Thủy Tiên tuyên bố không có tiêu chí chỉ hỗ trợ nhà ngập trên 1m

(Kiến Thức) - Đến trao quà cho xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Thủy Tiên cho biết, quỹ từ thiện hỗ trợ cho tất cả bà con bị thiệt hại do lũ, không quy định nhà ngập trên 1m mới được trao quà.

Sáng ngày 5/11, Thủy Tiên có mặt ở xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ bà con. Các trưởng thôn chia sẻ, họ đã lập danh sách các hộ dân có nhà bị ngập trên 1m. Tuy nhiên, Thủy Tiên nhanh chóng cho biết, có sự hiểu lầm.



Theo nữ ca sĩ, quỹ từ thiện sẽ hỗ trợ cho tất cả người dân bị thiệt hại do lũ, không có quy định nhà trên 1m thì mới được trao quà. Do danh sách chưa chính xác nhưng Thủy Tiên sẽ hỗ trợ trước tiên cho các hộ dân có phiếu. Các hộ dân chưa có phiếu sẽ đăng ký rồi được nhận quà.

Trở lại huyện Hải Lăng, Thủy Tiên gửi lời xin lỗi đến bà con bởi lẽ trước đó, do gặp trục trặc về danh sách, cô quyết định dừng phát quà. Với người dân xã Hải Phong, nữ ca sĩ sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng cho tất cả các hộ. Cô mong bà con thông cảm với việc tiền được chia đều ra vì nhà ai cũng bị ngập.

Thủy Tiên trao quà cho tất các hộ ở Hải Phong sau khi biết có nhiều hộ dân không có phiếu vì nhà ngập dưới 1m muốn nhận được sự hỗ trợ từ đoàn từ thiện.

Thủy Tiên trao quà ở xã Hải Phong.

Trước đó, vào sáng 31/10, Thủy Tiên có mặt tại Quảng Trị phát tiền cứu trợ cho bà con vùng lũ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thông báo ngừng hỗ trợ tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vì phát hiện có nhiều trường hợp khá giả đến nhận tiền.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Dương Viết Hải cho biết, do khi Thủy Tiên phát quà, trời mưa to nên nhiều người có tên trong danh sách nhận cứu trợ là người già, sức khỏe yếu không thể trực tiếp đến. Do đó con cháu họ đến nhận thay.