Thủy Tiên giải thích lý do nơi phát 10 triệu, nơi cho 2 triệu

>>> Mời quý độc giả xem video "Thủy Tiên hỗ trợ người nông dân Hà Tĩnh 200 triệu trả nợ ngân hàng". Nguồn FB Thủy Tiên:

Liên quan sự việc cán bộ thôn Ngọa Cương (xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) thu lại tiền của dân được Thủy Tiên hỗ trợ, sáng ngày 30/10, thôn Ngọa Cương đã họp dân và tiến hành trao trả hơn 400 triệu của 69 hộ dân.



Mới nhất, Thủy Tiên cũng lên tiếng về sự việc. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Việc cán bộ thôn thu tiền của dân Tiên đã làm việc, xác minh và sau khi xử lý thôn đã trả tiền lại hết cho dân rồi ạ. Mọi người đừng lo nhé ạ.

Mình đi làm việc đều có nhận được hỗ trợ của lãnh đạo là người đứng đầu mỗi tỉnh. Đến địa bàn tỉnh nào đều được sự hỗ trợ an toàn của công an và chính quyền địa phương nên mọi người yên tâm sẽ không có tiêu cực nào xảy ra, hoặc có thì sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi ạ".

Đặc biệt, Thủy Tiên cũng lên tiếng về quy trình phát tiền từ thiện, lý giải vì sao nơi phát 10 triệu, nơi chỉ hỗ trợ 2-3 triệu/ hộ dân.

Thủy Tiên khẳng định sẽ không có tiêu cực xảy ra. Hình ảnh người dân đi nhận tiền cứu trợ.

Nữ ca sĩ cho biết: "Quy trình phát tiền là sau khi có danh sách từ địa phương ngập ít hay nhiều, trên 1m hay dưới 1m, hộ khó khăn hay không team Tiên sẽ kết hợp cùng người dân mỗi địa phương đi xác minh từng vùng, xem đời sống người dân ở đâu khó khăn hơn thì giúp trước.

1 số trường hợp kêu gọi khó khăn hơn nhờ giúp thì rất nhiều nhưng, trên thực tế đi xác minh thì dân vùng đó vẫn còn khá ổn hơn các nơi khác, có nhiều nhà 2 tầng hoặc có nơi nhiều con cái đi làm nước ngoài nên mình ưu tiên vùng khó khăn hơn hỗ trợ trước... tiền thì ít, dân thì đông, phải gói ghém làm cho kỹ.

Tiên không làm tự phát thích cho nhiêu thì cho mà trong danh sách đưa ra đều phải xác minh rõ ràng. Dân vùng nào nghèo hơn, ngập sâu hơn và quanh năm suốt tháng chả có đoàn từ thiện nào có thể ghé đến thì Tiên cho 10 triệu. Tiên có quay livestream, mọi người nhìn vùng Tiên cho 10 triệu, vừa nói xong tất cả bà con 80% là bật khóc ngay tại chỗ vì họ quá khổ và như vớ được chiếc phao. Tiên cũng nhiều khi rớt nước mắt khi phát tiền vì nhìn họ sao mà thương quá.

Vùng ngập vừa hoặc ít và nghèo nhưng các đoàn từ thiện có thể tiếp cận được Tiên hỗ trợ ít hơn 1 chút 6 triệu, 5 triệu, 2 triệu, 3 triệu là đều cân nhắc từ tình hình thực tế người dân nơi đây mà hỗ trợ, không phải đi làm tự phát cảm tính như một số ý kiến chủ quan đâu ạ".

Thủy Tiên chuẩn bị tiền cứu trợ dân Quảng Bình. Người dân đội mưa đi nhận cứu trợ. Ảnh: FBNV

Trước thông tin cho rằng việc Thủy Tiên phát tiền nên người dân nhiều nơi trông tiền từ các đoàn từ thiện, Thủy Tiên cũng lên tiếng phản bác.

"Bảo rằng do Tiên từ thiện cho tiền nên giờ đa số ai cũng trông tiền, cho bánh chưng họ đem bỏ. Thật sự bánh chưng ai cho Tiên ăn ngay và luôn, đang thèm ghê nè. Là do vận chuyển không may có trục trặc nhiệt độ gì đó mà bánh bị hư ôi không ăn được chứ không phải người ta chỉ trông tiền mà bỏ đồ đâu, nói vậy tội họ lắm".

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, việc cô đi từ thiện có những người ghét đặt điều khiến cô thấy buồn, tuy vậy nhìn hình ảnh người dân vui mừng khi nhận được tiền cứu trợ cô đã được an ủi.

"Ngoài kia vẫn có nhiều người ghen ghét mình rồi đặt điều, nhiều lúc mệt mệt vô tình đọc rồi tự nhiên buồn buồn trong bụng. Mà đến nơi, trời mưa tầm tã mà người dân vẫn ngồi ngoài mưa đợi từ sớm, nhìn nụ cười và nước mắt của người dân khi người ta nhận được tiền thì tự nhiên hết buồn luôn. Có những thứ cảm xúc mà làm cho con người ta có động lực vô cùng mãnh liệt.

Trên đời này chỗ nào cũng có tích cực và tiêu cực, giống như ngày thì phải có đêm, mưa thì phải có nắng... nên thay vì nhìn vào tiêu cực thì hãy nhìn vào những mặt tích cực. Như hôm qua có vài bác đi nhận tiền mà ngồi một góc, kêu bác ra nhận bác bảo thôi tôi nhường cho người ta nhận hết đi tôi nhận sau cũng được lo gì, rồi mặc ai chen lấn, khi xong hết không còn ai nữa bác mới lên nhận phần mình. Tự nhiên thấy cuộc đời này nó đẹp làm sao.

Cứ nhìn thấy ai còn chưa tốt thì mình thương, nhìn thấy ai tốt thì mình vui... vậy đi, đời sống được mấy tí suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu ha".

Hiện tại, sau khi hỗ trợ người dân ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thủy Tiên - Công Vinh sẽ tiếp tục đến Hải Lăng (Quảng Trị) để phát tiền cứu trợ cho bà con khắc phục khó khăn sau lũ.