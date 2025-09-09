Tây Ninh: Duy nhất Công ty Hưởng Phúc dự gói thầu hơn 10 tỷ trường Tân Lân

Dự án xây dựng trường THCS Tân Lân nhằm mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học, và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Dự án có tổng mức đầu tư là 24.957.464.000 đồng và được UBND huyện Cần Đước (cũ) phê duyệt vào ngày 27/11/2024 theo Quyết định số 15404.

Gói thầu xây dựng giai đoạn 1 của dự án có giá 10.875.899.790 đồng, đã được tổ chức đấu thầu rộng rãi. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 31/8, Công ty TNHH MTV Hưởng Phúc (Công ty Hưởng Phúc) là nhà thầu duy nhất tham gia và đã dự thầu với mức giá 10.039.590.453 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc là bên mời thầu cho gói thầu này. Gói thầu sử dụng loại hợp đồng trọn gói và có thời gian thực hiện 270 ngày.

Công ty Hưởng Phúc có địa chỉ tại xã Cần Đước, Tây Ninh đã tham gia 57 gói thầu, trúng 45 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm độc lập và liên danh) ghi nhận 238.911.495.640 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty là 94,58%.

Từ năm 2022 đến tháng 6/2025, công ty đã trúng 10 gói xây lắp, chủ yếu là xây dựng trường học trên địa bàn Cần Đước, Long An (cũ). Các gói xây lắp thường do Công ty TNHH MTV Lộc Phú Trung mời thầu.

Trước đó, ngày 24/06/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước – ông Nguyễn Thanh Tùng đã ký Quyết định KQ2500220581_2506241624 phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Hưởng Phúc trúng gói thầu xây dựng giai đoạn 3 thuộc dự án Trường TH Long Định với giá 12.900.000.000 đồng thực hiện trong 240 ngày.

Tại gói thầu trên, 2 đối thủ dù có giá dự thầu thấp hơn, tỷ lệ tiết kiệm cao hơn nhưng bị vì lỗi sơ đẳng. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Sang Tiến Phát bị loại với lý do “Nhà thầu không đạt ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm”; Công ty TNHH Xây dựng Văn Văn Tân bị loại với lý do “Nhà thầu không đạt ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm”.

Trước đó năm 2024, cũng tại dự án trên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước – ông Nguyễn Thanh Tùng đã ký Quyết định cho Công ty Hưởng Phúc trúng gói thầu Xây dựng giai đoạn 1 với giá 20.564.211.000 đồng thực hiện trong 330 ngày.

Tại dự án trường Mẫu giáo Long Hựu Đông của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước, Công ty Hưởng Phúc cũng loại đối thủ Công ty TNHH Xây dựng Sơn Phúc giành được gói xây lắp hơn 7.696.000.000 đồng thực hiện trong 240 ngày…