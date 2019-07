Soi cuộc sống hiện tại của dàn sao “Tây du ký 1986“

" Tây du ký 1986" được xem là phiên bản thành công nhất. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng: Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Tả Đại Phân, Chu Quảng Long. Cùng soi cuộc sống hiện tại của dàn sao “Tây du ký” phiên bản 1986. Ảnh: Plo Trong “Tây du ký”, Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không. Nhờ khai thác hình ảnh nhân vật này, ông kiếm bộn tiền trong suốt 3 thập kỷ qua. Tuy nhiên, Lục Tiểu Linh Đồng ngày càng bị chỉ trích vì quá dựa dẫm vào vai diễn Tôn Ngộ Không. Ảnh: Thế giới điện ảnh Đóng "Tây du ký", Lục Tiểu Linh Đồng gặp và yêu Vu Hồng - thư ký trường quay. Năm 1988, cả hai đăng ký kết hôn và có một cô con gái chung. Đến nay, dù chưa tổ chức lại đám cưới nhưng cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Yan Giống như Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa có vai diễn để đời khi đóng “Tây du ký”. Nhân vật Trư Bát Giới do Mã Đức Hoa đóng được coi là kinh điển. Sau “Tây du ký”, ông đóng vài phim nhưng không gây chú ý. Ảnh: Zing Mã Đức Hoa kết hôn với Hầu Ngọc Mẫn vào năm 1972. Một năm sau đó, Hầu Ngọc Mẫn hạ sinh con trai, đặt tên là Mã Dương. Khi trưởng thành, Mã Dương trở thành ông chủ. Nhờ con trai kinh doanh phát đạt, ông có cuộc sống dư dả. Ảnh: Zing Trì Trọng Thụy, Uông Việt và Từ Thiếu Hoa cùng đóng vai Đường Tăng trong “Tây du ký” 1986. Với Uông Việt, sau khi bộ phim kết thúc, anh đóng phim điện ảnh nhưng không gây chú ý. Vì vậy, Uông Việt bỏ đóng phim từ năm 2004 và chuyển sang giảng dạy. Từ Thiếu Hoa được đánh giá là đẹp trai nhất trong phim lẫn ngoài đời. Hiện tại, ông thường đi biểu diễn tỉnh kiếm thêm thu nhập. Được biết, vợ Từ Thiếu Hoa là đạo diễn Dương Côn. Hai người kết hôn năm 1983 và có với nhau một cô con gái. Ảnh: Gia đình xã hội Trì Trọng Thụy kết hôn với nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa và từ đây giảm dần việc đóng phim. Được biết, dù chênh lệch tuổi tác và không có con chung nhưng nam diễn viên và vợ sống vẫn hạnh phúc. Ảnh: Dân Việt Vai diễn Quan Âm Bồ Tát trong “Tây du ký 1986” do Tả Đại Phân đóng. Nhiều năm nay, bà ở ẩn, trở về quê sống sau khi nghỉ hưu. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên gặp lại các diễn viên trong đoàn phim năm xưa. Ảnh: Vietnamnet Đóng vai Phật Tổ Như Lai, nghệ sĩ Chu Quảng Long an dưỡng tuổi già bên vợ và con cháu. Được biết, vợ của ông chỉ sinh được 3 cô con gái. Bị thúc giục lấy vợ hai nhưng ông bỏ ngoài tai. Các diễn viên đóng vai Sa Tăng (Diêm Hoài Lễ), Phật Di Lặc (Thiết Ngưu), Ngưu Ma Vương (Vương Phù Đường), Hoàng hậu Xa Trì quốc (Triệu Lệ Dung), Vương mẫu nương nương (Vạn Phức Hương) trong "Tây du ký 1986" nay đã qua đời. Xem video "Trì Trọng Thụy hát trên sân khấu". Nguồn Youtube

