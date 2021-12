Sao Việt phẫn nộ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

>>> Mời quý độc giả xem video "Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong chuyến từ thiện tại Thái Lan". Nguồn Sen Vàng

Mới đây, vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TPHCM gây xôn xao dư luận. Hành vi ghê rợn không còn tính người của Võ Nguyễn Quỳnh Trang - "dì ghẻ" bạo hành bé gái khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều sao Việt đã bày tỏ thái độ căm phẫn về vụ việc và đau xót trước sự ra đi oan uổng của bé gái.



Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên chia sẻ sự bức xúc: "Chắc hẳn những ngày qua các bạn cũng đã biết câu chuyện về bé gái 8 tuổi xấu số bị bạo hành tên V.A. Tiên không thể tưởng tượng được rằng câu chuyện này có thể xảy ra trong một gia đình đều là những người có học thức.

Nếu người mẹ kế kia đáng lên án một phần thì người đàn ông mà em gọi là cha kia lại còn đáng lên án gấp bội. Một đứa trẻ dù sai hay đúng vẫn không đáng phải chịu những đòn roi đầy cay nghiệt kia từ những người sống chung một mái nhà. Em có quyền được hồn nhiên, được chở che và được sống cùng với những người mà em yêu thương. Có biết bao nhiêu người phụ nữ ao ước thiên chức làm mẹ. Vậy mà người mẹ kế tàn nhẫn lại chọn việc cướp đi sự tồn tại của một đứa trẻ.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên chia sẻ bức xúc vụ bé gái bị bạo hành. Ảnh chụp FB

Tiên vừa xót thương mà lại vừa bức xúc. Tiên mong rằng tất cả người dân Việt Nam, chúng ta hãy cùng chung tay lên án để đưa vụ việc này ra ánh sáng. Không chỉ lấy lại công bằng cho bé V.A mà còn thể hiện sức mạnh của chúng ta trong việc bảo vệ trẻ em trước những ác nhân!".

Vân Hugo thương xót bé gái trong vụ bạo hành: "Nếu như không thể chọn được người tiếp theo tốt với con mình, thì đừng bao giờ đi bước nữa... Con là số 1! Người mẹ ấy chắc đau lòng lắm lắm... Cầu cho cô bé được tái sinh trong yêu thương... Tội nghiệp quá".

MC Trấn Thành chia sẻ trên Fanpage hơn 18 triệu người theo dõi: "Tội nghiệp con, hãy yên nghỉ. Thời gian qua là địa ngục trần gian. Hết đau đớn rồi. Nếu có kiếp sau, hãy vào một gia đình thật nhân hậu con nhé! R.I.P".

MC Trấn Thành. Ảnh: FBNV

Chia sẻ thông tin vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo lên án hành vi tàn nhẫn của người "mẹ kế": "Bởi tui nói tui cỡ nào cỡ, khó khăn bế tắc đến mấy tui phải nuôi được con mình! Thứ này đầu thai mấy kiếp cũng không rửa được tội".

Ca sĩ Minh Quân còn lên án cả người bố trong vụ bé gái bị bạo hành tàn nhẫn: "Cháu bé bị bạo hành suốt 1 thời gian dài nhưng hàng xóm, tổ dân phố, chính quyền địa phương để yên? Đặc biệt là thằng bố đẻ đồng tình để vợ lẽ liên tiếp tra tấn đánh đập con bé bằng roi mây, gậy gỗ suốt 4 - 5 tháng. Căm phẫn tột cùng".

Nhiều người tưởng niệm bé V.A. trước sân chung cư. Ảnh: A.H.

Trước đó, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về Tội hành hạ người khác. Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định trong thời gian sinh sống, bé N.T.V.A. (8 tuổi) bị Võ Nguyễn Quỳnh Trang đánh đập trong thời gian dài dẫn đến tử vong.