bến Tre, Thẩm định COVICO và Chủ đầu tư.

#Rào cản kỹ thuật trong đấu thầu #Yêu cầu chứng minh nguồn gốc hóa chất #Độc quyền trong cung ứng hóa chất #Thủ tục kiểm định trước đấu thầu #Chính sách hạn chế cạnh tranh #Vai trò của chủ đầu tư và tư vấn

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị Vĩnh Long: Yêu cầu về hóa chất và nghi vấn định hướng nhà cung cấp [Kỳ 4]

Các yêu cầu khắt khe về tài liệu chứng minh điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong E-HSMT đang gây khó khăn cho nhà thầu, đồng thời làm dấy lên nghi vấn về việc định hướng tới một nhà sản xuất cụ thể.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại gói thầu IB2500482459 do Ban QLDA Vĩnh Long làm chủ đầu tư, các hạng mục liên quan đến hóa chất thí nghiệm cũng đang trở thành một điểm nóng tranh cãi, với những yêu cầu bị cho là vượt quá quy định pháp luật và có dấu hiệu định hướng tới một nhà sản xuất cụ thể, tạo lợi thế cho nhà thầu "quen thuộc".

Yêu cầu tài liệu vượt mức cần thiết?

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu Vĩnh Long: Máy ảnh tiểu học cần chống hóa chất công nghiệp, lặn sâu 15m? [Kỳ 1]

Tại gói thầu thiết bị dạy học hơn 140 tỷ đồng ở Vĩnh Long, E-HSMT yêu cầu máy ảnh cho học sinh lớp 4, 5 phải chống ăn mòn hóa chất, chống nước sâu 15m. Nhà thầu cho rằng đây là tiêu chí "lạ", định hướng sản phẩm cụ thể.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Ban QLDA Vĩnh Long) đang tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 và lớp 5 cho các trường Tiểu học. Đây là gói thầu có quy mô lớn, với giá trị lên tới hơn 140 tỷ đồng.

Ngày 10/11/2025, gói thầu có mã Thông báo mời thầu (TBMT) IB2500478937 đã được phát hành. Cùng ngày, E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã được phê duyệt theo Quyết định số 955/QĐ-BQL. Tuy nhiên, ngay sau khi E-HSMT được công bố, Chủ đầu tư đã liên tiếp nhận được các kiến nghị từ nhiều nhà thầu, phản đối các tiêu chí kỹ thuật được cho là không phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và có dấu hiệu định hướng vào một sản phẩm cụ thể, gây hạn chế cạnh tranh.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị Vĩnh Long: Trách nhiệm của Chủ đầu tư và yêu cầu thượng tôn pháp luật [Kỳ 5]

Hàng loạt bất cập tại gói thầu 144,9 tỷ đồng chưa được giải quyết triệt để. Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh việc tuân thủ Luật Đấu thầu là tối quan trọng để đảm bảo cạnh tranh, minh bạch.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (Mã TBMT: IB2500482459) trị giá 144.921.958.000 đồng do Ban QLDA Vĩnh Long làm chủ đầu tư đã đi qua giai đoạn làm rõ E-HSMT nhưng những "nút thắt" cơ bản vẫn chưa được tháo gỡ. Việc Chủ đầu tư bảo lưu các tiêu chí gây tranh cãi không chỉ gây bức xúc cho các nhà thầu mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công.

Hệ thống lại các "rào cản" chưa được tháo gỡ

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới