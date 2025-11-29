Gói thầu 5,1 tỷ tại ĐH Bách Khoa về tay T.N.C, đối thủ duy nhất 'tự loại'

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T.N.C vừa trúng gói thầu hơn 5,1 tỷ đồng tại Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP HCM) với tỷ lệ tiết kiệm 0,875%, sau khi đối thủ duy nhất bị loại vì hàng loạt lý do.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị", thuộc Công trình Cải tạo một phần của Viện Môi trường và Tài nguyên.

Theo Quyết định số 4625/QĐ-ĐHBK ngày 12/11/2025, ông Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trên.

Quyết định số 4625/QĐ-ĐHBK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị", thuộc Công trình Cải tạo một phần của Viện Môi trường và Tài nguyên. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T.N.C (MSDN: 0310829069; địa chỉ tại phường Thủ Đức, TP HCM). Giá trúng thầu là 5.116.370.381,991 đồng.

Giá gói thầu được duyệt trước đó (tại Quyết định 4331/QĐ-ĐHBK ngày 26/10/2025) là 5.161.552.034 đồng. Như vậy, giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu 45.181.652 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,875%.

Được biết, gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Đối thủ duy nhất bị loại vì hàng loạt lý do

Theo Biên bản mở thầu ngày 07/11/2025, Gói thầu "Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị" (Mã TBMT: IB2500479942) chỉ có hai nhà thầu nộp E-HSDT (hồ sơ dự thầu điện tử). Đó là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T.N.C và Công ty Cổ phần Alpha Vietnam (MSDN: 0309588041).

Giá dự thầu của Công ty T.N.C là 5.116.370.381,991 đồng, trong khi Công ty Cổ phần Alpha Vietnam dự thầu với giá 5.145.764.572 đồng.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 911/2025/BCĐG-TA ngày 09/11/2025 do đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An) lập, đã kết luận E-HSDT của Công ty Cổ phần Alpha Vietnam "Không đạt" ở bước đánh giá kỹ thuật.

Báo cáo đánh giá chỉ ra hàng loạt lý do khiến E-HSDT của Công ty Cổ phần Alpha Vietnam bị loại. Đáng chú ý, nhà thầu này không đính kèm "Bản gốc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho tất cả các loại vật tư vật liệu" (như xi măng, cát, vật liệu chống thấm, sơn, thép, cửa nhôm, gạch, dây cáp điện...).

Ngoài ra, E-HSDT của nhà thầu này cũng không có "Bảng danh mục vật tư đề xuất có nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ" và "Cam kết về việc đảm bảo sử dụng đúng nguồn gốc, chất lượng vật tư".

Công ty Cổ phần Alpha Vietnam cũng không đính kèm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công cho 24 hạng mục, từ công tác định vị, tháo dỡ, cạo sơn cũ, bả, sơn lót, sơn phủ, đến thi công cốt thép, bê tông, lắp đặt cửa, hệ thống điện, máy lạnh....

Báo cáo đánh giá cũng nhận xét E-HSDT của nhà thầu này không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh; biểu đồ bố trí nhân lực "không hợp lý, không khả thi"; không có biểu đồ huy động vật tư, máy móc; không có sơ đồ quản lý chất lượng; không có biện pháp an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; và không có cam kết về thời gian bảo hành 12 tháng.

Vì đối thủ duy nhất bị loại, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T.N.C là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và được đề nghị trúng thầu.

Năng lực nhà thầu T.N.C "quen mặt" tại ĐHQG TP HCM

Theo tìm hiểu của PV Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T.N.C (gọi tắt là Công ty T.N.C), do ông Nguyễn Văn Thi làm Giám đốc, là một nhà thầu có lịch sử hoạt động đấu thầu sôi nổi.

Dữ liệu thống kê (tính đến ngày 16/11/2025) cho thấy, Công ty T.N.C đã tham gia 55 gói thầu, trong đó trúng 48 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 87,27%. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) là hơn 95,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình qua các gói thầu nhà thầu này trúng là rất thấp, chỉ đạt 1,75% (tương đương giá trúng thầu trung bình bằng 98,25% giá dự toán).

Riêng trong năm 2025, Công ty T.N.C đã tham gia 24 gói thầu và trúng 20 gói, với tổng giá trị trúng thầu (tạm tính) hơn 42,4 tỷ đồng.

Phân tích dữ liệu cho thấy một điểm đặc biệt trong hoạt động đấu thầu của Công ty T.N.C là tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại các đơn vị thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP HCM (ĐHQG TP HCM).

Cụ thể, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP HCM), Công ty T.N.C đã tham gia 22 gói thầu và trúng cả 22 gói, đạt tỷ lệ 100%.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM), nhà thầu này tham gia 10 gói, trúng 9 gói (tỷ lệ 90%).

Tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM, Công ty T.N.C tham gia 4 gói, trúng 3 gói (tỷ lệ 75%).

Gói thầu vừa trúng tại Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TP HCM) tiếp tục nối dài danh sách "sân nhà" của Công ty T.N.C tại "hệ sinh thái" ĐHQG TP HCM.

Một điểm đáng lưu ý khác, đơn vị được Trường Đại học Bách khoa thuê để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (tổ chuyên gia) cho gói thầu IB2500479942 là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An.

Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, vào ngày 17/12/2024, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An (với tư cách là Bên mời thầu) đã mời thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị". Kết quả, Công ty T.N.C đã trúng gói thầu này với tư cách nhà thầu độc lập.

Như vậy, đơn vị tư vấn đánh giá (Trường An) và nhà thầu trúng thầu (T.N.C) đã từng có quan hệ đại diện chủ đầu tư - nhà thầu trong một gói thầu khác.

Quy định pháp luật nói gì?

Trao đổi với PV, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 24/2024/NĐ-CP) được ban hành nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Về vấn đề tỷ lệ tiết kiệm thấp, ông Giang phân tích: "Tỷ lệ tiết kiệm 0,875% là rất thấp, cho thấy giá trúng thầu gần như bằng giá gói thầu. Mặc dù không vi phạm trực tiếp quy định 'giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu' (Điều 61 Luật Đấu thầu 2023), nhưng nó đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả kinh tế, một trong những mục tiêu cốt lõi của đấu thầu. Đặc biệt khi tỷ lệ tiết kiệm thấp (1,75%) là 'đặc trưng' lặp lại trong lịch sử của nhà thầu".

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh về tầm quan trọng của tính độc lập của đơn vị tư vấn. Theo Luật sư Lập, Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 quy định rất nghiêm ngặt về bảo đảm cạnh tranh. Khoản 2 Điều này nêu rõ nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu....

"Mặc dù luật không cấm tuyệt đối trường hợp đơn vị tư vấn (A) từng là chủ đầu tư của nhà thầu (B) trong quá khứ, sau đó (A) lại làm tư vấn đánh giá thầu cho gói thầu mà (B) tham dự. Tuy nhiên, mối quan hệ 'chủ đầu tư - nhà thầu' là mối quan hệ lợi ích, tài chính. Việc đơn vị đánh giá thầu có quan hệ trước đó với một nhà thầu tham dự thầu luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự khách quan, minh bạch trong quá trình đánh giá, vi phạm tinh thần của Điều 6 Luật Đấu thầu", Luật sư Lập bình luận.

Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.