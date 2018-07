Quang Anh The Voice Kids trưởng thành, phong độ bất ngờ

Sở hữu chất giọng sáng và đầy nội lực, Quang Anh đăng quang ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí 2013, trong cuộc thi đó, Phương Mỹ Chi xếp sau. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, cậu bé không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông bởi tập trung vào việc học hành chuyên nghiệp ở Học viện Âm nhạc Quốc gia VN. Mới đây, những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Quang Anh The Voice Kids đã thực sự trưởng thành, trở thành một thanh niên phong độ, đẹp trai. Là một trong những sao nhí bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt 2013, Quang Anh từng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả với hình ảnh một cậu nhóc sở hữu chất giọng nội lực và vẻ ngoài ngây ngô, đáng yêu. Trải qua một thời gian, học trò Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang trở nên cao lớn, phong cách thời trang cũng cá tính hơn nhưng bắt đầu gây tranh cãi vì ngoại hình của mình, nhất là khi cậu nhóc từng khiến khán giả bất ngờ vì mái tóc nhuộm vàng, bấm khuyên tai nổi loạn của mình. Quang Anh càng lớn càng đẹp trai hơn. Sau khi vào Nhạc viện học, 2 mẹ con Quang Anh đã chuyển từ quê ra Hà Nội sinh sống. Sau khi tập trung vào chuyện học hành, Quang Anh ít đi show nên gia đình em cũng không dư dả tiền. Có tin đồn Quang Anh đã "dao kéo" để chỉnh sửa khuôn mặt nhưng mẹ em cho biết đó là do phần mềm chỉnh sửa ảnh chứ kinh tế chưa cho phép Quang Anh đi làm đẹp. Mẹ Quán quân The Voice Kid 2013 cho biết nếu có tiền, cô cũng cho Quang Anh đi thẩm mỹ bởi đó là chuyện bình thường trong xã hội hiện nay. Quang Anh đã thực sự trưởng thành ở tuổi 17. Xem video "Quang Anh trong chương trình The Voice Kids". Nguồn Youtube:

