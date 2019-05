Thực hư Lật Mặt 4 của Lý Hải Minh Hà “tay không” vẫn ghi dấu ấn tại Mỹ và Úc

Nửa đầu năm 2019, điện ảnh Việt liên tiếp đón nhận những tin vui khi hai tác phẩm Hai Phượng của Ngô Thanh Vân và Lật Mặt: Nhà Có Khách của Lý Hải được đưa ra nước ngoài trình chiếu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phim Việt giờ đã đủ khả năng để “chinh chiến” với các bộ phim Hollywood ngay trên tại chính địa bàn Bắc Mỹ.

Trên thực tế, thường chỉ có những dự án phim lớn sản xuất bởi các hãng phim nổi tiếng, đạo diễn hay diễn viên nổi tiếng hoặc thậm chí một kịch bản vô cùng hấp dẫn mới có thể đạt được thỏa thuận với các nhà phân phối nước ngoài. Với trường hợp của Lật Mặt 4, sau khi trình chiếu tại Việt Nam, nhà sản xuất Minh Hà đã chào bán phim tới các nhà phát hành tại Mỹ và Úc và nhanh chóng nhận được cái “gật đầu”, khẳng định tiềm năng thương mại của tác phẩm.

Đông đảo nghệ sĩ Việt ở hải ngoại cũng có mặt để chung vui cùng vợ chồng Lý Hải trong buổi công chiếu Lật Mặt: Nhà Có Khách tại Mỹ. Được biết, đối tượng khán giả ra rạp xem Lật Mặt: Nhà Có Khách chủ yếu là cộng đồng người Việt. Tuy nhiên, việc một tác phẩm “Made in Vietnam” ra rạp tại Mỹ cũng đã lôi kéo được một bộ phận không nhỏ những người bản địa tò mò tới xem. Khi “xuất khẩu” ra nước ngoài, Lật Mặt: Nhà Có Khách có tên tiếng Anh là Face Off: The Walking Guest. Kèm với đó là bản dịch thoại sang tiếng Anh cùng lịch phát hành có gắn logo của nhà phát hành. Tại Mỹ, phim Lật Mặt: Nhà Có Khách bắt đầu chiếu từ 10/5 tại Garden Grove, Beuna Park, San Jose của Cali và 17/5 tại Houston, tiểu bang Texas. Còn tại 2 thành phố lớn của Úc là Sydney và Melbourne, phim bắt đầu khởi chiếu từ ngày 16/5. Dù “Tây tiến” lặng lẽ, Lật Mặt: Nhà Có Khách vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các khán giả ở Úc. Đạo diễn kiêm biên kịch Lý Hải cũng từng chia sẻ: “Quảng bá hình ảnh quốc gia bằng cách “xuất khẩu” văn hóa qua các phương tiện giải trí, đặc biệt là phim ảnh và âm nhạc là vô cùng hiệu quả. Điều đó đã được chứng minh qua trường hợp của Hàn Quốc.

Với việc đưa Lật Mặt: Nhà Có Khách tới Mỹ và Úc lần này, Lý Hải cũng muốn đóng góp một phần công sức của mình trong việc giới thiệu và quảng bá những nét đẹp văn hóa Việt Nam tới các khán giả quốc tế thông qua những cảnh sắc đặc trưng mang phong vị quê hương như lễ hội hoa đăng hay phiên chợ vùng cao.” Vợ chồng đạo diễn Lý Hải trả lời phỏng vấn của báo chí quốc tế. Phần thứ tư của Lật Mặt được coi là người tiếp bước hoàn hảo cho thành công của Hai Phượng khi tấn công thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, đây không hề là sự tình cờ may mắn mà đã có những chuẩn bị công phu nằm trong dự tính của ê kíp Lý Hải.

Nhà sản xuất Minh Hà cho biết: "Để được công chiếu tại Mỹ và Úc, Lật mặt: Nhà có khách đã phải vượt qua những đợt đánh giá rất gắt gao với tiêu chuẩn kỹ thuật riêng của điện ảnh quốc tế, từ việc câu chuyện phải cô đọng, không được dài dòng lan man nhưng vẫn phải đầy đủ kịch tính, cao trào và có chiều sâu đến các khâu hậu kỳ như âm thanh, hình ảnh, chất lượng phim, màu sắc, cũng như các cảnh quay phải đáp ứng được quy chuẩn của các bộ phim Hollywood". Hình ảnh của "cặp đôi quyền lực" Lý Hải Minh Hà khi ra mắt phim tại thị trường Úc.

Nói thêm về hai đơn vị "đỡ đầu" của Lật Mặt 4. Được biết, 815 Pictures là công ty con của ODK Media ra đời với sứ mệnh phát hành và quảng bá phim Hàn Quốc tại khu vực Bắc Mỹ.



Thành lập từ năm 2011, với gần 10 năm kinh nghiệm, 815 Pictures đã phát hành hơn 300 bộ phim đình đám tới từ xứ sở kim chi như The Admiral, Ode to My Father, The Outlaw, The Throne, The King, The Man From Nowhere, Hit and Run Squad, Sunny, Little Forest… cùng với rất nhiều series drama ăn khách, trong đó có thể kể đến bộ 3 Reply 1988, Reply 1994 và Reply 1997 đã khiến hàng nghìn trái tim yêu điện ảnh châu Á phải thổn thức.

Còn NCE Group là công ty giải trí có văn phòng đặt tại Melbourne và Sydney. Với đội ngũ nhân viên trẻ và nhiệt huyết, NCE Group luôn nỗ lực trong việc tìm kiếm và đem đến cho khán giả Việt tại Úc những bộ phim Việt Nam hay nhất. Đồng thời, NCE Group còn là chiếc cầu nối giới thiệu nền điện ảnh Việt đến bạn bè quốc tế qua các kì Liên Hoan Film Việt Tại Úc (Vietnamese Film Festival) tại những hệ thống rạp phim lớn nhất Úc như Village Roadshow Cinema, Hoyts Cinema…