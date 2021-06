Trước khi đấm, cầm dao đe dọa, chồng cũ nói gì với Hoàng Yến?

Mới đây, diễn viên Hoàng Yến cho biết, cô bị chồng cũ Cao Thắng hành hung vào chiều ngày 22/6 tại một quán ăn của người bạn. Theo clip được trích xuất từ camera tại quán ăn, Cao Thắng đã cự cãi với Hoàng Yến.

Chồng cũ của Hoàng Yến nói: “Yến ơi, anh nói cho em, anh không làm gì em vì danh nghĩa cũng như em là mẹ của con anh. Chứ đừng nghĩ anh sợ, anh có thể làm bất cứ một cái gì. Còn em nghĩ là mang công an ra dọa thì anh...

Hôm qua rất tiếc là anh tưởng… trên báo, anh nện các em trong phường luôn. Để xem các em... Em chưa bị đánh bao giờ đúng không?". Vừa dứt lời, Cao Thắng đấm vào mặt của Hoàng Yến. Phía Hoàng Yến không có động thái phản kháng.

Mặc dù được mọi người trong quán can ngăn, Cao Thắng vẫn cầm dao đe dọa Hoàng Yến. Cô phải bỏ chạy lên tầng 2. Sau vụ việc, Hoàng Yến trình báo công an. Phía công an cho biết, họ đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để củng cố hồ sơ điều tra.

Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung.

Trước vụ Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung , một số người đặt nghi vấn sự việc có thể liên quan đến những mâu thuẫn khi ly hôn giữa hai người.

Về vụ việc, Hoàng Yến chia sẻ trên Pháp luật và bạn đọc: “Điều tôi hận nhất là anh ta chủ tâm đánh tôi ngay trước mặt con gái của tôi và anh ta. Chứng kiến cảnh bố nó hùng hổ đánh đấm, cầm dao truy sát mẹ, con bé sợ tới mức không dám khóc, mặt giữ nguyên biểu cảm đờ đẫn trong suốt một thời gian dài".

Nữ diễn viên nói thêm, khi chưa ly hôn, cô từng bị chồng cũ đánh. Gần đây, khi thấy chồng cũ có vẻ ổn định, lại đã có mối quan hệ tình cảm mới nên Hoàng Yến chấp nhận giảng hòa, cho anh gặp con. Hoàng Yến không ngờ chồng cũ vẫn tuyên bố sẽ "hủy hoại" cô.