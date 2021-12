Phương Mỹ Chi và loạt sao tự hủy hoại bản thân vì stress

Phương Mỹ Chi vừa đăng tải video hé lộ góc khuất ánh hào quang của mình. Nữ ca sĩ cho biết, sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, cô bị miệt thị ngoại hình vì tăng cân mất kiểm soát. Ảnh: Công lý và xã hội Nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi tìm đến việc giảm cân tiêu cực. Cô uống thuốc giảm cân cấp tốc không rõ nguồn gốc khiến dạ dày bị co thắt. Phương Mỹ Chi còn móc họng ói, uống nước thay cơm khiến bị bệnh trào ngược dạ dày và xước cuống họng. Nữ ca sĩ còn áp dụng phương pháp “nào nhặn đốt mỡ” khiến hai bắp tay tím đen suốt 2 tháng. Ảnh: Tiền Phong Vì giảm cân tiêu cực trong khoảng thời gian 2 năm, Phương Mỹ Chi gặp nhiều vấn đề sức khỏe như rụng tóc, nổi mụn và rối loạn kinh nguyệt. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi Không chỉ Phương Mỹ Chi bị stress, vì áp lực khi hoạt động trong showbiz, nhiều sao Việt cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hương Tràm là một trong số đó. Năm 2018, Hương Tràm liên tục mất ngủ do căng thẳng nên tự bóc da tay đến mức chảy máu. Theo các bác sĩ, Hương Tràm có thể mắc một trong những biểu hiện của Hội chứng tự ngược đãi bản thân. Ảnh: Vietnamnet Hương Tràm tâm sự, cô thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng do tính cầu toàn trong công việc và rất nghiêm túc với nghề. Nữ ca sĩ chỉ dành 10% thời gian cho bản thân trong khi dành tới 70% thời gian cho công việc. Năm 2019, Hương Tràm sang Mỹ du học để cân bằng cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: FB Hương Tràm Văn Mai Hương từng bị trầm cảm vì gặp rắc rối trong công việc. Cô cho rằng mình bị công ty quản lý áp đặt mọi thứ. Vì sức khỏe không cho phép, Văn Mai Hương phải hủy nhiều show, đền bù hợp đồng. Sau đó, nhờ ngày ngày chơi cùng chú cún cưng, nữ ca sĩ dần thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Ảnh: FB Văn Mai Hương Dù sớm thành công, có loạt ca khúc hit song Sơn Tùng M-TP từng bế tắc vì không biết con đường của mình sẽ ra sao. Giọng ca gốc Thái Bình thậm chí đã có ý định nhảy lầu tự tử. Câu chuyện áp lực của Sơn Tùng M-TP được MC Tùng Leo chia sẻ. Ảnh: Saostar "Hôm đó Sơn Tùng và tôi ở chung phòng khách sạn trên tầng cao để chuẩn bị đi diễn tiếp. Trước khi đi diễn, Sơn Tùng đứng nhìn từ trên cao xuống và nói với tôi: "Anh ơi ở trên này nhảy xuống có chết không?". Khi đó tôi nói: "Tùng ơi em khùng sao?", em ấy mới nói: "Nhiều khi em không biết em phải tiếp tục như thế nào nữa", Tùng Leo cho hay. Ảnh: Giao thông Năm 2019, Only C bất ngờ tiết lộ chuyện từng nghĩ quẩn vì bệnh trầm cảm, suy gan và áp lực từ công việc. Ảnh: Dân Việt Only C tâm sự: “Tôi đã thử tìm đến cái chết bằng cách định nhảy qua cửa sổ ở khách sạn tại Singapore vào đúng cái tối mà tôi đăng hình này, trong lúc đó thì vợ ngủ và không hay biết gì cả. Lúc sắp nhảy ra cửa sổ, vô tình màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên vì tin nhắn rác, màn hình điện thoại đặt hình nền vợ và con. Thế là tôi nghĩ, mình chết để giải thoát thì quá đơn giản, nhưng rồi ngày mai vợ, con, gia đình sẽ như thế nào? Liệu ai sẽ là người chăm sóc họ? Mình không thể nghĩ cho bản thân được. Mình còn có trách nhiệm với những người xung quanh”. Ảnh: Người đưa tin Nổi tiếng chỉ sau thời gian ngắn tham gia Gương mặt thân quen, Hoài Lâm thú nhận gặp áp lực. Anh không quen và bị choáng ngợp trước ánh hào quang. Nam ca sĩ cảm thấy sự nổi tiếng khiến bản thân mất đi sự thoải mái ngay cả khi đem tiếng hát tới cho khán giả. Ảnh: FB Hoài Lâm Hoài Lâm thừa nhận, luôn cảm thấy giọng hát vẫn chưa đủ và mong mỏi ở bản thân nhiều hơn. Áp lực trong công việc lẫn chuyện tình cảm quá ồn ào, khiến Hoài Lâm từng ngưng hát đến 1 năm. Ảnh: FB Hoài Lâm Xem video "Phương Mỹ Chi chia sẻ áp lực khi là trụ cột kinh tế gia đình". Nguồn THVL

