Gói thầu nội thất 69 tỷ ở Khánh Hòa: 7 nhà thầu dự, 6 đơn vị "ngã ngựa"

Dù 7 nhà thầu đã nộp E-HSDT Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất tại Khánh Hòa, nhưng 6 đơn vị đã bị loại vì lý do năng lực và kỹ thuật.

Ngày 12/11/2025, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa, đã ký Quyết định số 595/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất.

Quyết định số 595/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Theo Quyết định số 366/QĐ-BQL ngày 19/8/2025 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu này ban đầu có giá 60.640.200.000 đồng. Sau đó, tại Quyết định số 449/QĐ-BQL ngày 25/9/2025, dự toán được điều chỉnh. Giá gói thầu tại thời điểm mời thầu (TBMT IB2500417548 ) là 69.073.560.000 đồng , sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

7 nhà thầu tham dự, 6 đơn vị bị loại

Biên bản mở thầu ngày 17/10/2025 cho thấy có 7 nhà thầu đã nộp E-HSDT, bao gồm:

1. Liên danh KV (Giá dự thầu: 45.712.301.000 đồng)

2. Liên danh gói thầu số 1 (Giá dự thầu: 48.647.862.100 đồng)

3. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp (Giá dự thầu: 54.886.035.000 đồng)

4. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II (Giá dự thầu: 55.865.953.635 đồng)

5. Liên danh Thiết bị văn phòng Khánh Hòa (Giá dự thầu: 56.996.668.000 đồng)

6. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng AMAVI (Giá dự thầu: 59.351.949.000 đồng)

7. Liên danh Nam Hà - Nam Anh (Giá dự thầu: 63.206.030.000 đồng)

Mặc dù có 7 nhà thầu tham dự với mức giá chào cạnh tranh, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 169/T27-BCĐG ngày 07/11/2025 của đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Tư vấn T27 ) cho thấy quá trình đánh giá đã loại bỏ 6/7 nhà thầu.

Cụ thể, sau khi 7 nhà thầu đều "Đạt" về tính hợp lệ, đến bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, 2 nhà thầu đã bị loại.

Thứ nhất là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng AMAVI. Báo cáo đánh giá nêu rõ, Chủ đầu tư đã có Văn bản số 3172/BQL-QLDA1 yêu cầu nhà thầu làm rõ về kinh nghiệm nhân sự chủ chốt (tài liệu chứng minh chưa đáp ứng, giấy chứng nhận hết hiệu lực) và làm rõ tài liệu chứng minh hàng hóa được hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, "Đến hết thời gian làm rõ E-HSDT, Nhà thầu không có Văn bản và hồ sơ bổ sung làm rõ theo yêu cầu của Chủ đầu tư". Do đó, E-HSDT của nhà thầu bị kết luận không đáp ứng yêu cầu.

Thứ hai là Liên danh Nam Hà - Nam Anh, cũng bị loại với lý do tương tự .

4 nhà thầu vượt qua vòng năng lực nhưng "trượt" kỹ thuật

5 nhà thầu còn lại được đánh giá "Đạt" về năng lực kinh nghiệm và tiếp tục được đánh giá về kỹ thuật. Tuy nhiên, tại vòng này, 4 nhà thầu đã bị đánh giá "Không Đạt".

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, các nhà thầu bị loại gồm:

Liên danh KV: "Không đạt" các nội dung: Kê khai và đáp ứng thông số kỹ thuật; Tài liệu chứng minh; Chủng loại vật tư; Phương án bảo hành và bảo trì.

"Không đạt" các nội dung: Kê khai và đáp ứng thông số kỹ thuật; Tài liệu chứng minh; Chủng loại vật tư; Phương án bảo hành và bảo trì. Liên danh gói thầu số 1: "Không đạt" các nội dung: Kê khai và đáp ứng thông số kỹ thuật; Tài liệu chứng minh; Chủng loại vật tư; Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa.

"Không đạt" các nội dung: Kê khai và đáp ứng thông số kỹ thuật; Tài liệu chứng minh; Chủng loại vật tư; Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II: "Không đạt" các nội dung: Kê khai và đáp ứng thông số kỹ thuật; Tài liệu chứng minh; Chủng loại vật tư; Phương án bảo hành và bảo trì.

"Không đạt" các nội dung: Kê khai và đáp ứng thông số kỹ thuật; Tài liệu chứng minh; Chủng loại vật tư; Phương án bảo hành và bảo trì. Liên danh Thiết bị văn phòng Khánh Hòa: "Không đạt" các nội dung: Kê khai và đáp ứng thông số kỹ thuật; Tài liệu chứng minh; Chủng loại vật tư.

Kết quả, chỉ còn duy nhất Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp (MST 0100774751) được đánh giá "Đạt" yêu cầu về kỹ thuật và là nhà thầu duy nhất được tiếp tục xem xét, xếp hạng.

Về đích với tỷ lệ tiết kiệm hơn 20%

Trên cơ sở đánh giá của tổ chuyên gia, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp trúng thầu với giá 54.886.035.000 đồng.

So với giá dự toán 69.073.560.000 đồng, giá trúng thầu đã giảm 14.187.525.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 20,54%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm cao, cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt cho nguồn vốn ngân sách.

Tuy nhiên, việc một gói thầu có 7 nhà thầu tham gia nhưng 6 đơn vị bị loại ở các bước đánh giá năng lực và kỹ thuật, chỉ còn lại một nhà thầu đáp ứng, đặt ra câu hỏi về chất lượng E-HSDT của các nhà thầu, cũng như các tiêu chí trong E-HSMT do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 462/QĐ-BQL.

Theo các chuyên gia, đấu thầu qua mạng là giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch. Tuy nhiên, nếu các nhà thầu liên tiếp bị loại vì các yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt là các tiêu chí như "chủng loại vật tư", "thông số kỹ thuật", "phương án bảo hành", cần xem xét liệu các tiêu chí này có đang quá chi tiết hoặc chưa phù hợp, gián tiếp làm giảm tính cạnh tranh mà lẽ ra gói thầu phải có.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng: "Tinh thần của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP là tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu tham dự, E-HSMT không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu. Việc 6/7 nhà thầu bị loại ở vòng đánh giá hồ sơ cần được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo quy trình là khách quan và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật".