Bắc Ninh: Khởi tố, tước danh hiệu CAND Phó Trưởng đồn CA Khu công nghiệp Vsip

Ngày 29/3, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định tước quân tịch Trung tá Vũ Quang Dương, Phó Trưởng đồn Công an Khu công nghiệp Vsip (Công an TP Từ Sơn).

Bị can Vũ Quang Dương.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Cơ quan chức năng cho biết, quyết định trên là kết quả ban đầu của quá trình điều tra, xác minh một số đơn tố giác tội phạm của công dân.

Hiện vụ khởi tố trung tá Công an TP Từ Sơn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.