Tây Ninh: Duy nhất Công ty Hưởng Phúc dự gói thầu hơn 10 tỷ trường Tân Lân

Công ty Hưởng Phúc là nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu xây dựng giai đoạn 1 thuộc dự án Trường THCS Tân Lân (xã Tân Lân, Tây Ninh).

An Nhiên

Dự án xây dựng trường THCS Tân Lân nhằm mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học, và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Dự án có tổng mức đầu tư là 24.957.464.000 đồng và được UBND huyện Cần Đước (cũ) phê duyệt vào ngày 27/11/2024 theo Quyết định số 15404.

Gói thầu xây dựng giai đoạn 1 của dự án có giá 10.875.899.790 đồng, đã được tổ chức đấu thầu rộng rãi. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 31/8, Công ty TNHH MTV Hưởng Phúc (Công ty Hưởng Phúc) là nhà thầu duy nhất tham gia và đã dự thầu với mức giá 10.039.590.453 đồng.

22.jpg
Biên bản mở thầu đã công bố ngày 31/8. Nguồn: MSC

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc là bên mời thầu cho gói thầu này. Gói thầu sử dụng loại hợp đồng trọn gói và có thời gian thực hiện 270 ngày.

Công ty Hưởng Phúc có địa chỉ tại xã Cần Đước, Tây Ninh đã tham gia 57 gói thầu, trúng 45 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm độc lập và liên danh) ghi nhận 238.911.495.640 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty là 94,58%.

Từ năm 2022 đến tháng 6/2025, công ty đã trúng 10 gói xây lắp, chủ yếu là xây dựng trường học trên địa bàn Cần Đước, Long An (cũ). Các gói xây lắp thường do Công ty TNHH MTV Lộc Phú Trung mời thầu.

Trước đó, ngày 24/06/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước – ông Nguyễn Thanh Tùng đã ký Quyết định KQ2500220581_2506241624 phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Hưởng Phúc trúng gói thầu xây dựng giai đoạn 3 thuộc dự án Trường TH Long Định với giá 12.900.000.000 đồng thực hiện trong 240 ngày.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
Nguồn: MSC

Tại gói thầu trên, 2 đối thủ dù có giá dự thầu thấp hơn, tỷ lệ tiết kiệm cao hơn nhưng bị vì lỗi sơ đẳng. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Sang Tiến Phát bị loại với lý do “Nhà thầu không đạt ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm”; Công ty TNHH Xây dựng Văn Văn Tân bị loại với lý do “Nhà thầu không đạt ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm”.

Trước đó năm 2024, cũng tại dự án trên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước – ông Nguyễn Thanh Tùng đã ký Quyết định cho Công ty Hưởng Phúc trúng gói thầu Xây dựng giai đoạn 1 với giá 20.564.211.000 đồng thực hiện trong 330 ngày.

Tại dự án trường Mẫu giáo Long Hựu Đông của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước, Công ty Hưởng Phúc cũng loại đối thủ Công ty TNHH Xây dựng Sơn Phúc giành được gói xây lắp hơn 7.696.000.000 đồng thực hiện trong 240 ngày…

Kinh doanh

Trường Long Định: Hưởng Phúc tiếp tục trúng gói thầu xây dựng

Trước đó, gói xây dựng giai đoạn 1 tại dự án trường TH Long Định huyện Cần Đước, Long An (cũ) do Công ty Hưởng Phúc thi công.

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án trường Tiểu học Long Định với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng; UBND huyện Cần Đước (cũ) phê duyệt theo Quyết định 9363/QĐ-UBND ngày 21/11/2023.

Dự án trường TH Long Định được xây dựng trên diện tích trên 14.000m2, tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng với 3 khối phòng học, khối hành chính, phòng chức năng, cổng, nhà xe, hàng rào, hệ thống thoát nước… Trường TH Long Định được huyện xây mới trong niềm phấn khởi của người dân địa phương. Bởi nhiều năm qua, trường TH Long Định tại địa điểm cũ đã bị xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh tại địa phương.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Chân dung công ty Vũ Nam và những dự án công tại Long An

Với 35/51 gói thầu xây lắp, Công ty Vũ Nam nhanh chóng nổi lên như một "tay chơi" đầy tiềm lực trên thị trường đấu thầu công, đặc biệt tại khu vực Long An (cũ).

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Vũ Nam (Công ty Vũ Nam) đã tham gia 51 gói thầu và trúng đến 35 gói, đạt tỷ lệ thành công ấn tượng lên tới gần 70%. Tổng giá trị các gói thầu công ty đã trúng lên tới hơn 104 tỷ đồng, đặt ra một dấu hỏi lớn: đâu là bí quyết để một công ty địa phương duy trì được tỷ lệ thắng thầu cao kỷ lục; liệu khả năng tài chính của họ có thực sự đủ mạnh để thực hiện những dự án có giá trị lớn như vậy?

Công ty Vũ Nam có địa chỉ tại xã Tân Hưng (Tây Ninh) với tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả vai trò liên danh lên tới 104.665.541.360 đồng. Điều đáng chú ý, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chỉ chiếm 26.494.486.000 đồng, trong khi giá trị trúng thầu với vai trò liên danh chiếm tới 78.171.055.360 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Trương Hồng An "độc chiếm" gói thầu: Đối thủ "ngã ngựa" vì lỗi chung?

Nhiều nhà thầu tham gia gói thầu tại huyện Đức Huệ (Long An) bị loại chỉ vì thiếu cam kết tín dụng, tạo điều kiện cho một nhà thầu dễ dàng về đích.

Tại 2 gói thầu xây lắp quan trọng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ (cũ), các đối thủ của Trương Hồng An đã đồng loạt bị loại vì cùng một lý do “không nộp cam kết tín dụng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT). Tình trạng này đã tạo cơ hội cho Công ty TNHH Trương Hồng An liên tiếp trúng thầu, làm dấy lên những nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự của các dự án công.

Đối thủ đồng loạt "ngã ngựa" vì một lỗi chung

Xem chi tiết

Nhà thầu Thành Phát trúng gói thầu hơn 5,6 tỷ tại Hóc Môn

Nhà thầu Thành Phát trúng gói thầu hơn 5,6 tỷ tại Hóc Môn

Công ty TNHH MTV Trang Thiết Bị Trường Học Thành Phát là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu "TB: Cung cấp lắp đặt thiết bị" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn mời thầu, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 3,36%

Nhà thầu Thành Phát trúng gói thầu hơn 5,6 tỷ tại Hóc Môn

Nhà thầu Thành Phát trúng gói thầu hơn 5,6 tỷ tại Hóc Môn

Công ty TNHH MTV Trang Thiết Bị Trường Học Thành Phát là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu "TB: Cung cấp lắp đặt thiết bị" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn mời thầu, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 3,36%

Công ty Cái Bè trúng gói thầu xây lắp: Một mình một "sân chơi"?

Công ty Cái Bè trúng gói thầu xây lắp: Một mình một "sân chơi"?

Công ty TNHH Cái Bè vừa được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng do Ban QLDA ĐTXD khu vực 3 (Đồng Tháp) mời thầu. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, nối dài chuỗi trúng thầu ấn tượng tại các bên mời thầu quen thuộc.

Y tế Tiến An trúng thầu tuyệt đối tại BVĐK tỉnh Kon Tum

Y tế Tiến An trúng thầu tuyệt đối tại BVĐK tỉnh Kon Tum

Vừa trúng gói thầu gần 3 tỷ đồng tại TPHCM, năng lực của Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Tiến An tiếp tục được chú ý khi doanh nghiệp này sở hữu lịch sử trúng 88/104 gói thầu đã tham gia, đặc biệt là tỷ lệ thắng 100% tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.