Trà My Idol tiết lộ góc khuất cuộc sống hôn nhân của bà mẹ hai con

Hình ảnh "bà mẹ hai con" Trà My khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ trước vẻ bình dân khi chăm con của nữ ca sĩ.

Mới đây, Trà My Idol vừa chia sẻ hình ảnh bình dị đời thường của mình trên trang cá nhân. Có thể thấy, nữ ca sĩ sang chảnh và thần thái ngày nào giờ vô cùng giản dị, phía trước mang địu cậu quý tử nhỏ đang ngủ say. Bên phải là con trai lớn đang quấy khóc. Ngay khoảnh khắc này, Trà My chính xác là một bà mẹ bỉm sữa đích thực.

Không còn dáng vẻ sang chảnh ngày nào, Trà My trở thành bà mẹ bỉm sữa chính hiệu. Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều bạn bè như: Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Mai Phương Thuý... lại tấm tắc khen ngợi hình ảnh này của cô em nhỏ, vì cảm phục Trà My dám buông bỏ hào quang để sống một cuộc đời bình dị. Trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 2008, ca sĩ Trà My được khán giả biết đến đầu tiên như một chân dài may mắn mới của nhạc sĩ đào hoa Hà Dũng. Nhờ sự dìu dắt tận tình của Hà Dũng, Trà My xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh một cô ca sĩ gợi cảm, quyến rũ và sang trọng và ra mắt báo chí với những kế hoạch mà với một ca sĩ trẻ, đó quả thật là một giấc mơ. Vào tháng 6/2014, Trà My Idol tổ chức đám cưới cùng chồng là doanh nhân người Việt gốc Hoa Tô Văn Đức tại TP. HCM. Được biết, chồng của nữ ca sĩ là một doanh nhân trẻ, thành đạt và đám cưới của cả 2 cũng được tổ chức đình đám với dàn siêu xe trong lễ rước dâu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.



Cuộc sống của ca sĩ Trà My từ ngày kết hôn đến nay đều rất bình yên. Cô chọn cách rời xa làng giải trí để toàn tâm vun vén cho tổ ấm gia đình của mình.