Những cảnh nóng gây tranh cãi nhất trên màn ảnh Việt

Gần đây, bộ phim “Người vợ ba” thu hút sự quan tâm của dư luận bởi chuyện diễn viên đóng cảnh nóng ở tuổi 13. Cụ thể, đóng vai Mây - vợ ba của một người đàn ông trung niên sống ở cuối thể kỷ 19, Trà My đã phải thực hiện nhiều cảnh quay nhạy cảm. Ảnh: Zing Hai trong số phân cảnh nóng gây tranh cãi nhất của “Người vợ ba” là cảnh Trà My lộ một phần bầu ngực trên mặt nước dù đã được làm mờ đi và cảnh chồng của Mây húp trứng trên bụng vợ. Ảnh: Zing Số đông cư dân mạng lẫn nghệ sĩ đều cho rằng không nên để một diễn viên 13 tuổi như Trà My có quá nhiều cảnh nhạy cảm như vậy, hơn nữa Trà My lại tự mình thực hiện thay vì sử dụng diễn viên đóng thế đủ tuổi trưởng thành. Ảnh: Đời sống pháp luật Trước “Người vợ ba”, “Đập cánh giữa không trung” năm 2014 cũng từng gây tranh cãi vì cảnh nóng của nữ diễn viên ở tuổi teen. Được biết, khi tham gia “Đập cánh giữa không trung”, Thùy Anh mới 18 tuổi. Ảnh: VBLOCK Media Để hoàn thành vai diễn, Thùy Anh chấp nhận khỏa thân hoàn toàn và đóng cảnh ân ái với Trần Bảo Sơn. 4 năm sau khi phim công chiếu, Thùy Anh nói rằng cô không muốn đề cập đến cảnh nóng trong “Đập cánh giữa không trung” nữa. Ảnh: Giáo dục Việt Nam “Bi, đừng sợ” cũng là một trong những bộ phim Việt có cảnh nóng gây tranh cãi nhất. Nội dung phim nói về đời sống tình dục nên không thể thiếu những cảnh quay nhạy cảm giữa các nhân vật. Ảnh: Vietnamnet Xem “Bi, đừng sợ”, khán giả đỏ mặt trước cảnh mẹ Bi luồn tay vào quần chồng để “gợi ý” nhưng không được đáp ứng, cảnh giường chiếu của bố mẹ Bi, cảnh cô giáo của Bi dùng đá lạnh nhằm khỏa lấp ham muốn. Ảnh: Dân Việt Trong loạt phim Việt gây ôn ào vì cảnh nóng, không thể không nhắc đến bộ phim truyền hình “Thương nhớ ở ai”. Trong tập 32, nhân vật Vạn và Hạnh không kìm giữ được cảm xúc nên có cuộc ân ái, kết thúc với cảnh chiếc giường bị sập. Ảnh: Khám phá Không ít khán giả cho rằng cảnh nóng sập giường trong “Thương nhớ ở ai” là một trong những cảnh quay phản cảm. Về phía diễn viên đóng vai Hạnh, Trà My lại cho rằng cảnh quay này hợp lý. Ảnh: Khám phá Nhiều bộ phim hài Tết cũng khiến dư luận tranh cãi vì cảnh nóng. Trong phim "Tỷ phú đè đại gia", phân cảnh nhân vật Trần Đại Gia đè ngửa một cô gái rồi xé áo mãnh liệt đến mức cô gái bị lộ một phần ngực từng bị khán giả chỉ trích quá phản cảm. Ảnh: Zing Bộ phim “Chuông reo là bắn” sau khi công chiếu tại năm 2007 bị chê có quá nhiều cảnh nóng và được quay cẩu thả, phản cảm. Chính vì vậy, phim bị được khán giả đặt tên thành “Chuông reo là cởi”. Ảnh: Khám phá Vì cảnh nóng phản cảm, một số bộ phim Việt bị cấm chiếu. Ví dụ điển hình là bộ phim “Bẫy cấp 3”. Trong các trailer nhà sản xuất tung ra, cảnh dung tục tràn ngập bộ phim "Bẫy cấp 3" khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm. Ảnh: Khám phá Xem trailer phim "Người vợ ba". Nguồn Youtube/cgv

