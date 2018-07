Tròn mắt trước bộ ba "cực phẩm" xứ Hàn nổi đình đám

Không ngoa khi nói rằng, bộ ba cực phẩm xứ Hàn Park Seo Joon, Jung Hae In và Lee Jong Suk đang là những cái cái tên “làm mưa làm gió” trên diện rộng khi mật độ xuất hiện quá dày đặc.

Không dẫn lối dư luận bằng scandal, không chiêu trò, thị phi, bộ ba Park - Jung - Lee vẫn thừa sức làm tan chảy bao trái tim bởi chính tài năng và vẻ ngoài “vạn người mê”.

Park Seo Joon

Chàng diễn viên sinh năm 1988 đang là cái tên nổi đình nổi đám không chỉ ở xứ sở Kim Chi mà cả nhiều nước châu Á. Việc sở hữu chiều cao nổi bật 1,85m, nụ cười híp mắt cùng một nét duyên rất riêng giúp Park Seo Joon không trộn lẫn vào đâu được.

Đến thời điểm hiện tại, anh sở hữu một gia tài khủng lồ các giải thưởng danh giá cũng như những bộ phim đình đám đến nổi khán giả nhìn mặt đã có thể gọi tên. Thành công tiếp nối thành công, mỗi bộ phim anh tham gia như một bàn đẩy giúp Park Seo Joon chạm đến trái tim nhiều khán giả trong và ngoài nước.

Khi thì “cute” thế này! Lúc lại nam tính hết phần người khác thế kia…

Dù vào vai Phó Giám đốc lịch lãm trong phim She Was Pretty, một anh chàng nghèo khổ nhưng đầy ý chí trong Fight for my way hay hiện tại một là một Phó Chủ tịch “toàn năng” của Thư ký Kim sao thế, anh vẫn không ngừng làm “chao đảo” trái tim người hâm mộ.

Mỗi thước phim có sự xuất hiện có Park Seo Joon đều khiến khán giả “đứng ngồi không yên” bởi sự chuyên nghiệp, duyên dáng và độ “điển trai” khó ai bì. Anh là mỹ nam được săn đón nhất thời điểm hiện tại cũng là người sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Kbiz.

Nét duyên dáng và độ điển trai khó ai bì lại.

Jung Hae In

Thời gian gần đây, Jung Hae In nổi lên như một hiện tượng, độ phủ sóng của chàng trai Bạch Dương khó ai theo kịp, đã tốn bao bút mực của báo giới.

Dù đã chạm ngưỡng 30 nhưng Jung Hae In lại vô cùng trẻ trung, đây đích thị là một trong những mỹ nam có năng lực “hack tuổi” nhất nhì Kbiz. Chàng diễn viên sinh năm 1988 thu hút mọi ánh nhìn bởi gương mặt “búng ra sữa”, với những đường nét thanh tú cùng nụ cười cực duyên dáng.

Gương mặt thư sinh cùng nụ cười tan chảy mọi ánh nhìn.

Không như nhiều idol đình đám khác, mãi đến thời gian gần đây cái tên Jung Hae In mới thật sự được ghi dấu. Bước ngoặc mang tên Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là dấu mấu đáng nhớ trong con đường nghệ thuật, đưa tên tuổi có anh vươn lên top đầu gương mặt được săn đón nhất thời điểm hiện tại.

Anh hiện đang là gương mặt triển vọng trong làng điện ảnh xứ sở Kim Chi. Vai chính bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là nấc thang mới cho con đường nghệ thuật của anh. Ngày 6/7 vừa qua, mỹ nam đáp chuyến bay đến Việt Nam trong sự chào đón của hàng nghìn người hâm mộ. Khán giả vô cùng phấn khích khi có thể chiêm ngưỡng một Jung Hae In điển trai, phong độ “bằng da bằng thịt”.



Jung Hae In thân thiện, đội nón lá trong sự chào đón của rất đông người hâm mộ trong lần đến Việt Nam vừa qua.

Lee Jong Suk

Đây là cái tên không còn xa lạ với nhiều khán giả, đặc biệt là “mọt” phim Hàn. Bao nhiêu năm qua, cái tên Lee Jong Suk chưa bao giờ có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình và loạt phim đình đám.

Cái tên Lee Jong Suk đã quá quen thuộc với khán giả cả trong và ngoài nước

Chàng diễn viên, người mẫu xứ Hàn sở hữu chiều cao nổi bật 1,86m, gương mặt trẻ trung với bờ môi cong quyến rũ đã “đốn gục” bao trái tim người hâm mộ. Đến thời điểm hiện tại, anh đã ghi tên mình vào hàng loạt các bộ phim “làm mưa làm gió cả” trong và ngoài nước: High Kick 3, School 2013, I hear your voice, Doctor Strange, Pinocchio, W,…

Gương mặt hoàn hảo đến từng cm. Chiều cao vượt trội, đôi mắt híp cùng bờ môi trái tim quyến rũ đến nao lòng làm “tan chảy” bao trái tim.

Một lối sống nói không với scandal, nghiêm túc trong quá trình hoạt động nghệ thuật và một vẻ ngoài điển trai chính là lí do giúp mỹ nam Pinocchio chưa bao giờ thôi “hot” trong lòng khán giả. Đến thời điểm hiện tại, Lee Jong Suk vẫn luôn là cái tên gây nhiều thương nhớ mỗi lần được nhắc đến.