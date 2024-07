Trưởng BTC nói lý do Tuấn Ngọc đăng quang Mr World Vietnam 2024

Tối 13/7, chung kết Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM. Kết quả, Phạm Tuấn Ngọc đăng quang ngôi vị cao nhất, đại diện Việt Nam tại Mr World tổ chức vào tháng 9 tại Việt Nam. Danh hiệu Á vương 1 thuộc về Võ Minh Toại và Á vương 2 thuộc về thí sinh Đinh Ta Bi.

Phạm Tuấn Ngọc đăng quang. Ảnh: BTC Á vương 1 Võ Minh Toại. Ảnh: BTC Á vương 2 Đinh Ta Bi. Ảnh: BTC

Sau chương trình, các giám khảo cho biết chiến thắng của thí sinh hoàn toàn thuyết phục.

Trưởng Ban tổ chức, CEO Phạm Kim Dung: Tuấn Ngọc chiến thắng thuyết phục

Bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Mr World Vietnam 2024 cho biết, nam vương giành chiến thắng thuyết phục. Câu trả lời của ai cũng xứng đáng, nhưng ngôi vị nam vương chỉ có một.

“Chúng tôi rất hài lòng với câu trả lời ứng xử của hai bạn. Nhiều người nói ứng xử là yếu tố quyết định chiến thắng, phân ngôi vị. Nhưng thực tế, tất cả mọi thứ đều được cộng dồn từ đầu và chúng tôi sẽ chọn người có phần nhỉnh hơn về mọi mặt. Nói ở đây có nghĩa 2 bạn ngang sức, ngang tài, nhưng chúng tôi chỉ được lựa chọn một”, CEO Phạm Kim Dung nói.

Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cho biết, Tuấn Ngọc nhỉnh hơn mọi thứ. Yêu cầu lựa chọn thí sinh thi quốc tế của ban giám khảo là những người có kinh nghiệm, những bạn có sức ảnh hưởng đối với công chúng, kinh nghiệm đi thi và đầu tư thời gian.

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Mr World Vietnam 2024. Ảnh: BTC

“Ban tổ chức theo dõi thí sinh từng ngày, nhìn ra sự thay đổi của các bạn để nhìn ra kết quả tốt. Như tôi nói, kết quả lần này là xứng đáng”, CEO Phạm Kim Dung nói thêm.

Sau chung kết Mr World Vietnam, CEO Phạm Kim Dung cho biết, bà hạnh phúc khi mùa giải đầu của cuộc thi thành công hơn mong đợi, từ chất lượng thí sinh đến kết quả chung cuộc.

“Thí sinh đến từ nhiều môi trường khác nhau, có bạn đã là người mẫu, có bạn là thầy giáo tiếng Anh, có bạn đang là sinh viên và có những bạn cũng đã đi làm MC, bác sĩ... Đặc biệt đa phần thí sinh đều biết suy nghĩ đến cộng đồng, tích cực tham gia những dự án nhân ái vì cộng đồng. Tôi nghĩ đây là điều đáng mừng cho BTC Mr World Vietnam 2024”, CEO Phạm Kim Dung nói.

Về việc tổ chức Mr World Vietnam, CEO Phạm Kim Dung nói ngoài mục đích tìm ra người thắng cuộc và dự thi Mr World, bà nhận thấy đây là sân chơi cần thiết cho nam giới.

“Họ có ngoại hình cao đẹp, tài năng, có mong muốn tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng đôi khi không phải ai đam mê nghệ thuật cũng dễ dàng chạm tới được, cho nên, cuộc thi nhan sắc dành cho nam cũng chính là bước đệm để các bạn có thể tiến gần hơn trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí. Tôi nghĩ đây là nhu cầu chung của thanh niên trong mảng này chứ không phải chúng tôi tổ chức Mr World Vietnam là vì cuộc thi dành cho nữ bị bão hòa”, CEO Phạm Kim Dung nói thêm.

Tuấn Ngọc đăng quang được nhận xét xứng đáng. Ảnh: BTC

Giám khảo Hồ Đức Vĩnh: Giám khảo đồng thuận 100% kết quả Tuấn Ngọc chiến thắng

Về phía giám khảo, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh, anh cho biết yếu tố giúp Tuấn Ngọc đăng quang là nam vương vượt trội về thần thái, hình thể so với á vương 1, 2.

“Cách trả lời phỏng vấn và các chỉ số thể hình đều hơn hẳn hai bạn còn lại nên chúng tôi chọn Ngọc làm nam vương là hoàn toàn xứng đáng. Các bạn khán giả hôm nay cũng đồng tình với các nam vương của chúng ta”, đại diện ban giám khảo nói.

Mr World Vietnam 2007 cho biết, ban giám khảo có nhiều cuộc họp kín. Từ lúc sơ khảo cho đến nay, Tuấn Ngọc lúc nào cũng chiếm ưu thế. “Tuấn Ngọc luôn tỏa sáng cho đến giây phút cuối. Bạn vừa có thần thái tốt, vừa trả lời phỏng vấn tốt và giữ được bản lĩnh vốn có của người đàn ông. Ban giám khảo hoàn toàn đồng thuận với kết quả Tuấn Ngọc giành chiến thắng”, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh nói thêm.

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh. Ảnh: BTC

Cựu Mr World Vietnam cho biết, anh thấy vui khi Tuấn Ngọc chiến thắng và có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Nam vương Thế giới. Siêu mẫu Đức Vĩnh đồng thời cho rằng đại diện trẻ, nhiệt huyết và có ngoại hình ấn tượng như Tuấn Ngọc sẽ giúp nhan sắc đàn ông Việt tỏa sáng.

Về phía diễn viên Minh Tiệp (Phó Giám đốc Trường quay Quốc gia Cổ Loa Việt – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), thành viên ban giám khảo, anh cho biết nam vương sắp tới có thêm những buổi training về bản lĩnh, cách ứng xử. Tuấn Ngọc đồng thời trao dồi thêm nhiều thứ để chuẩn bị cho cuộc thi Nam vương Thế giới tổ chức ở Việt Nam.

Diễn viên Minh Tiệp cho rằng Tuấn Ngọc xứng đáng với ngôi vị nam vương do hội tụ nhiều yếu tố, theo ban giám khảo đánh giá là “văn võ song toàn”.

“Năm nay, Mr World tổ chức ở Việt Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng vì Việt Nam đăng cai cuộc thi lớn, tầm cỡ quốc tế. Tôi mừng vì nam giới có sân chơi bổ ích, chất lượng”, diễn viên Minh Tiệp nói.

Diễn viên Minh Tiệp khẳng định đàn ông Việt ngày càng đẹp và bản lĩnh. Khi nhận được lời mời làm giám khảo Mr. World Vietnam 2024, anh đồng ý tham gia ngay. “Có nhiều cuộc thi tôn vinh nhan sắc nữ thì phải có sân chơi cho nam giới. Tôi ở đây để tìm ra người chiến thắng và khẳng định rằng đàn ông Việt ngày càng đẹp, không thua kém nam giới nước ngoài”, anh nói thêm.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Mr World Vietnam 2024 chú trọng vẻ đẹp tâm hồn

Sau đêm chung kết, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tổng đạo diễn Mr World Vietnam 2024, cho biết anh đồng thuận với kết quả từ ban giám khảo, từ việc Tuấn Ngọc đăng quang đến các vị trí trong top 3, top 5.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, người chiến thắng không chỉ có hình thể đẹp, đó còn phải là người có vẻ đẹp tâm hồn.

“So với một số thí sinh khác, Tuấn Ngọc, Minh Toại không quá vạm vỡ. Tuy nhiên, Mr World Vietnam đề cao vẻ đẹp trí tuệ, cùng với đó là vẻ đẹp hình thể. Đó là lý do Tuấn Ngọc, Minh Toại và nhiều thí sinh có vóc dáng không quá vạm vỡ vẫn vào top, tất nhiên vóc dáng các bạn đã đẹp so với quy chuẩn. Đây cũng là lý do để Mr World ghi dấu ấn, tạo sự khác biệt, nghĩa là thí sinh nam vương ngoài ngoại hình cần có vẻ đẹp tâm hồn”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ảnh: BTC

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết ban tổ chức có lý do để chọn Tuấn Ngọc cho ngôi vị cao nhất. Các thí sinh có quá trình hoạt động dài. Ban tổ chức nhìn vào đó để tìm ra ứng viên phù hợp và chọn đăng quang ngôi vị cao nhất. Ban giám khảo luôn tìm hiểu để có thể tìm ra người xứng đáng, yên tâm giao trọng trách Nam vương Thế giới Việt Nam cho đúng người.

Khi có người cho rằng cuộc thi nam vương chú trọng tri thức, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Trong đêm chung kết, nam vương Tuấn Ngọc, top 3 Minh Toại và Đinh Ta Bi cùng 26 thí sinh khác thể hiện vẻ đẹp hình thể thông qua nhiều phần thi.

“Hình thể của thí sinh được thể hiện thông qua phần thi trang phục thể thao, chúng tôi không để thí sinh thi đồ bơi. Đây là năm đầu Mr World Vietnam được tổ chức. Chúng tôi đề cao vẻ đẹp khỏe khoắn, trí tuệ và năng lực của các bạn. Ngoại hình của nam vương là cần thiết, chúng ta có buổi chụp trong rừng để các bạn phô diễn hình thể. Đêm chung kết các bạn cũng có phô chút hình thể, nhưng chung quy người chiến thắng phải hội tụ nhiều yếu tố, trong đó có vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói thêm.