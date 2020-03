Sao quốc tế nào từng dự show thời trang có chị gái bệnh nhân thứ 17?

N.N (phải), chị gái của bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam, là người đầu tiên trong ngành công nghiệp thời trang được xác định dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2). Trước đó, N.N tham dự hàng loạt sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang, bao gồm cả buổi trình diễn của Saint Laurent ở Paris (Pháp) và Gucci ở Milan (Italy). Saint Laurent và Gucci trả lời New York Times rằng không có bất kỳ nhân viên nào của họ xuất hiện dấu hiệu bị bệnh. Hãng sẽ thông báo tới những người từng ngồi gần chị em N.N nhằm giúp họ chủ động đi xét nghiệm và có biện pháp phòng dịch kịp thời. Hiện tại, khán giả khá lo lắng khi nhiều sao quốc tế từng dự show chung với N.N. Nữ ca sĩ IU (phải) từng dự show của Gucci thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan 2020. Cô được ngồi hàng ghế đầu. Tại sự kiện, IU ngồi cạnh Mai Davika. Trong khi IU kín đáo thì người đẹp đến từ Thái Lan ăn vận gợi cảm. IU dự show với vai trò khách VIP, được đích thân giám đốc sáng tạo Alessandro Michele mời theo cách đặc biệt và trở thành đại sứ thương hiệu. Khi về nước, IU và Mai Davika tự giác cách ly ở nhà trong 14 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe của mình, tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Dakota Johnson cũng có mặt tại show diễn của Gucci. Nữ diễn viên “50 sắc thái” diện vest khoác ngoài bộ bodysuit gợi cảm. Show diễn của Gucci còn có sự tham gia của mỹ nhân Ayaka Miyoshi. Cô là một trong những mỹ nhân đáng chú ý của làng giải trí Nhật Bản. Nữ ca sĩ nổi tiếng người Pháp, Christine and the Queens diện suit theo phong cách menswear tại sự kiện của Gucci. Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc người Anh Florence Welch (trái) cùng nghệ sĩ saxophone kiêm diễn viên người Mỹ Zumi Rosow - hai nàng thơ của Gucci cũng có mặt tại show diễn. Các gương mặt khác dự chương trình của Gucci gồm nữ diễn viên người Italy Benedetta Porcaroli, hai blogger thời trang đình đám Yoyo Cao và Susie Lau, nữ nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên người Pháp Lou Doillon cùng con trai, nữ diễn viên và ca sĩ người Mỹ Amandla Stenberg, nữ diễn viên người Brazil Alice Wegmann… Buổi trình diễn của Saint Laurent ở Paris (Pháp) có sự góp mặt của N.N - chị gái của bệnh nhân Covid-19 số 17 ở Việt Nam và nhiều ngôi sao. Rosé - nữ ca sĩ Hàn Quốc là một trong số đó. Thành viên của Blackpink vốn được nhà mốt Pháp ưu ái. Dự cùng show với Rosé, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz diện nguyên cây đen đồng điệu. Hailey Bieber - bà xã của Justin Bieber gợi cảm trong chiếc đầm Saint Laurent. Nữ diễn viên được săn đón nhất nhì Hollywood Lily Collins cùng Kit Harington theo dõi BST Thu – Đông 2020 của Saint Laurent. Buổi trình diễn của Saint Laurent còn có sự tham gia của người mẫu đến từ Mỹ Amber Evangeline Valletta, nam diễn viên nhạc sĩ người Mỹ Joseph David Keery, diễn viên Mỹ vận động viên lướt dù chuyên nghiệp Maika Monroe, diễn viên ca sĩ người Pháp Charlotte Gainsbourg, diễn viên người Pháp Tommy Dorfman... Châu Bùi dự show của Saint Laurent. Khi về nước vào ngày 5/3, hot girl ngay lập tức được cách ly tập trung phòng Covid-19. Mời quý độc giả xem video "Trung Quốc tìm ra điểm yếu của Covid-19". Nguồn VTC Now

N.N (phải), chị gái của bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam, là người đầu tiên trong ngành công nghiệp thời trang được xác định dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2). Trước đó, N.N tham dự hàng loạt sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang, bao gồm cả buổi trình diễn của Saint Laurent ở Paris (Pháp) và Gucci ở Milan (Italy). Saint Laurent và Gucci trả lời New York Times rằng không có bất kỳ nhân viên nào của họ xuất hiện dấu hiệu bị bệnh. Hãng sẽ thông báo tới những người từng ngồi gần chị em N.N nhằm giúp họ chủ động đi xét nghiệm và có biện pháp phòng dịch kịp thời. Hiện tại, khán giả khá lo lắng khi nhiều sao quốc tế từng dự show chung với N.N. Nữ ca sĩ IU (phải) từng dự show của Gucci thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan 2020. Cô được ngồi hàng ghế đầu. Tại sự kiện, IU ngồi cạnh Mai Davika. Trong khi IU kín đáo thì người đẹp đến từ Thái Lan ăn vận gợi cảm. IU dự show với vai trò khách VIP, được đích thân giám đốc sáng tạo Alessandro Michele mời theo cách đặc biệt và trở thành đại sứ thương hiệu. Khi về nước, IU và Mai Davika tự giác cách ly ở nhà trong 14 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe của mình, tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Dakota Johnson cũng có mặt tại show diễn của Gucci. Nữ diễn viên “50 sắc thái” diện vest khoác ngoài bộ bodysuit gợi cảm. Show diễn của Gucci còn có sự tham gia của mỹ nhân Ayaka Miyoshi. Cô là một trong những mỹ nhân đáng chú ý của làng giải trí Nhật Bản. Nữ ca sĩ nổi tiếng người Pháp, Christine and the Queens diện suit theo phong cách menswear tại sự kiện của Gucci. Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc người Anh Florence Welch (trái) cùng nghệ sĩ saxophone kiêm diễn viên người Mỹ Zumi Rosow - hai nàng thơ của Gucci cũng có mặt tại show diễn. Các gương mặt khác dự chương trình của Gucci gồm nữ diễn viên người Italy Benedetta Porcaroli, hai blogger thời trang đình đám Yoyo Cao và Susie Lau, nữ nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên người Pháp Lou Doillon cùng con trai, nữ diễn viên và ca sĩ người Mỹ Amandla Stenberg, nữ diễn viên người Brazil Alice Wegmann… Buổi trình diễn của Saint Laurent ở Paris (Pháp) có sự góp mặt của N.N - chị gái của bệnh nhân Covid-19 số 17 ở Việt Nam và nhiều ngôi sao. Rosé - nữ ca sĩ Hàn Quốc là một trong số đó. Thành viên của Blackpink vốn được nhà mốt Pháp ưu ái. Dự cùng show với Rosé, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz diện nguyên cây đen đồng điệu. Hailey Bieber - bà xã của Justin Bieber gợi cảm trong chiếc đầm Saint Laurent. Nữ diễn viên được săn đón nhất nhì Hollywood Lily Collins cùng Kit Harington theo dõi BST Thu – Đông 2020 của Saint Laurent. Buổi trình diễn của Saint Laurent còn có sự tham gia của người mẫu đến từ Mỹ Amber Evangeline Valletta, nam diễn viên nhạc sĩ người Mỹ Joseph David Keery, diễn viên Mỹ vận động viên lướt dù chuyên nghiệp Maika Monroe, diễn viên ca sĩ người Pháp Charlotte Gainsbourg, diễn viên người Pháp Tommy Dorfman... Châu Bùi dự show của Saint Laurent. Khi về nước vào ngày 5/3, hot girl ngay lập tức được cách ly tập trung phòng Covid-19 . Mời quý độc giả xem video "Trung Quốc tìm ra điểm yếu của Covid-19". Nguồn VTC Now