Vũ Linh đăng quang Á vương Mister Grand International 2022

>>> Mời quý độc giả xem video "Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022". Nguồn FBNV

Vũ Linh xuất sắc đăng quang ngôi vị Á vương 4 trong đêm chung kết Mister Grand International 2022 vừa diễn ra lúc 8h sáng nay (26/11) theo giờ Việt Nam, tại Trinidad và Tobago. Ngoài danh hiệu Á vương, đại diện Việt Nam còn giành hai giải thưởng phụ: Best in National Costume – Trang phục dân tộc đẹp nhất và Top Model.



Nam vương của cuộc thi thuộc về đại diện Thụy Sĩ, Á vương 1 thuộc về đại diện Philippines, Á vương 2 thuộc về đại diện đến từ Singapore, Á vương 3 thuộc về đại diện Trinidad và Tobago.

Đại diện Thụy Sĩ đăng quang Nam vương Hòa bình Quốc tế. Đại diện Việt Nam đoạt giải Á vương 4. Ảnh: NVCC Vũ Linh (bên phải) đăng quang Á vương 4 cuộc thi Nam vương Hòa bình Quốc tế. Ảnh: NVCC

Trước đêm chung kết, Vũ Linh đã cho biết, các đối thủ của anh ở cuộc thi năm nay rất mạnh. Điều này có thể thấy rõ ở Top 5 chung cuộc đều là những gương mặt nổi bật. Vũ Linh tâm sự, dù có một chút tiếc nuối khi không đăng quang ở ngôi vị cao nhất, nhưng anh hài lòng với kết quả của cuộc thi.

Vũ Linh chia sẻ: "Tôi may mắn được tiếp thêm năng lượng từ sự cổ vũ của khán giả ở quê nhà và bạn bè khắp thế giới. Danh hiệu Á vương sẽ giúp Linh có trách nhiệm nhiều hơn với những hoạt động cộng đồng và xã hội trong thời gian tới".

Đêm chung kết Mister Grand International 2022 diễn ra tại sân khấu gần 1.000 khán giả. Các thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi: trang phục dân tộc, đồ bơi, trang phục thể thao, trang phục vest… Top 6 lần lượt được công bố gồm: Tahiti, Thụy Sĩ, Singapore, Việt Nam, Trinidad - Tobago, Philippines. Giữa dàn thí sinh, đại diện Việt Nam nổi bật với chiều cao, gương mặt nam tính.

Vũ Linh. Ảnh: NVCC

Vũ Linh không chỉ sở hữu hình thể đẹp, gương mặt điển trai mà còn tự tin thể hiện bản thân trong các vòng thi. Trước đêm chung kết, chuyên trang Missosology cũng dự đoán đại diện Việt Nam sẽ giành ngôi vị Á vương tại đấu trường sắc đẹp này.

Chiến thắng của Vũ Linh đóng góp lớn vào bảng vàng thành tích của Việt Nam trong cuộc thi Mister Grand International nói riêng và các cuộc thi quốc tế dành cho nam nói chung.