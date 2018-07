Jung Hae In đội nón lá, hạnh phúc trong vòng vây fan Việt

Nam diễn viên Jung Hae In của phim "Chị em mua cơm ngon cho tôi" đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngôi sao xứ Hàn được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Jung Hae In còn được tặng một chiếc nón lá Việt Nam. Mỹ nam đã nhanh chóng đội chiếc nón lên đầu trông vô cùng dễ thương. Được biết, nam diễn viên sẽ có buổi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp của mình tại các nước ở Châu Á như Seoul, Đài Loan, Bangkok, Hongkong và Manila. Jung Hae In rất hào hứng khi được tặng nón lá. Nam diễn viên xứ Hàn đội hẳn chiếc nón lá lên đầu như một cách cảm ơn fan. Các fan ra sân bay đón nam diễn viên "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" Jung Hae In khá đông. Cận cảnh vẻ điển trai của Jung Hae In. Xem trích đoạn phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Nguồn Youtube:

