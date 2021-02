Soi nhan sắc của “cô Xuyến” Hoàng Yến sau khi sửa mũi

Theo Công lý & xã hội, diễn viên Hoàng Yến sửa mũi cách đây 5 ngày. Ảnh: Công lý & xã hội Nữ diễn viên công khai hình ảnh sau ca dao kéo. Ảnh: Công lý & xã hội Không ít người cho rằng nhan sắc của Đào Hoàng Yến trông khác lạ sau khi sửa mũi. Trước đó, "cô Xuyến" của "Về nhà đi con" làm răng. Hình ảnh nữ diễn viên trước khi thay đổi bộ răng. Ảnh: Vietnamnet Hình ảnh Đào Hoàng Yến sau khi làm răng. Bà mẹ 3 con cho biết, do ngày bé ốm và uống nhiều thuốc kháng sinh nên hàm răng của cô bị xỉn màu. Hoàng Yến quyết định làm răng để tự tin hơn. Nữ diễn viên từng bị nghi "đại phẫu" do gương mặt quá khác lạ. Nữ diễn viên cho rằng bản thân trông khác lạ còn do thay đổi kiểu tóc, dùng kính áp tròng màu cũng như góc chụp. Hoàng Yến được bạn bè, đồng nghiệp khen trẻ đẹp hơn so với độ tuổi U50. Nữ diễn viên gợi cảm bên 3 cô con gái. Hoàng Yến tham gia không ít bộ phim truyền hình như "Về nhà đi con", "Những ngày không quên", "Hướng dương ngược nắng", "Hồ sơ cá sấu"... Nữ diễn viên đóng vai phụ trong "Hướng dương ngược nắng". Tạo hình của Hoàng Yến trong "Hồ sơ cá sấu" đang lên sóng. Xem video "Đào Hoàng Yến sau khi sửa mũi". Nguồn FB Đào Hoàng Yến

