Tom Hanks nhiễm Covid-19, loạt sao Hollywood cũng lao đao vì đại dịch

Vợ chồng Tom Hanks dương tính với Covid-19 khi quay phim về vua nhạc rock and roll Elvis Presley ở Australia. Theo nguồn tin quốc tế, vợ chồng tài tử có khả năng bị lây nhiễm virus từ một thành viên trong tổ sản xuất phim.

Ngay khi vợ chồng Tom Hanks nhiễm virus Corona, phim trường lập tức đóng cửa. Những người tiếp xúc gần với Tom Hanks và Rita Wilson đang được cách ly và tiến hành xét nghiệm. Như vậy, phim về Elvis Presley có thể sẽ không được ra rạp đúng kế hoạch vào tháng 10/2021.

Vợ chồng Tom Hanks.

Phim “Shangi-Chi: The Legend of the Ten Rings" cũng phải ngừng quay sau một thời gian ghi hình ở Australi. Tờ Variety cho hay, đạo diễn Destin Daniel Cretton của phim đã được một bác sĩ yêu cầu tự cách ly.