Showbiz phải giữ điều tối kị này để tình bạn bền lâu

Hội bạn Gia đình văn hóa: Không can thiệp vào sự nghiệp cá nhân của nhau

Gia đình văn hóa là một trong số những hội bạn thân quyền lực nức tiếng showbiz bao gồm: Minh Hằng, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Phạm Quỳnh Anh, Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy, Hoàng Thùy Linh, Gil Lê, Khả Ngân... Để duy trì tình cảm và sự gắn bó của nhóm suốt hai thập kỉ qua, hội bạn này có một nguyên tắc ngầm mà các thành viên không ai nói ai nhưng nhất định phải tuân thủ. Đó là tất cả thành viên cần tôn trọng và không can thiệp vào sự nghiệp cũng như định hướng của nhau.

Minh Hằng từng tiết lộ: "Thật ra gia đình văn hóa có một quy tắc ngầm, không ai nói thẳng ra với ai. Mọi người hầu như không can dự đến sự nghiệp cá nhân của nhau. Tụi mình chỉ gặp nhau và nói những câu chuyện bên lề về đời sống, về những suy nghĩ và trăn trở thôi.

Còn về sự nghiệp, mỗi người sẽ có những định hướng riêng. Rõ ràng, trong nhóm chơi chung với nhau, mỗi người đều có 1 hướng đi riêng, không ai giống ai cả. Tụi mình rất hạn chế trao đổi về định hướng của nhau, chỉ chia sẻ câu chuyện cá nhân thôi".

Gia đình hoa dâm bụt: Chỉ ủng hộ tinh thần nhưng không bênh vực khi xảy ra scandal

Một hội bạn thân showbiz nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ khán giả lẫn truyền thông là Gia đình hoa dâm bụt bao gồm: Erik, Đức Phúc và Hòa Minzy. Mỗi khi tụ hợp và chụp ảnh, gia đình hoa dâm bụt sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực cho nhau. Họ cũng tranh thủ chụp những bức ảnh vui nhộn nhất để "troll" đối phương.

Đặc biệt, quy tắc ngầm để giữ các thành viên Hoa dâm bụt gắn bó là không bênh ẩu. Mỗi khi các thành viên trong nhóm không may vướng scandal, các thành viên còn lại chỉ gửi lời an ủi động viên qua tin ngắn chứ không thể hiện trên mạng xã hội. Mỗi cá nhân trong Hoa dâm bụt đều tôn trọng cách xử lí tình huống của bạn mình thay vì can thiệp bênh vực không đúng chỗ. Nhờ đó, họ gắn bó với nhau và không khoảng cách.

Hội bạn Trấn Thành: Phải tử tế, không được lấy chuyện của bạn mình là quà mua vui

Hội bạn Trấn Thành quy tụ nhiều cái tên đình đám như: Lê Giang, Trúc Nhân, Anh Đức, Ali Hoàng Dương... Không chỉ ghi điểm vì sự hài hước mà hội bạn này còn thường xuyên đi chơi, đi ăn, đi du lịch... cùng nhau. Nhưng nguyên tắc chung mà nhóm bạn này phải giữ là sòng phẳng. Chi phí được các thành viên chia đều để tránh trường hợp tị nạnh và bất đồng quan điểm.

Bên cạnh đó, Ali Hoàng Dương từng tiết lộ một nguyên tắc bất di bất dịch của hội bạn thân chính là không được lấy điểm xấu của bạn "làm quà mua vui" cho người khác: "Quy tắc duy nhất mà chúng tôi đặt ra là phải biết điều và sống tử tế. Biết điều chính là nếu thấy điểm xấu của bạn, phải nói trong nhóm để giải quyết mọi chuyện ngay lập tức. Không được biến điểm thiếu sót của bạn bè thành "câu chuyện làm quà" với người khác".

Hội bạn thân Ngọc Trinh: Không được giật bồ nhau

Ngọc Trinh cũng có hội bạn thân bao gồm những chân dài đình đám như: Quỳnh Thư, Linh Chi... Hội bạn này khiến dân mạng phải trầm trồ về độ chịu chơi, chịu chi và đẹp mê hồn. Để duy trì tình bạn giữa những cô gái bình thường đã khó huống chi là tình bạn của những cô gái ngôi sao này.

Tuy nhiên, mọi thứ đều có quy tắc riêng. Ngọc Trinh đã đăng bảng nội quy của nhóm bạn khiến nhiều người "há hốc mồm" bởi nhiều quy định khắt khe như yêu cầu không được giật bồ nhau, không được đi trễ trong các cuộc hẹn (nếu trễ nộp 500k/1phút), không được huỷ hẹn, nếu huỷ vẫn phải share bill tính tiền... Đáng chú ý, điều kiện để được vào nhóm gồm 3 quy định: Phải xinh đẹp nhiều tiền, chấp hành các nội quy và được 100% thành viên đã có trong nhóm đồng ý và phải nộp lệ phí gia nhập lên đến 1 tỷ đồng.

Hội bạn thân Hà Tăng: Không nhắc chuyện đời tư của nhau

Hội bạn Hà Tăng cũng là những cái tên đình đám như: Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Kathy Uyên... Các thành viên trong hội bạn đều có những điểm chung và quy tắc riêng. Họ đều là những mỹ nhân xinh đẹp, tài giỏi và có cuộc sống giàu có, sang chảnh. Thêm vào đó, họ có đời tư khá sạch sẽ và không ồn ào trên truyền thông.

Trải qua nhiều khó khăn, hội bạn Hà Tăng vẫn giữ được sự khăng khít. Ngoài sự quý mến và chân thành, hội bạn này phải tuân thủ một quy tắc chung là không nhắc chuyện đời tư của nhau. Điển hình như chuyện Hà Tăng sinh con lần 3. Chính nhờ sự giấu kín của hội bạn thân mà mãi đến khi chính nàng ngọc nữ màn ảnh đăng hình thì cả thế giới mới biết cô sinh con. Trước đó, hội bạn của cô không hề hé lộ bất kì thông tin nào hay dấu vết nào cho thấy cô mang thai.