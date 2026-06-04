Chỉ định gói thầu gần 2 tỷ tại xã Diên Điền: Tiết kiệm ngân sách 2%

Ngày 15/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) ký phê duyệt Quyết định số 156/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp thuộc công trình Cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Mít (giai đoạn 1).

Dự án này sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã, hướng tới việc xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ và các hạng mục phụ trợ kèm theo. Trước đó, vào ngày 22/04/2026, Chủ tịch UBND xã Diên Điền, ông Phan Văn Trí đã ký Quyết định số 405/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình, tạo cơ sở pháp lý nền tảng để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình lựa chọn nhà thầu. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau đó cũng đã được phê duyệt chính thức tại Quyết định số 143/QĐ-PKT ngày 14/05/2026.

Theo các quyết định được công bố, giá gói thầu xây lắp căn cứ theo dự toán được duyệt là 1.971.443.000 đồng. Qua quá trình thương thảo và thẩm định hồ sơ đề xuất, mức giá chỉ định thầu chính thức được ấn định là 1.932.014.000 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách công cấp xã đạt 39.429.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá tiết kiệm tài chính đạt 2%. Hình thức hợp đồng được áp dụng cho gói thầu này là hợp đồng trọn gói, với tổng thời gian tiến độ triển khai xây dựng thực tế được quy định nghiêm ngặt trong vòng 45 ngày.

Đơn vị được Phòng Kinh tế xã Diên Điền tin tưởng giao thầu đảm nhiệm toàn bộ công tác thi công xây lắp là Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Việt Quang (mã số thuế: 4201634130), có địa chỉ đăng ký trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định số 156/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp thuộc công trình Cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Mít (giai đoạn 1). (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, khi tiến hành giải mã dữ liệu lịch sử đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, năng lực tham gia thị trường công của Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Việt Quang phản ánh chuỗi số liệu rất đặc trưng. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 14 gói thầu xây lắp và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối là 100%, hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ một gói thầu nào bị trượt hoặc bị loại trong lịch sử hoạt động. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế với vai trò nhà thầu độc lập của đơn vị này đạt mức khoảng 16.870.430.468 đồng.

Dưới góc nhìn chuyên môn về công tác quản lý đầu tư, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ dưới 2 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp xã là hoàn toàn phù hợp với hạn mức luật định, giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kịp thời và sớm đưa công trình vào khai thác phục vụ dân sinh. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp liên tục được lựa chọn qua hình thức chỉ định thầu tại một địa bàn cố định đòi hỏi cơ quan giám sát đầu tư cộng đồng cần tăng cường vai trò kiểm tra, bảo đảm công tác thi công tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật chất lượng.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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