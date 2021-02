Hai con gái xinh như hoa của diễn viên Hoàng Yến

Yến My sinh năm 1993, là con gái đầu lòng của diễn viên Hoàng Yến. Yến My có nhan sắc như hot girl với gương mặt ưa nhìn, vóc dáng gợi cảm. Con gái Hoàng Yến đã lập gia đình vào năm 2019. Ngoài nhan sắc, Yến My còn thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ. Cô từng tham gia một số cuộc thi như Miss Teen 2011, Vietnam Idol 2012, The Voice 2017. Yến My còn đóng phim "Những người độc thân vui vẻ", "Những phóng viên vui nhộn", "Chuyện chúng mình", "Công dân tập thể". Theo Zing, con gái Hoàng Yến đang là giáo viên dạy kỹ năng sống cho một trung tâm ở Hà Nội. Ngoài Yến My, Hoàng Yến còn có cô con gái Yến Minh. Yến Minh sinh năm 2001, có ngoại hình xinh xắn. Con gái thứ hai của Hoàng Yến có gu thời trang trẻ trung. Yến Minh rất yêu mẹ. Em từng bày tỏ tình cảm dành cho đấng sinh thành: "Có 1 người phụ nữ rất đặc biệt. Xinh đẹp đặc biệt, tính cách đặc biệt, yêu con rất đặc biệt và có 1 sinh nhật cũng rất đặc biệt. Đó không phải ai khác mà chính là mẹ của con. Happy birthday mẹ yêu, con chúc mẹ sẽ ngày càng xinh đẹp dù mẹ đã luôn luôn đẹp trong tim con, luôn luôn bình an yên vui, quan trọng nhất là mãi luôn khỏe mạnh nữa và kiếm được thật nhiều tiền ạ. Con không biết nói gì hơn ngoài con yêu mẹ và luôn biết ơn mẹ vì đã sinh ra cô con gái đáng yêu là con và chị. Mẹ còn luôn yêu con nhất theo cách riêng của mẹ". Xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn, Yến Minh cùng Yến My là niềm tự hào của Hoàng Yến. Hoàng Yến từng chia sẻ, Yến My và Yến Minh rất yêu hai người bố của mình. Ngoài Yến My và Yến Minh, Hoàng Yến còn có cô con gái tên Mầm, sinh năm 2017. Xem video "Nhan sắc của diễn viên Hoàng Yến sau khi sửa mũi". Nguồn FBNV

